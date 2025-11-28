校長筆記︱少年心事當拏雲 — 從科創到航空夢

獨具慧眼與愛心的爸爸

元信航天年，堅定航空夢

文︰基督教香港信義會元朗信義中學尹浩然校長

尋夢，是青春最浪漫的旅程。為師之貴，不在於等待夢想顯跡，而在於從混沌中叩尋潛能、默默澆灌。每年開學，我總向中一家長與學生述說文藝復興三傑之一的米開蘭基朗的傳說：「他在大理石中已見到雄獅，便執錘雕刻，一切所做，不過是將大理石的雄獅釋放出來。」這正是教育的奇妙——引導學生窺見自身潛能，鑿出夢想模樣。年青學子，或少時胸懷青雲，或心事朦朧徘徊，然只要加以細察他們的心事，加以引導，皆能敢於築夢、勇於追光。我的學生陳怡璁，便是從科創懵懂中覓得方向，以心志為翼，奮力飛向航空夢的少年。



陳耀明副校長的慧眼識才與悉心引導，澆灌著怡璁的航空夢，讓他的航空夢在科創路上穩步前行。（作者提供）

家庭中的米開蘭基朗—怡璁爸爸的慧眼與耐心

知子莫若父，怡璁爸爸的慧眼與暖心，讓怡璁由衷感受到父親對自己的栽培從不桎梏於上一代經驗，而是為他指向未來無限可能。爸爸雖堅信「孩子不必太早接觸電子產品」，卻對兒子的科技熱情傾注卻十足包容。小學時怡璁接觸Vex機器人，不滿足於淺嘗遙控，執意鑽研更高難度的編程。爸爸得知後，不僅與他暢談編程應用於棋類對弈的巧思，更在親子互動中一同優化設計。怡璁放學後潛心攻關，僅一周便完成作品，爸爸始終讓他自主規劃，而他也成為學校第一代領養機械人的學生，為機械人編程設計，賦予其獨特的「怡璁式」風格。一步一腳印，怡璁每個夢想的萌芽，都飽含爸爸的滿滿支持。對怡璁而言，爸爸便是他生命中的米開蘭基朗—在愛與信任下，怡璁不斷蛻變成長，恰似歲月細琢大理石，漸漸顯露出其中蘊藏的本色——那是少年的無限可能，更是父愛澆灌出的磅礴力量。

學校在數字教育的資源支持下，怡璁參與扭計骰機械人展示，科創實踐的點滴積累，讓他的航空夢根基愈發紮實。（作者提供）

伯樂副校長，陪伴成長沉澱

青少年心事如璞玉，需良師以耐心琢之，方能煥發光華。陳耀明副校長於怡璁的科創路上，便是這樣一位伯樂——他以細水長流的陪伴，見證怡璁逐夢的每一步沉澱。猶記初中時，怡璁忽生製作「編程象棋」奇想，卻偏逢疫情，但陳副校長願以螢幕為橋，線上逐點拆解難題，優化方案，共赴攻堅。當巧思凝結成作品，他的真誠與肯定讓怡璁醒悟：「科技創作從非獨自娛樂，而是能創造獨特價值的事業。」這份認可，讓懵懂熱情有較清晰的方向。中二時，怡璁迎來「AI x HK OpenCup」賽事契機。面對匯聚大學優秀隊伍的跨齡競逐，是陳副校長的推薦敲開競賽大門，是背後的鼓勵讓他面對實戰經驗豐富的學長毫不怯懦。最終，怡璁憑創新思維闖入十強。雖未奪冠，但他深知，已在與強者較量中磨礪了本領，沉澱了自信。中五之際，日內瓦發明展的邀約讓陪伴愈發厚重。怡璁因參賽成本與未知挑戰猶豫退縮，陳副校長鍥而不捨地開導他：「眼界與經歷是無可替代的財富。」終讓少年邁出舒適區，踏上國際舞台，與各國發明家的交流，其中泰國參賽者以「tuk tuk車」文化為靈感設計弱勢群體輔助工具，令他念念不忘：「科技從不是冰冷代碼，而是改善生活的溫暖力量。」

大學資優課程，在學者肩膊中窺見未來之美

近年本港大學積極向中學推廣中學生資優課程，這確是促進學生跨過公開試桎梏，開拓眼界的寶貴機會。對怡璁而言，能以中學生身份進入香港科技大學，參與「以實踐為核心」的工程學課程，是豁然開朗的領悟：「我第一次真切感受到工程學的深奧與樂趣，並確定自己真正熱愛的是工程領域，特別是航空科技」；怡璁能更有系統地梳理專業知識，主動大膽地向教授求教。那些來自學者的指引，早已超越課本的邊界。「大學課堂帶給我的，是思維的覺醒——它讓我懂了，科技探索從不是墨守成規的計算，而是要帶著開放的視野，揣著敢於質疑的勇氣。」也許，這正是資優課程最美的意義——讓青少年站在學者的肩膊，望見自己的熱愛所在，更望見未來生涯綻放的絢麗繁花。

學校的悉心培育，為怡璁的航空夢鋪就坦途，少年以執著為翼，篤定追尋天際理想。（作者提供）

元信航天年，敢於探索更廣闊的未來

元朗信義中學將2025-26年定為「信義航天年」，不僅邀請學生參與製作人造衛星模型，更會借火箭載荷學生設計的人造衛星送入太空。怡璁以學校STEAM總領袖生的身份，不僅在信義航天計劃中提出諸多具建設性的見解，更以衛星課程核心學員的身份系統深耕航天專業基礎——部分知識雖不陌生，卻得以進一步鞏固，從航天課程的所學所思中，深刻體悟到由人造衛星、太空站等產生的太空垃圾對太空設備及太空人的潛在威脅，並與組員聯手構思「太空垃圾收集器」創意方案。「這些活動讓我直觀感受國家航天成就，油然而生強烈的民族自豪感。透過航天計劃，我對航空科學產生濃厚興趣，開始搜尋各類航空知識——從辨認飛機類型，到鑽研機體組件與操控原理，才發覺自己早已鍾情航空領域。若能以所學科學知識貢獻航空業，將是極具意義與成就感之事。」這份經歷，讓他敢於回應內心的呼喚，探索更廣闊的未來，終堅定心志，矢志修讀航空工程學士課程。六年中學路，就是尋夢立志歷程。

生涯規劃，是讓學生在模糊中了解自己，敢於展翅探索高飛

以教育為志業的同行者都明白，生涯規劃從不是一個簡單計算的理性項目，而是一個充滿個性的生命探索歷程。米開蘭基朗的石獅子傳說與怡璁之故事，讓我們更相信，從探索興趣到堅定心志，即使未見成果，也堅信孩子的美好未來，把握每個機遇，讓孩子的成長發出光芒，這就是俯首甘為孺子牛的父母之心。如此，小小的校園，也能讓孩子見到最大的世界；如此，一代必更勝一代。

感恩日活動中，我與怡璁合影；學校的引導，是他敢於追著航空夢飛高的底氣。（作者提供）

基督教香港信義會元朗信義中學校長尹浩然（作者提供）

作者簡介：基督教香港信義會元朗信義中學尹浩然校長



香港大學文學士、香港中文大學學位教師教育文憑，香港大學哲學碩士。堅信教育是一門「本於過去，盡在當下，開創未來」的崇高志業，以「優越有愛，關懷求義」為個人發展理念以「成為國際化的津貼中學，培養學生成為有國民底氣的國際人才」為學校發展目標；與學校團隊一起為年青一代作鹽作光，讓一代更勝一代。

