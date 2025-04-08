校長筆記｜扎根生命低漥處　路遠堅毅見花開

文︰嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學（中學部）麥敏潮校長

從另闢蹊徑到康莊大道：兆燊從「可譽人」到「港大生」的不凡之路

在這個追求卓越的時代，我們常被典型的成功模式所束縛。然而，我校有一位年輕人的故事，以與眾不同的身姿，筆筆改寫「成功」的定義。這位孩子用自己的生命經歷告訴我和各師生們：所謂的「限制」，或許正是開啟非凡人生的鑰匙；先天條件天注定，但只要懷着堅定的信念，依然可以開闢屬於自己的後天成功，正是我們用心培育可譽人的特質。



兆燊沒有讓讀寫障礙成為困住自己的牢籠。（校長提供）

天賜獨特為明燈 擁抱本真無所懼

從呱呱墜地的那一刻起，兆燊就註定要走一條非凡的路。在成長的歲月裡，言語表達的困擾如影隨形。無論是字斟句酌的寫作，還是流暢自然的口語交流，都像是擺在面前的一道道高牆。然而，正是這些看似是「缺陷」的特質，反而磨練出他過人的不屈鬥志。作為少數同時歷經可譽幼稚園、可譽小學和可譽中學一條龍式教育的同學，求學期間的十五載寒暑，兆燊曾經奢想功課更少，對寫作文章避之唯恐不及，曾經參與言語治療，進步緩慢，但他從未因此自暴自棄。「難，但做到。」「試試做做吧！做下去吧！反正做了，一定比不做好。做一點事，起碼有做過事。」言談間透露着這簡單一致的信念，支撐着他在語文學習的路上匍匐前行，逐漸找到自己的節奏。

在求學生涯中，令我最為感動的，是兆燊沒有讓讀寫障礙成為困住自己的牢籠。相反，他學會了用不同的角度看待自己的需要，配合可譽自主學習模式，找到了屬於自己的解決之道。在日常生活中，他發現在輕鬆自然的環境下，交談並非難事。這讓他明白到，限制往往來自心理層面的緊張與壓力。他善用自己在數理方面的優勢，以理性思維去克服感性表達的障礙，將自己的特質轉化為優勢。

轉念桎梏成良機 破繭化蝶展翅飛

自中三中四起立志升學，中六開始詳細研讀各類升學資訊，直到奔赴備戰香港中學文憑試的漫長日子，對兆燊來說是一場意志力的考驗。即使面對着語文科目的困局，兆燊沒有選擇退縮，而是依然堅持不懈，惦記着對數理計算方面的熱愛，迎接重重挑戰。「讀書那麼好，無謂因為這些（中英文科），而放棄天份、放棄努力。總有其他方面（可以發展）的。」「起碼努力一下，不讓熱愛耗費。」雖然在寫作、說話兩卷表現平庸，但憑着閱讀卷目上的打拼，最終兆燊在中英文兩科都取得了大學入學基本要求的等級成績，點綴在數學科分別於必修部分和M2部分中勇奪的「5**」、物理科和資訊及通訊科技科的「5*」佳績，成功考入香港大學精算學系。

口頭上表現滯後，便轉往書面上；寫作上發揮不佳，就投入閱讀理解；文科未是心頭好，於是選擇可譽更強的數理科作為發展方向。所謂「山不轉，路轉；路不轉，人轉」，兆燊從非精通百般武藝的全能型考生，但心上有夢想定錨，當實力強橫的跑手在大前方遙遙領先，兆燊用自身獨特的跑姿，交織汗淚地，連爬帶滾地，朝望終點線直奔，不入大學誓不休。抱緊可譽人積極正向的心態，幫助兆燊突破一個個學習上的瓶頸，在人生路上恆久致遠。

兆燊邁向新的起跑線——下一站，香港大學精算學系。（校長提供）

缺陷鑄造我是我 完美綻放此刻間

從陪伴孩子成長的故事告訴我們：學習的意義不僅在於克服困難，更在於認識自我、發掘潛能。正如他所說：「主力發展厲害的科目；不要受某一個表現疲弱的科目拖累，導致自己考不上大學、求職碰壁。」每個人都有自己的強弱項，真正的成功不在於克服所謂的「缺陷」，而在於在發揮所長的同時，努力彌補短處，轉化為生命的亮點。當我們學會接納和欣賞自己與眾不同之處，並以此為基礎，善用自己的特質，開創一條屬於自己的道路時，我們就能超越自我，在廣闊的人生舞台上綻放異彩。

從可譽中學畢業過後，我謹代表全校師生祝福兆燊同學昂首闊步，邁向新的起跑線——下一站，香港大學精算學系。

嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學（中學部）麥敏潮校長。（校長提供）

作者簡介：



麥敏潮校長自2000年加入可譽中學，2018年升任校長。於香港理工大學主修數學，其後因對輔導心理學產生興趣，故於香港中文大學進修，修畢輔導教育碩士及數學理學碩士。他深信孩子是可造的，存有向善向上的意願，只要在嚴而有愛、真誠對待及互相尊重的校園氛圍下成長，有信心孩子定必能發展出正建設性能力。他和老師們堅持致力推展可譽為「學術型學校」，讓學生透過不同學習模式來建構更多成功經驗，從而建立自信心，為日後更大成就奠下基礎。他和老師同行努力下，成功讓學生更勇於嘗試，培養自主精神。

