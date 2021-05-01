撰文： 張智琦 最後更新日期： 2021-05-01 21:00

兩岸在周末進入「五一」假期，中國大陸有五天「黃金周」假期，台灣則有三天連假。按照慣例，歷年五一勞動節當天，台灣的工會團體都會集結在台北，共同舉辦遊行上街抗議，表達勞工對政府的訴求。今年也不意外，今年台灣五一遊行的主題為「薪資要提高，年金要保障」，將矛頭再次對準台灣的低薪問題和退休金問題，要求政府改善。

2021年台灣五一遊行的主題為「薪資要提高，年金要保障」。（五一行動聯盟供圖）

遊行主辦單位「五一行動聯盟」表示，遊行將動員3,000名各行各業勞工一起走上街頭，從總統府前的凱達格蘭大道出發，步行至行政院前。今年五一遊行還將以兩岸目前都很夯的職業「平台外送員」開場，並演出「選票換跳票」的行動劇，諷刺台灣人在2020年投下選票讓蔡英文再次執政，但她上台後對勞工的承諾卻一一跳票，呼籲政府應該提出具體方案，解決台灣勞工低薪、缺乏退休生活基本保障的迫切問題。

事實上，要求政府改善「低薪」、「過勞」和「退休金改革」的訴求，已經是長年盤據台灣五一遊行的主題。回顧過去五年來的主題：2017年遊行主題是「反剝削、要保障」；2018年是「反過勞、拚公投、要加薪、爭勞權」；2019年是「多休假、多保障」；2020年則為「防疫有漏洞，誰來顧勞工」，當年的訴求同樣要求改善台灣勞工「低薪」和「過勞」的狀況。

台灣勞工到底有多低薪？目前台灣法定基本月薪為台幣24,000元（約人民幣5,592元），而根據蔡英文政府公佈的今（2021）年1月薪資統計，台灣全體受僱員工經常性薪資平均為台幣43,125元（約人民幣10,048元）。聽起來似乎不低？然而，國民黨智庫和民間機構卻有截然不同的分析，國民黨智庫所做的民調指出，85.7%的受訪者表示薪資漲幅跟不上物價；另根據台灣「yes123求職網」統計，去（2020）年有87%勞工一年以上未調薪，其中近一成10年以上未調薪，台灣勞工總計平均被凍薪3.8年、創八年新高。

國民黨台北市議員徐巧芯日前就痛批蔡英文政府「玩弄數字魔術」，用台灣大企業「台積電」的薪資平均到多數人的薪資，讓人誤以為薪資成長，實則忽略台灣人普遍低薪問題。事實上，由於台灣政府公佈的薪資數據實在和民眾的感受落差太大，惹怒台灣最低薪的青年羣體，2018年一羣青年團體還曾到行政院抗議，發起「對不起，是我拉低了平均薪資！」的道歉活動，諷刺蔡政府對改善低薪無所作為，讓台灣年輕人長年買不起房、不敢生小孩、甚至存不了錢。

圖為2018年台灣青年齊聚行政院前抗議，以「道歉」方式諷刺蔡英文政府的挽救低薪政策沒有實質效益。 （蔡苡柔／多維新聞）

「五一行動聯盟」也指出，去（2020）年台灣雖受疫情衝擊，年度經濟成長率仍達3.11%，台政府也樂觀預測今（2021）年經濟成長率4.64%，但是台灣勞工卻未公平分配到經濟成長的果實，薪資成長的速度遠遠不及經濟成長速度，可見薪資不公的程度深化人心，成為五一遊行主要訴求其來有自。

另一方面，「過勞」近年也幾乎成為台灣勞工的代名詞，2016年台灣中華航空兩千多名空服員發動大罷工，2019年中華航空機師也發動罷工，爭取的都是反對過勞，要求更多的休息時間。另外像是台鐵員工、客運司機、醫護人員、消防員等等，也都曾經發起各種抗議行動要求改善「過勞」，對比中國大陸勞工「996」工作制的血汗，台灣其實也有許多行業勞工不遑多讓，始終活在過勞的深淵中。

至於攸關台灣1,000萬勞工退休權益的勞保年金，則因人口老化和少子化的趨勢，導致勞工保險基金長期入不敷出，現在還出現所謂「破產」危機，蔡英文政府近年啟動勞保年金改革，但提出的方案卻是要求勞工繳更多的保費、減少勞工可領到的退休金，遭工會團體痛批未來勞工退休後每月可領到的錢，恐無法支應老年生活。勞工提出的改革方向，則是要求政府向資本家課徵更多的稅，作為勞保年金的來源。

2018年1月10日，立法院三讀通過勞基法部分條文修正草案，場外勞團抗議民進黨背棄勞工，朝立法院撒冥紙表達不滿。（中央社）

以上台灣五一遊行的訴求，反映了台灣勞工當前最關切和不滿的問題，蔡英文政府能否對症下藥，回應勞工的需求，將是其能否穩定執政的關鍵。