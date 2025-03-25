直資聚賢｜以做作品為中心的學習經驗

文：香港兆基創意書院甄拔濤校長

創意書院下周又將進行Project Week，可以想像書院人類必然殫精竭慮如何在死線前做出自己滿意的作品。我們慣常稱呼學生為人類，一來可以締造相對平等的學習環境，二來亦希望他們不忘身為人類的一份子，其自身命運和全人類息息相關。



（香港直接資助學校議會提供）

每一學年，書院都會安排四次Project Week 。不論初中，高中都會創作或/及研究某一主題，然後在Project Week最後一天展示作品，讓全校師生以至家長參觀及點評。人類在中四時，每學期主修以下其中一個創意藝術範疇：設計與視覺傳意、電影與錄像藝術、空間研習及表演藝術，中五需選擇其中一項為主修。人類在展示、表演其作品的時候，書院更會邀請業界專家給予回饋，無怪乎每次project week前我見到人類埋頭苦幹的時候，他們總愛跟我「呻」怕做不完、做得不夠好，但每次看他們的作品，總是充滿驚喜。

去年我接任校長，不久便擔任鵬程獎學金的評審。此獎學金由書院校董鍾志平博士捐贈，獎勵整個學年高中人類的傑出作品。在學生心目中，這個獎學金猶如奧斯卡金像獎一般重要。因此，我有幸看到書院人類的優秀作品。中四人類火藥（每個踏進書院的人類，包括我，都可以選擇一個你想的稱號）做了一個大約七分鐘的舞踏作品。舞踏是一種日本相當獨特的表演形式。火藥的作品很有衝擊力及感染力，即使隔着螢幕觀看，依然能感受到作品中的濃烈情感，不比專業演員的舞踏作品遜色。後來我問火藥，她是否學習舞踏已久？豈料她告訴我，她上課時聽過Mentor介紹，看了幾張網上圖片，再自己花時間鑽研，發揮想像力去實驗，便做出這個作品了。人類的潛力、想像力多麼匪夷所思！只要為他們創建一個自由而適合他們發揮的的學習平台，學生便能有意想不到的發展。

一個優秀的課堂或課程設計，除了學科知識本身的學習目的，還應該還包括多元智能的訓練。人類在創作作品的時候，除了運用該科知識，還需應用語言、數學、組織能力、溝通能力等。因此，以做作品為中心的學習，讓學生能在多方面也有所裨益。

作者：香港兆基創意書院甄拔濤校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

