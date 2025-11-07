校長筆記｜以教育之炬，照亮學生未來征途

文︰聖公會李炳中學洪澍校長

身為教育工作者，我們常常思考教育的根本目標和意義。在這個科技迅速發展、社會快速變遷的時代，孩子們需要具備哪些核心能力，才能從容面對未來的挑戰？又該如何幫助他們在離開校園後，持續成長並勇敢迎接未來的考驗？

本校中六學生楊慈、楊善的成長故事，讓我們看到了教育的力量與價值。



楊慈、楊善自中一入學起，便積極參與多項STEAM比賽，並取得優異成績，先後榮獲「少年警訊創新科技大賽2024-25」高中組冠軍及「第二十屆宋慶齡少年兒童發明獎」銀獎。誰能料到小時候的她們，竟然性格內向，甚至不敢與人直視。轉捩點出現在中一那年，STEAM教育統籌主任林嘉嘉老師和設計與科技科主任何建業老師發現了兩姊妹的潛力，邀請她們參加人生中的第一場STEAM比賽——第23屆香港青少年科技創新大賽。

這場比賽如同一把鑰匙，開啟了楊慈、楊善全新的成長旅程。此後，她們每年都與校內指導老師一同努力，在各類比賽中磨練自己。從創意構思、模型設計，到親手製作作品，再到反覆練習簡報，每一個環節校內指導老師都陪伴在側、悉心指導。老師專注而堅定的態度，深深影響了楊慈、楊善，讓她們下定決心在每次比賽中全力以赴，追求卓越。

楊善印象最深的一次經歷，是在一次比賽奪冠後進行傳媒訪問時，她因過於緊張，事先準備的內容完全無法表達出來。這次經驗如同一記警鐘，讓她深刻認識到自身的不足，下定決心增值個人能力。從此，她們更加用心預備每一場比賽，渴望能像其他自信、優秀的參賽者一樣，在台上侃侃而談。如今，她們最感謝的便是入讀聖公會李炳中學，遇上不同的良師益友，在他們的鼓勵與支持下，兩姊妹從內向羞澀變得自信，更找到了未來的升學與發展方向。

聖公會李炳中學的STEAM教育統籌組有超過10位教師，涵蓋不同的創科學術領域，能夠全方位指導學生製作不同創科項目和參與比賽。以何建業老師為例，他從小學起便對創新與模型製作充滿熱情，這份熱情從未熄滅。九十年代末，當他看到報紙刊登香港學生獲得科技獎的消息時，內心深受觸動，並堅信「我校的學生一定也能做到」。於是，從2000年起，他便帶領一屆又一屆的學生踏上比賽之路，在科技創新的道路上披荊斬棘。何老師總是謙遜低調，從不居功自傲，他常說：「與學生並肩同行的過程中，我亦受到啟發，不斷思考新的問題，並從中學習更多。」在他身上，我們看見了教育工作者無私奉獻、勇於探索的精神，這正是學校教育最珍貴的資產。

在現代社會，學生成長於資訊爆炸、科技發達的時代，無論是搜尋資料或使用各種應用程式，他們都顯得游刃有餘。然而，學校所能給予學生的，絕不僅僅是知識的傳授，這是自學無法取代的。以楊慈、楊善為例，她們從性格內向到敢於自信面對挑戰，這一轉變，正得益於校內一群充滿教學熱誠的教師以及充滿關愛的校園環境。

學校不僅是學生學習知識的地方，更是提供多樣的發展機會與成長空間，培養他們自理能力與處事態度的搖籃。在學生成長過程中，自理能力關乎他們能否獨立應對生活中的各種問題；處事態度則決定他們面對困難時的心態與行動。這些優秀品格和正確價值觀的培養，對學生未來適應和面對創科新時代打下堅實的基礎。

在聖公會李炳中學，全體教師一直秉持初心，以熱情與拼搏精神感染學生，為他們指引前路，幫助學生在未來的旅程中走得更堅定、更自信。

我們的教師深信，教育的目標不是只為培養少數精英，而是幫助每一位學生充分發揮潛能，以應對未來環境、經濟與社會的種種挑戰。教育是一段漫長而充滿挑戰的旅程，教師肩負著培育未來社會中流砥柱的責任。在教育的路上，聖公會李炳中學會不斷探索創新的教學方法，關注每個學生的個別差異，因材施教。正如楊慈、楊善的故事所示，每個學生都有無限潛力，只要給予適當的引導與支持，他們都能找到屬於自己的舞台，繼而綻放屬於自己的光芒。

聖公會李炳中學洪澍校長（作者提供）

作者簡介：



中學校長、文學士、資訊工程碩士、教育碩士。洪校長多年來致力推動優質的基督教全人教育，重視兩文三語培育、創科教育和價值觀教育，與教職員團隊攜手營造溫暖、關愛及充滿活力的校園，栽培學生成為新時代需要的人才。

