校長灼見｜輕鬆銜接小一：暑假準備的「黃金檔期」

文：天主教伍華小學馮朗校長

轉眼間，又到了充滿陽光與歡笑的暑假！這段時間，孩子們終於可以暫時放下課本，盡情享受悠閒的時光。對於家裡有小朋友即將升讀小學的家長來說，也可能會運用這「黃金檔期」為孩子作升小準備。暑假裡我們可以怎麼做，既讓孩子們放鬆一下，又能順利地過渡到小學生活呢？



（作者提供）

1. 培養學習興趣

各位家長別急著塞滿學習任務！比起提早讓孩子開始「操練」，我們更應該利用暑假好好培養他們的學習興趣。建議家長可以多帶孩子去圖書館，一起翻閱各式各樣的繪本，鼓勵他們分享讀後感；或者透過一些有趣的科學小實驗，點燃他們對知識的好奇心。當學習變成一件有趣的事，孩子自然會更投入。

2. 訓練自理能力

小學生活和幼稚園很不一樣。幼稚園的課程主要以主題教學為主，而小學則進入了分科學習的階段。有些幼稚園更有午睡時間呢！因此孩子們會需要更獨立。暑假就是最好的練習時間！家長們可以慢慢引導孩子學會自己整理書包、收拾文具、穿校服，甚至練習自己準備水壺。這些看似簡單的小事，其實都在默默培養他們的獨立性，讓他們開學後能更快適應新環境。

（作者提供）

3. 建立規律作息

為了讓孩子開學後能快速進入狀況，暑假期間可以逐步調整他們的作息時間，讓它慢慢向小學的課表靠攏。早睡早起，養成規律的飲食習慣，這樣開學時就不會因為作息不適應而感到疲憊，更能專心學習。

4. 放下手機，戒掉「電子奶嘴」

孩子是模仿的能手。當我們自己也經常低頭看手機時，很難要求孩子放下。不妨設定「家庭無手機時段」，在吃飯、遊戲時段放下手機，多與孩子互動。戒除習慣的過程中，孩子可能會出現抗拒、哭鬧，這是正常的反應。家長應保持耐心，理解孩子的情緒，溫柔地引導他們轉移注意力，提供更具吸引力的替代選擇，戶外活動、益智遊戲和手工藝，甚至讓孩子參與簡單的家務。並給予正面的肯定和鼓勵。

要讓孩子更好地銜接小學生活，其實並不是要給他們過多的壓力，或是提早讓他們進入「戰鬥狀態」。相反，我們更希望透過一個愉快而有意義的暑假，幫助他們在玩樂中悄悄地成長，為即將到來的小學生活打下穩固的基礎。

天主教伍華小學馮朗校長。（校長提供）

作者簡介：

馮朗先生現為天主教伍華小學校長。馮校長取得香港大學英語教育學位後，到英國諾丁漢大學取得融合教育碩士學位。馮校長是首位把Micro:Bit帶到香港的教育工作者，並為學界舉辦多次講座及工作坊，讓老師認識運算思維教育。馮校長致力推動課程發展，特別在英文科教學方面經驗豐富，亦積極推動快樂學習的教學理念，激發學生的學習興趣，讓學生在愉快及關愛的氛圍中成長。

