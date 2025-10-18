校長筆記｜十年樹人　讓我們成就每一個孩子

文：東華三院甲寅年總理中學邱春燕校長

每年九月，都是學校最忙碌卻最動人的日子。課室裡，同學們精神奕奕地投入學習；球場上，汗水與笑聲交織；舞台與活動室中，更見學生們熱情參與、綻放光彩。身為校長，能每天見證他們的成長，實在是一份幸福。



早前，我校參加了一個十分有意義的活動——「十年樹人」計劃。機構團隊透過學校尋找孩子的生活小故事，並到校拍攝成三分鐘的短片，分享到網上平台，以年青人的真實經歷傳遞正向訊息，鼓勵更多同學活出生命中的美好。

我選擇了一個特別的故事。那天，我如常在校門口迎接學生，看到兩位男同學正推着一位坐輪椅的同學回校。上前一問，才知道那位受傷的同學每天都要從深圳過關，而兩位同學竟每天早起，到關口接他，推着輪椅穿越人流擁擠的通道，再一起回到學校。

同學拍攝的影片，真摯動人。（作者提供）

其中一位學生在訪問中這樣說：「上年我受傷的時候，他也是這樣幫我。所以當知道他跌傷，我二話不說就答應每天推他上學。雖然路程不短，輪椅上落也不容易，但我們三個男孩子反而愈推愈開心。你幫我，我幫你，其實很快就到學校了！我們從中也成為了好兄弟呢！」

學生與邱校長分享輪椅的故事。（作者提供）

聽着他們的分享，我心裡湧起一陣暖流。孩子們當時只讀中二，卻能每天堅持這樣的付出。即使是成年人，也未必能如此恆心持續。然而，他們憑着一份單純的善意與互助精神，把日常的困難化成友誼的養分。

其中一句話，我一直記在心中——學生說：「媽媽笑着對我說：估唔到你都會做好事呀！其實有時大人以為我哋淨係識玩手機、上IG，但我哋都有自己嘅想法同感受。如果大人可以多啲聽吓我哋嘅心聲，一句簡單嘅問候同讚賞，都已經好窩心。」

這句話提醒我——孩子的世界，其實比我們想像中更真摯、更有力量。只要我們願意多聆聽、多鼓勵，他們就會回以更多的善意與成長。

在「十年樹人」的啟動禮上，我看到了更多孩子的故事：

有學生在長跑中找回堅持與方向；

有學生在團隊合作裡學會信任與同行；

有學生挑戰自己，攀上珠穆朗瑪峰；

也有學生從將軍澳徒步至屯門；

甚至有學生只是因為「校長請食雪糕」，而覺得那一天格外幸福。

每一圈年輪，也是教育的養份。（作者提供）

每一個學生的故事，都深深觸動了在場的教育工作者與嘉賓的心。離開時，主辦單位送上了一塊以木材雕刻的感謝牌。當我細看那塊木牌上的年輪，一圈又一圈的紋理，像極了教育的歷程——

一棵樹的年輪，是歲月的印記；

一位孩子的成長，是愛與陪伴的痕跡。

十年樹木，百年樹人。教育就像年輪的累積，不在於一朝一夕的成果，而在於日復一日的灌溉與守護。那一刻，我更加明白，教育的力量不一定來自偉大的成就，而是藏在一個個細微卻真誠的時刻——一句鼓勵、一個微笑、一份陪伴，足以成為孩子成長路上的光。

這些溫暖的故事，讓我再次相信：

教育不只是傳授知識，而是燃亮生命。

願我們每一位教育工作者，都繼續用心守護這份光，讓更多孩子被看見、被理解、被成就。

讓幸福的故事在校園中流動，

讓生命的年輪，一圈又一圈地擴散溫度與希望。

「讓全球充滿幸福孩子，讓生命故事燃亮生命。」

感謝每一位願意為學生成長付出的同行者——

因為有你們，教育的路上，從不孤單。

東華三院甲寅年總理中學邱春燕校長。（作者提供）

作者簡介：

東華三院甲寅年總理中學邱春燕校長



邱校長為2014/15年度行政長官卓越教學獎（德育及公民教育）的獲獎教師。致力培養未來人才，鼓勵學生在學業成績、品格培育以及個人潛能上多元化地發展，並在學校推動創新，倡導尊重和包容，鼓勵學生勇於探索與表達意見。

