專訪房寧・一｜古巴最高領導人訪華在即　實探美麗島上的兩個世界

據中國外交部網站11月21日消息，應中共中央總書記、國家主席習近平邀請，古共中央第一書記、古巴共和國國家主席米格爾·迪亞斯—卡內爾·貝穆德斯將於11月24日至26日對中國進行國事訪問。雖然同為社會主義陣營的國家，但多數中國人對古巴的認識多停留在符號層面，比如切·格瓦拉、老爺車、雪茄、古巴導彈危機、周杰倫的mojito。2018年，中國社會科學院政治學研究所原所長房寧曾率團實地走訪古巴，《香港01》專訪房寧，帶來對古巴的一手觀察和思考。此為訪談第一篇。



一個古巴 兩個世界

01：2018年秋天你帶着團隊去古巴訪問和交流，當時古巴新領導人上台，同時古巴憲法也着手重新修訂，新一輪改革正在進行之中。能否先概括地談談古巴之行的印象和感受？

房寧：古巴對我們50後這一代人有一種吸引力，應當說我們有一種古巴情結。

記得當年有一首很有名的歌曲《鴿子》，歌詞大意是「當我離開我可愛的故鄉哈瓦那……」上世紀60年代「三年自然災害」鬧饑荒的時候，許多人吃過古巴糖。古巴的英雄人物更不必多說，卡斯特羅、切·格瓦拉，他們歷經千難萬險，「為有犧牲多壯志，敢叫日月換新天」。這些人在我們這代人心目中是永遠的英雄。

中國社會科學院政治學研究所原所長房寧。（資料圖片）

我上中學的時候，讀過一本傳記《切·格瓦拉》，印象特別深刻。這本書展現了切·格瓦拉燦爛而暫短的人生。在我去農村插隊的時候，雖然當時已經沒有太多的強制性，但我還是去了，心裏想既然不能跟着切·格瓦拉去打游擊，那就跟着毛主席幹革命，去改天換地。

我們這一代當中的不少人有着深深的古巴情結，認為古巴是一個革命的傳奇，一個抗暴的傳奇。

我2018年是第一次到訪古巴。畢竟今天的我已經不是50年前的那個少年，而是一個政治學者、擁有專業工作者的眼光和遊歷考察多國的經驗。尤其是在比較政治學研究的基礎上，我對古巴肯定有着不同於普通遊客或新聞記者感受和認知。在古巴，我們接觸當地的同行和不同行業、不同職業的人們，通過他們我們對古巴有了更多的了解，時間雖然不長，但收穫不少。

01：有哪些具體的感受呢？

房寧：總的觀感是有些出乎意料。古巴人口近千萬，幅員近11萬平方公里，是加勒比海上一個美麗的海島。拿北京比，面積大約是北京的八倍，人口不到北京常住人口的二分之一。從古巴的幅員、人口資源、自然條件等方面看可謂得天獨厚，古巴島地勢平坦、土壤肥沃，陽光普照、雨露滋潤，是一個自然條件非常好非常富庶的地方。但現實中，古巴卻十分落後，困難重重，人民生活艱辛。多數普通群眾，尤其是城市居民，仍然處於温飽水平。這裏需要特別提到，由於優越的自然條件，古巴農村人的生活條件要比城市人好。這與中國不同。

古巴是一個沒有實現工業化而城市化的國家，這是古巴最為特殊的地方。古巴的基本國情有兩個75%，一是古巴城市居民佔總人口的75%，二是古巴產業結構中第三產業佔比75%。如此之高的城市化率，第二產業不足10%。古巴的工業極其落後。當地人講，古巴是一個幾乎沒有工廠的國度。

古巴國家主席迪亞斯－卡內爾·貝穆德斯。 （AP）

古巴幾乎所有的工業品都需要進口，比如玻璃、水泥、鋼材等，這些統統不能生產。不要說汽車，汽車配件都生產不了。最令我吃驚的是古巴製糖業，雖然其粗糖產量佔世界總產量10%，但竟然不能生產高質量的白砂糖。古巴的經濟支柱主要是旅遊、貿易、服務。

從古巴城市居民日常生活看，大多居民要靠計劃供應體制維持生活，生活在温飽線上。但另一方面，少數人生活得非常好。古巴是一個高度分化的社會。

從城市面貌上看，在我訪問過的國家中古巴與印度最為相像，城市面貌、基礎設施十分破舊。特別提一下古巴街道上的「老爺車」非常特別。哈瓦那街上跑着許多很古老的汽車，而且是「萬國牌」，比如蘇聯、東歐、中國的車都有，只是十分老舊。革命前的美國轎車現在拿出來修一修當觀光車，跑在大街上很別緻，像好萊塢老電影中的鏡頭。古巴的公交車基本上是中國的宇通，也是非常老舊。古巴的道路，除了哈瓦那老城區市中心由於是世界文化遺產比較好之外，其它道路路況很差，古巴內地幾乎去不了，交通完全沒有保障。

當然，古巴與印度還是有區別的，就是古巴有基本的社會保障，與中國計劃經濟時代一樣，城市居民憑本供應基本生活用品。具體來說，現在哈瓦那居民每人每憑證供應煤氣、大米、芸豆、食用油、白糖、紅糖、鹽、掛麪、咖啡、火柴、雞肉、雞蛋等十二項生活必需品。農村居民自給自足，生活相對好些。古巴人特別愛吃豬肉，但豬肉非常貴，不在計劃供應之中，牛肉也不供應，牛奶兩歲以下兒童有供應。肉類只有雞肉，每人每月供應一塊，或者是一個雞腿，或者是一塊雞胸脯，雞蛋每人每月5個。古巴居民供應最為充足的是糖，每人每月由14公斤，基本上吃不完。

總的來說，古巴城市居民的供應水平非常低，而且近些年越來越低。但古巴現在自由經濟部分十分活躍，類似中國上世紀80年代出現的「自由市場」上能買到充足的商品，只是價格奇高，同類商品，比如雞蛋是計劃供應的大約30倍，普通人買不起。

2022年9月27日，古巴比那爾德里奧，Maria Llonch在被颶風伊恩破壞的家裏收拾財物。（Ramon Espinosa／美聯社）

提到價格，古巴實行的是價格雙軌制，貨幣雙幣制，這是古巴經濟的另一大特點。

古巴的貨幣叫披索，普通貨幣當地人稱為「土披索」，即CUP。古巴國有企事業單位和城市工薪階層掙的是土披索。這些人薪資每月500-1200土披索，部級幹部能拿到1200土披索。簡單兑換的話，25土披索約換1美元左右，如果1美元摺合人民幣7塊錢，500土披索大概是150-200人民幣。也就是說，古巴體制內工薪階層月收入摺合人民幣最多不到500塊錢。古巴流通的另一種貨幣是所謂「紅披索」，即CUC。這種貨幣是外匯兑換的，歐元1：1兑換紅披索，美元匯率1.2：1。這種貨幣理論上講是外匯券，但與當年中國改革初期的外匯券不同，中國當年外匯券只能在指定的外匯商店使用，而紅披索在市場上自由流通。紅披索與土披索兑換率是1：24。

當今的古巴社會可以分為兩大階層，掙土披索的「土披階層」和掙紅披索的「紅披階層」。計劃體制內的居民是「土披族」，生活水平很低。而「紅披族」收入很高，衣食無憂，他們的起步收入大約每月在500紅披索以上。根據我們觀察和測算，古巴的「土披」、「紅披」兩大階層收入差距保守估計至少也要在20倍以上。

古巴現在居然也有自己的淘寶網，當地華人稱「土淘寶」，上面網購到任何消費品，也能送到家。古巴有錢人的家中配的是全套美國、日本家用電器。

根據我們的經驗，在外就餐是一個國家貧富差距的一個比較直觀的觀察點。在哈瓦那的餐廳裏吃飯是很貴的。在美國紐約普通一餐每人大約10至15個美元就差不多了，而在哈瓦那則要花20至25個紅披索，這差不多相當於「土披族」一個月的工資收入了。

01：掙紅披索的古巴人比例大概是多少？

房寧：這個問題還待研究。據我們拉美所的同事講，應該不少於20%。關於這一點從貧富居民居住區可以得到一些佐證。哈瓦那的貧富居住區的劃分已經十分明顯，居住在富裕階層住宅區的居民大約有市民的五分之一以上。

2022年5月1日，古巴哈瓦那（Havana），民眾參與遊行，沿途揮舞旗幟。（Ramón Espinosa／美聯社）

01：「紅披族」主要從事什麼行業？

房寧：哈瓦那的「紅披族」主要從事貿易、服務、旅遊行業。可以這麼說，在古巴如果想過好日子，就要與外國人打交道，最好還有個在美國的闊親戚，那樣就可以把美元寄回家。這與中國改革開放過程中富裕起來的人通過個體經商，依靠工業、製造業富裕的方式不一樣，因為古巴沒有工業。

在古巴，服務生是熱門行業，他們拿到的小費收入比教授工資都多。拿旅館的清潔工來說，每收拾涉外賓館的一個房間一般可以得到1美元小費。但即便如此，古巴的服務生非常高興。具體算一下，一個服務生假如每天收拾5個房間，每天就能有5美元小費收入。

古巴的就業特點是全民充分就業，個人不充分就業——即一崗多人。古巴大多數就業崗位都是一崗多人，一般至少是兩人。如果這樣算下來，古巴涉外賓館的清潔工一周上三天班，一個月工作10天左右。但即使這樣算下來，涉外賓館清潔工每月大概能有50美元的小費收入，摺合土披索約1250元，這可是相當於古巴部長級幹部的一月工資收入啊！這讓我們想起中國80年代的民諺「開顱的不如剃頭的，搞導彈的不如賣茶葉蛋的」。

當然能夠有這類肥差人肯定會一定的背景。

01：這有點像朝鮮，在那裏，如涉外旅館這樣的工作機會，都是非常吃香的。

房寧：是的。在中古論壇上與古巴同行交流時，我說，「中國目前依然面臨着嚴峻的腐敗問題」，他們笑了。我問他們「難道這片革命的淨土之上也有腐敗嗎？！」他們笑的更厲害了。