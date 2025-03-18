直資聚賢｜信仰為土壤　「正向自主教育」作肥料—種出枝繁葉茂

文：中聖書院陳惠華校長

清晨時分，悠揚的詩歌樂韻傳遍中聖書院，晨曦輕撫十字架，讓這所走逾半世紀的基督教學校，無畏無懼地以「正向自主教育」迎接瞬息萬變的時代挑戰。學生們齊誦聖經金句「興起，發光……」新一天的成長之旅正式開展。



校舍2023（香港直接資助學校議會提供）

發現獨特生命的光彩：從聖經真理到品格強項

「我要稱謝你，因我受造奇妙可畏。」（《詩篇》139：14）內裡傳遞的不只是宗教意涵，更是教育的核心理念。誠然每個孩子都是上帝匠心獨運的傑作，都是何等的珍貴與無可取替。中聖書院致力藉著24項正向品格強項，引領學生們認識自我，在學生質疑自己能力，未能認清前路和方向時，老師們總會孜孜不倦，輕聲鼓勵：「每個人都具備各種品格強項，只是當中有些發展得較多，有些未被完全發揮而已！」教育者的責任，就是提供合適的學習環境，協助孩子們發掘、發揮天父賜予的獨特光芒，使之閃耀人前。

全人發展：「學業」與「多元能力發展」共舞

中聖致力推動基督教的育人價值，以期達致全人發展，務求為學生構建多姿多彩的校園生活，也能於學術範疇裡力臻完善。於各個學習領域裡進行專業的課堂研討，由設計教案到施教；由學習活動至評估習作；從校內研討到邀請同儕交流到訪；我們都抱持著一絲不苟的精神，冀願學生能在「正向自主的課堂」中，學得到、學得好。

近年中聖於高中開辦「應用學習」課，結合學生的多元興趣融入正規課堂中。內容涵蓋不少範疇，包括西式食物製作、運動及體適能教練、酒店營運、電腦遊戲動畫設計、甜品及咖啡店營運。學生能寓學習於興趣，還能以「應用學習」課在香港文憑試中爭取佳績；不少學生藉此找到未來方向，燃起學習熱情，最終順利升讀心儀的大學。這正是發展多元能力與學業產生的共振效應。

精彩的課外活動，在每周一下午展開！三十多項聯課活動供學生選擇，讓他們綻放光芒，由「AI Gadgets 研習社」到「繽紛雜耍」；「服裝設計」到「機械人隊」等，不同領域的涉獵打破學習框限，配合每年境內、境外的「學習活動周」，讓知識從課本伸延至生活中，達至全人教育發展。然而，在全人教育發展之時，與常規課堂的接軌與配合，不時也遇到不少張力，即如最近手球隊晉級比賽日，適逢碰上學期考試。在專心溫習與奮力比賽之間，如何抉擇取捨?最後在老師與學生共同協議下，學生承諾以雙陪時間溫習，負責老師騰出額外的時間陪伴，巧妙地平衡了課外活動與學業成績，達致雙贏。

暮色中的校園，師生笑談聲與歸鳥齊飛。在這裡，每個年輕生命都在經歷雙重覺醒：既是上帝手中的獨特傑作，也是「正向主自教育」的學習者及共建者。當信仰與創新教育相遇，全人教育不再是抽象理念，而是每天潤澤生命的成長。相信每個孩子都能找到榮神益人的獨有路徑。

作者：中聖書院陳惠華校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

