中央經濟工作會議即將到來　由中南海高層動態一窺輪廓

在中國經濟增長率放緩，2021年第三季度GDP增速只有4.9%的情況下，外界普遍預期中國第四季度GDP增速將進一步放緩的背景下，2021年12月即將召開的中央經濟工作會議無疑成為外界最為關注的中國政經動向。國務院總理李克強前不久警告，中國發展遇到的新挑戰交織疊加、超出預期，中南海高層將如何總結2021年、規劃2022年中國經濟發展？



12月6日，中共總書記習近平主持召開中共中央政治局會議，這次會議是2021年中央經濟工作會議前的最後一次政治局會議，官方通報稱，除了「部署中共2022年黨風廉政建設和反腐敗工作」，會議還「分析研究2022年經濟工作」。

從此次會議的內容來看，中共高層明確要加快構建新發展格局，全面深化改革開放，堅持創新驅動發展，推動高質量發展，堅持以供給側結構性改革為主線，統籌疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全，繼續做好「六穩」、「六保」工作。

2020年中國GDP首超100萬億元人民幣，圖為2021年1月12日在福建省福清市的福耀玻璃集團汽車玻璃生產車間內拍攝的機械手在生產線上作業場景。（新華社）

會議強調，2022年中國經濟工作要穩字當頭、穩中求進。實施好擴大內需戰略，促進消費持續恢復，積極擴大有效投資，增強發展內生動力等七件大事被重點劃出。其中，擴大內需戰略、區域重大戰略和區域協調發展戰略這三大戰略被罕見提及。具體內容如下：

一是實施好宏觀政策，宏觀政策要穩健有效，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。二是實施好擴大內需戰略，促進消費持續恢復，積極擴大有效投資，增強發展內生動力。三是微觀政策要激發市場主體活力。四是要推進保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，促進房地產業健康發展和良性循環。五是科技政策要加快落地，繼續抓好關鍵核心技術攻關，強化國家戰略科技力量，強化企業創新主體地位，實現科技、產業、金融良性循環。六是改革開放政策要增強發展動力，有效推進區域重大戰略和區域協調發展戰略，抓好要素市場化配置綜合改革試點，擴大高水平對外開放。七是社會政策要兜住民生底線，落實好就業優先政策，推動新的生育政策落地見效，推進基本養老保險全國統籌，健全常住地提供基本公共服務制度。

12月2日，中共高層在中南海召開黨外人士座談會，就2021年經濟形勢和2022年經濟工作聽取意見，期間李克強通報了2021年中國經濟工作有關情況，介紹了關於2022年經濟工作的有關考慮。習近平講話指出，「當前，國內外經濟形勢依然複雜。要堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，全面深化改革開放，推動高質量發展，統籌疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全，持續改善民生，保持社會大局穩定，迎接中共二十大勝利召開。」

在此之前，李克強已經就中國經濟情況做了多次工作。11月22日，李克強在上海考察期間，主持召開部分地方政府主要負責人座談會。針對中國目前的經濟情況，李克強指出中國經濟面臨新的下行壓力，他警告稱，中國發展遇到的新挑戰交織疊加、超出預期。為此，李克強對與會的東南部省份主要官員要求，要為市場主體生存與發展創造良好環境，在出台相關經濟政策措施時，要避免採取運動式、冒進式、一刀切措施。堅決反對形式主義、官僚主義，保證各項工作取得實效。

時間再向前推進四天的11月18日，李克強曾在中南海召開經濟形勢專家和企業家座談會。那次會議上李克強稱，2021年以來，中國發展遇到疫情多地散發、嚴重洪澇災害、大宗商品價格快速上漲、電力煤炭供應一度緊張等多重挑戰。

加之2021年官方祭出多條行業調整政策以及嚴監管政策，比如反資本壟斷，教培行業調整，房地產的金融監管等等，都對中國經濟面產生了較大影響。面對各種可預期以及不可預期的變數影響，中南海高層對於中國經濟下行壓力存在一定的擔憂。

12月6日央行的降準決定——宣佈於12月15日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機構），就被認為是官方出手調整經濟節奏的行為。

不過對經濟形勢的判斷上，此次中共中央政治局會議的定調相比2020年顯得比較樂觀。這次的政治局會議認為，2021年中國經濟發展保持全球領先地位，國家戰略科技力量加快發展，產業鏈韌性和優勢得到提升，改革開放向縱深推進，民生保障有力有效，生態文明建設持續推進，實現了「十四五」良好開局。2020年年底中共官方對經濟的定調則是：中國經濟運行逐步恢復常態，但新冠肺炎疫情和外部環境仍存在諸多不確定性，要強化機遇意識、風險意識，科學部署，狠抓落實，牢牢把握經濟工作主動權。

按以往慣例，在12月的中共中央政治局會議召開之後，往往接着就會召開中央經濟工作會議。屆時中共官方將會給出怎樣的宏觀政策信號？其實從目前的中南海高層動態中已經可以一窺大致輪廓。