校長筆記｜機會　選擇　相信

文︰天主教慈幼會伍少梅中學李建文校長

「勇於為自己努力堅持一次。」

伍少梅中學的邱傲楠同學，意志不堅定，容易半途而廢，經常質疑自己；而另一位吳焯煒同學，缺乏自信、沒有目標，並對未來感到迷茫。兩位同學因「深夜狂行」產生交集，成長的道路也出現了變化。



香港基督教服務處自2023年舉辦「深夜狂行」70公里徒步活動，以在成長的過程中缺乏支援的外展青少年為對象，提供機會讓他們挑戰自我。「深夜狂行」的路線途經新界及九龍區，包括市區、鄉郊和山野，參加者要不眠不休地完成70公里的徒步挑戰，克服困難，走出屬於自己的道路。

經過兩個月密集而高強度的體能訓練後，傲楠、焯煒與另外10名青少年在2024年4月6至7日接受70公里的挑戰。他們由麥理浩徑第一段開始，在連續暴雨下行走多座高峰，包括西灣山、牛耳石山、雞公山、馬鞍坳和金山等，路線的總爬升高度達3300米。最終，包括傲楠、焯煒在內的5名參加者，以31小時完成挑戰。

雖然70公里徒步挑戰為青少年帶來身心上的痛苦，卻更展現了他們為突破個人極限而堅持不懈的精神及無限的可能性。「步行22小時後有一半人離開，好像心中那團火熄滅了。我也很累想離開，但不想為自己不堅持而後悔。」傲楠在士氣低落時鼓勵自己，搏盡無悔。「狂行期間精神疲累甚至出現幻覺，但自己依然堅持完成目標，才發現自己面對多惡劣的環境都能堅持下去。」焯煒則重新認識自己，並肯定自己的能力。惡劣的天氣和同伴相繼退出，無可避免讓傲楠、焯煒產生放棄的念頭，不過他們很快調整心態，決定堅持目標。

另一方面，傲楠、焯煒在徒步過程中感受到來自他人的溫暖，包括同伴和自願支援徒步者的陌生人。傲楠表示「下雨又濕又冷，鞋子又重，幸好同伴互相支持，成為我走下去的力量。」焯煒感恩「沿路得到同伴和陌生人的支持和肯定，一起走過崎嶇的道路，希望自己也能成為無條件、無目的支持他人的人。」

「深夜狂行70公里我都能做到，其他事我沒有理由做不到。」傲楠、焯煒與10名青少年在各界的見證下進行極限挑戰，對自己的成就感到滿足、自豪，並建立了新的身份。他們到商界、學校和社福機構分享自己的成功經驗，鼓勵更多青少年踏出為目標堅持的一步，感染大眾重新反思人生所重視的價值，以生命影響生命。

香港基督教服務處的「深夜狂行」活動為青少年創造平台、提供機會，改變他們過去難以獲得成功經驗的境況。傲楠和焯煒選擇接受挑戰，儘管過程艱難煎熬，但他們相信自己的能力，堅持完成目標。已畢業傲楠和仍在校的焯煒，校長為你們感到自豪，希望你們在未來的日子繼續挑戰自我、實現目標！

作者簡介：

李建文

中學校長、社會工作學士、社會科學碩士（輔導）、文學碩士（通識教育）、教育文憑。香港專業輔導協會副院士、香港教育大學亞太領導及變革研究中心教育領導學人。李校長一直相信沒有不愛學習的孩子，多年來致力為學生提供優質教育。李校長關心基層學童及弱勢羣體的學習及生涯發展，並積極推動教育創新、培育未來領袖。

