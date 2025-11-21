校長筆記｜推新興運動　創動感校園　育體壇新秀　踐全人教育

文︰保良局姚連生中學溫家輝校長

在現今教育環境中，傳統教學模式已無法滿足學生多元化的學習需求。保良局姚連生中學深知此點，因此積極推動多元新興運動，致力建立一個充滿活力的校園，以栽培學生的運動成就，並發展全人教育。



匹克球運動的氣氛愈發熾熱，保良局姚連生中學亦乘勢打造匹克球校隊，並與專業機構合作，讓隊員接受專業訓練。（作者提供圖片）

龐大新興運動項目 推動動感校園文化

保良局姚連生中學的運動項目不僅限於傳統田徑和球類運動，更涵蓋了匹克球、巧固球、龍舟、芬蘭木棋、甚至冰壺等新興運動。温家輝校長指「傳統運動確實仍然受到家長和學生的青睞，但我們發現很多類別的新興運動其實亦能配對Z世代的年青人，例如我們的巧固球隊伍，相對較易讓同學們突圍而出，除了贏得大大小小不同的比賽外，更有不少隊員年紀輕輕就躋身於中國香港的代表隊之內。」，體育科鍾主任又補充「學校相信每一位學生都在成長時候需要綻放光芒的舞台。我們的芬蘭木棋隊和地壺隊伍亦確實吸引了部分身體質素未及頂尖運動員素質的同學踴躍參與，同學們在掌握技巧後，我們便安排他們報考指導員和教練課程，讓他們學以致用，獲得更大成就；此外，成立龍舟隊短短一年，已有數位隊員入選香港代表隊，出戰國際賽事。」確實，保良局姚連生中學的老師們積極引導學生在運動中提升個人素質，幫助同學建立長期目標、團隊合作、彼此尊重、感恩和責任感等多方面成長，讓同學裝備成為更好的自己。

匹克球隊早前更獲香港女子匹克球現時排名第一的林映雪親自教授，提升專業技巧和掌握更多比賽細節。（作者提供圖片）

配合潮流體育文化 營造動感校園氛圍

近年，匹克球運動的氣氛愈發熾熱，推廣宣傳隨處可見。保良局姚連生中學亦乘勢打造匹克球校隊，並積極與專業機構合作，讓隊員接受專業訓練。校隊隊員范林慧同學和一眾隊員早前更獲香港女子匹克球現時排名第一的林映雪親自教授，提升專業技巧並掌握更多比賽細節。中四級范同學在訓練後表示：「能獲得專業頂尖球手的親身指導當然興奮，更加重要的是由於現時匹克球並未有學界比賽，因此我們在地區或其他成人比賽中的競爭更為激烈。透過與頂尖球手直接切磋，讓我們了解她們訓練背後的辛勞付出，對我們運動和學業都是重大鼓勵的。」在保良局姚連生中學，動感校園已成為校園文化的重要部分，因此校內的運動設施亦不斷升級，學校既擁有專業頂級的器材和配套，更適時發展校舍設施。就推動匹克球為例，學校目前正在籌建一個全新的戶外匹克球場，方便校隊在校內進行更深入的專業訓練，促進學業與運動的均衡發展。

姚連生中學的芬蘭木棋隊員即將報考指導員及教練資格，將是項新興運動推廣予更多家長和學生。（作者提供圖片）

為國家體育成就驕傲 培養具愛國情操的運動員

在冬季奧運會期間，保良局姚連生中學的一眾師生都齊心為國家代表隊打氣，其中最受關注的項目之一便是「冰壺」。由於香港在冰壺運動的參與度及場地配套仍在起步階段，保良局姚連生中學的校長和老師團隊已經與中國廣州白雲區的冰壺館建立伙伴關係，讓校內師生定期到廣州的真冰冰壺館接受培訓，期望他日有學生能夠參與廣州地區的代表隊，能有幸參與國家體壇的賽事。

温家輝校長指出：「藉冰壺運動，我們師生們觀賞了更多國家冬奧代表隊的比賽，對國家體育成就深感驕傲；亦有幸在廣州白雲區的冰壺館建立穗港的體育交流，兩地的老師和學生藉冰壺建立姊妹情誼，當中的意義是非常難得的。」此外，保良局姚連生中學在保良局聯校的北京交流團中到訪「冰立方」體育館參與冰壺競技，進一步見證國家在體育建設上的成就，為自身的國民身份深感自豪。

學校校長和師生們到訪北京的奧運博物館，見證國家成為體壇大國的輝煌時刻。（作者提供圖片）

姚連生中學構建新興運動中心，亦藉各類型的比賽和活動，讓學生在競爭中成長，汲取寶貴經驗。校方以多元新興運動為基礎，建立了充滿活力的動感校園，鼓勵每位學生去探索自己的潛能，學會在挑戰中堅韌不拔，並在團隊中找到自己的位置，全力以赴，鋪就學生成長路上的光明之路。

校長及一眾師生與廣州白雲區的冰壺館，結盟伙伴關係，讓學生在真冰冰壺館內接受專業指導。（作者提供圖片）

作者簡介：



中學校長、教育碩士、文學碩士。國際青少年創科教育協會榮譽會長及大賽顧問、品德教育傑出教學獎。温校長本著「全人教育」的理念，推動價值教育，鼓勵發揮潛才和創意。讓校園實踐關愛、增值及追求卓越，發揮年青人的真善美。

