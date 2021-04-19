新冠肺炎｜全球確診病例劇增　後疫情時代各國免疫落差加大

撰文： 劉言 最後更新日期： 2021-04-19 14:00

新冠肺炎（COVID-19）疫情是當下全球面臨的最大公共衞生危機，

印度衞生部的官方數據顯示，4月18日印度單日新增確診病例數再次刷新該國自新冠疫情爆發以來的單日最高增幅紀錄，新增確診病例261,500例，累計確診14,788,109例，累計死亡177,150例；同時，單日新增確診病例已經連續第4天保持在20萬例以上。

美國約翰・霍普金斯大學4月17日實時統計數據顯示，全球累計新冠肺炎死亡病例已超過300萬例。自疫情爆發以來，全球已有超過1.4億人染疫，目前確診人數最多的國家為印度、美國、巴西、土耳其和法國。

世界衞生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Ghebreyesus）在4月16日舉行的新冠肺炎例行發佈會上表示，全球新冠肺炎新增確診病例和新增死亡病例持續以令人擔憂的速度增加，過去兩個月內，全球每周新增病例數量幾乎翻倍，已接近疫情爆發以來的最高感染率水平。而一些曾避免了病毒廣泛傳播的國家，目前新增感染人數亦在急劇增加。

疫苗被視為終結新冠肺炎疫情，重啟世界經濟和正常生活最有力的科技武器。據專家測算，實現群體免疫需要全球70%到90%的人口取得對新冠病毒的免疫，即全世界至少有50億人完成接種，考慮到有些需要兩劑疫苗才會起到免疫作用，那麼全球有可能需要100億劑新冠疫苗，而2018年全球疫苗總產能僅為35億劑。當下，即便將各國現有疫苗生產線均用於生產新冠疫苗，亦遠遠無法滿足全世界的需求，更何況，全球疫苗生產線也不可能因為新冠肺炎疫情就完全放棄了常規疫苗的生產。

為應對可能再度惡化的疫情，美歐都已在加快推進新冠疫苗接種，多國已提出「群體免疫」時間表。耶魯大學全球健康政策與經濟學副教授陳希表示，美歐國家一般計劃在今年夏季或秋季到來之前完成大規模接種，同時準備在下半年重啟人員往來和經濟交流。至4月11日，全球新冠疫苗接種率最高的四個國家依次是以色列、英國、智利和美國，至少接種了一劑疫苗的人口比例，以色列是58.7%，英國48%，美國是45.1%，智利是38.8%。

通過「自然感染+疫苗接種」雙輪驅動，歐美實現群體免疫已然「曙光在望」。但實際上，在後新冠疫情時代，受貧富差距等多種因素影響，不同國家疫苗接種率存在着巨大差異，全球免疫落差也正在加大。

2021年2月11日，在有800多年曆史的英國索爾茲伯裏大教堂，一些人在等候接種新冠疫苗。（Getty）

得益於嚴格的防控措施，在與新冠肺炎疫情的首輪遭遇戰中，中國成為全球抗疫領跑者。但由於人口基數大，通過疫苗實現群體免疫，中國在全球競爭中並無特別優勢。中國國家衞健委4月13日發佈的官方數據顯示，至4月12日，内地31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告接種疫苗1億7,928萬劑，接種總劑次數略少於美國，為全球第二，接種率約為10%。中國疾病預防控制中心主任高福表示，希望到2022年年初、甚至今年年底，中國能達到70%-80%的新冠疫苗接種率，基本實現群體免疫。

疫苗分配的公平性是一個繞不開的問題。為實現全球民眾公平接種疫苗，全球疫苗免疫聯盟（GAVI）、流行病預防創新聯盟（CEPI）及世衞組織在2020年4月下旬牽頭成立了新冠疫苗保障機制全球「新冠肺炎疫苗實施計劃」（COVAX），旨在通過一系列使用廣泛技術研發的實驗性疫苗來「買保險」，以確保各國民眾會有安全及有效的疫苗可用。該計劃的目標是在2021年底之前提供至少20億劑獲得批准的疫苗，並確保各國「公平」獲得疫苗。但從當下的現實來看，新冠疫苗在分配方面仍然存在令人震驚的不平等，以東地中海地區為例，敍利亞和也門等欠發達地區的人們獲得疫苗的機會極為有限。

美國Axios新聞網稱，美國是世界新冠疫苗第二大生產國，產量佔世界的27%，但美國的疫苗出口量為零。與此同時，中國已生產了全球新冠疫苗總量的33%，基於中國官方話語體系下的「人類命運共同體」理念，它正在將大約62%的劑量出口到其他國家。

即便是在西方國家陣營，免疫落差也正在拉大。公開報道顯示，美國雖然日前已鬆口答應向鄰居墨西哥和加拿大提供疫苗，但美國莫德納公司只能用其歐洲工廠生產的疫苗向加拿大供應，其在美國生產的疫苗仍將全部供應美國。有歐洲外交官憤怒地稱：「這實際上才是疫苗出口禁令。」基於危機感，歐盟領導人日前也表示要加強對疫苗出口的管制，併發聲指責美英對疫苗只進不出。

從公共衞生危機到大國意志，疫苗研發、接種已被或多或少賦予了國家優越性競爭的意義。當下，在新冠疫苗短缺且分配存在紛爭的背景下，如果全球只是少數一些國家達到群體免疫開放國門，其他國家因缺少疫苗而導致疫情全面失控，那些群體免疫走在前列的國家仍避免不了持續面臨疫情輸入的威脅。

構築全球性的疫苗免疫壁壘勢在必行，於國家維度，把新冠疫苗供應給欠發達國家不僅是救人，也是自救；於個人維度，排除少數因自身健康隱患而不宜接種的情況，接種疫苗已然成為每個人的公民職責。