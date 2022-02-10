北京冬奧裏的「九二共識」與「統一方略」

北京冬奧會各項賽事進行中，大陸觀眾為了谷愛凌（Eileen Gu）出色的表現所着迷，頓時成為微博熱搜等網路話題。而台灣方面，赴北京參加冬奧會開幕式的國民黨前主席洪秀柱，已於2月8日返台隔離中，她在臉書（Facebook）發文寫下感觸，深信「和平」才是真正的「普世價值」，並祝願兩岸共同努力，消弭仇恨和對立，化解分裂與衝突。



由於本屆冬奧會在北京舉行，與去（2021）年東京奧運會相比，兩岸關係的錯綜糾葛，更讓台灣政界和輿論平添幾分政治紛擾。包括了中華隊開幕進場掌旗官、競速滑冰選手黃鬱婷，賽前在網上發布了身穿朋友贈送的大陸隊隊服照片，引爆台灣全網怒火；黃鬱婷在進場時的落寞神情，更反映了台灣反中情緒加諸在選手身上的包袱。

除此之外，大陸全國政協主席汪洋2月5日在北京會見了洪秀柱，提及「一個中國」原則和「九二共識」基礎，並重申兩岸「對話溝通」和「民主協商」；而洪秀柱則以「反獨促統」與「中國夢不能缺少台灣」作為回應，更是觸及台灣民意的敏感神經。儘管國民黨現任主席朱立倫有所緩頰，稱「對話交流比對抗交惡好」，但正處於支持低迷的國民黨，黨內仍流露出不少批評洪秀柱的聲音；民進黨方面則毫無意外，綠委痛批洪秀柱是「內奸」、「政治界的黃安」，稱國民黨「卑躬屈膝輸誠」。

事實上，以當前台灣政治氛圍來看，無論哪個人物或哪個政黨赴陸參加大型活動，勢必遭到反中民粹的圍剿，這已是台灣民選政治結構下的必然，也是兩岸政治僵局的客觀展現。但換個角度來看，此次北京冬奧會對於台灣參賽和與會的安排，仍然可以看出中國大陸對台政策和思維的縮影。

首先，是開幕進場對中華隊的稱謂。大會司儀先以英文播報「Chinese Taipei」，接着以中文播報「中華台北」；而央視直播的畫面上，主播則以旁白的方式稱呼「中國台北」。如此安排令台灣媒體有雙重解讀，有的認為大陸仍透過「中華台北」之名維持對台善意；而親綠媒體則不懷好意地強調央視「中國台北」的稱呼乃「矮化」台灣，並刻意放大日本放送協會（NHK）以「台灣」稱之的對比。

北京冬奧會開幕，中華隊兩位掌旗官進場，左為近期陷入「中國隊隊服」風波的台灣競速滑冰選手黃鬱婷。中華隊進場時，大會司儀播報「中華台北」，而官媒央視則以「中國台北」稱之。（新華社）

然而，相較於台灣媒體各取所需式的各自解讀，大陸方面組委會和官媒分別以「中華台北」和「中國台北」之名「分工合作」，實則落實了「九二共識」精神，一來既符合兩岸行之多年的奧會模式，二來也達到了立場宣示的效果。這個做法可說是分寸拿捏恰到好處，令運動盛會與台海定位取得了平衡。台灣方面應該要看出此弦外之音，中國大陸仍在處處堅守「九二共識」，為冰封嚴峻的兩岸關係留下了互動的小窗和基石。

其次，是汪洋會見洪秀柱時釋出的訊息。當兩岸將焦點放到中共新近提出的「新時代黨解決台灣問題總體方略」時，習近平於2019年元旦提出的「兩制台灣方案」，如今再度「現身」。汪洋對洪秀柱所強調的：「在堅持一個中國原則和『九二共識』的基礎上，我們願意同台灣各黨派、團體和人士就兩岸關係相關問題開展廣泛深入的對話溝通和民主協商」，大致重述了習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的倡議。

2月5日，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋在北京會見出席北京冬奧會開幕式的國民黨前主席洪秀柱。汪洋重提「民主協商」，洪秀柱回應期望兩岸同胞在反「獨」促統的目標上繼續奮進。（新華社）

必須留意的是，汪洋說話的對象是洪秀柱，而洪秀柱是台灣認同「一中」與支持「和平統一」的代表人物之一，顯然「民主協商」並未消失在中共對台政策的藍圖之中，而是與「台獨」做出區隔對待，將和平模式訴諸於台灣的「反獨」人士。可以預見的是，以「民主協商」為內在核心的「兩制台灣方案」，將涵納進更高層次的「總體方略」之中，形成二十大之後中共統一台灣的指導性綱領。中共選擇在洪秀柱赴京時，再度拋出「民主協商」的構想，應該是有計劃的安排，透露出即將呼之欲出的對台「總體方略」，可能不只包括了從統一前到統一後的規劃，也包括了進一步區隔「台獨」與「非獨」群體、更具針對性且精準具體的做法。（延伸閲讀：從「台灣方案」到「總體方略」 中共對台新綱領呼之欲出）

冬奧會既是國際重要的體育盛事，同時也是國際政治的互動舞台。習近平便利用各國領導人或重要政治人物參加開幕式的機會，順勢開展了「冬奧外交」；特別是中俄發表聯合宣言，台灣問題的表述在其中亦是重中之重。那麼北京在冬奧會期間面向台灣的言行安排，必然也藴含了政治訊號在其中。在民進黨政府與北京走向敵對性的勢不兩立之際，冬奧會不該僅淪為兩岸民意對撞的衝突場域，更應該是台灣觀測兩岸走向的指標之一。