校長筆記｜讓學術追不上的孩子用「HEART」重拾自信

文：香港道教聯合會圓玄學院第三中學賴俊榮校長

作為教育工作者，我時常反思：教育的真正目的是甚麼？

在香港這個高度競爭的社會，許多家長和學校的焦點，無可避免地集中在學業成績上。特別是對於所謂「第二組別」（Band 2）的學生，社會彷彿有一種既定劇本——他們必須拼命追趕學術表現，犧牲其他發展，才能在主流賽道上佔一席位。



然而，在圓玄三中，我們看到的是另一幅截然不同的景象。我深信，教育的本質不是「倒模」，而是「發掘」。如果一所學校只懂側重成績提升，很可能會扼殺了學生潛藏的天賦，更可怕的是，會讓那些在學術上暫時追不上的孩子，過早地否定自我價值。

因此，我們致力推動的，是「全人發展」。我們不只看重學生的成績單，更看重他們是否能成為一個身心康健、勇於承擔的良好公民。

以「HEART」為綱：建立自信的基石

要實踐全人發展，我們需要一個清晰的藍圖。在圓玄三中，我們於近年提煉出「HEART」五大核心價值，作為培育學生的綱領：Health（身心健康）、Endurance（抗逆力）、Accountability（責任感）、Respect（尊重）、Tenacity（堅毅）。

這五個詞語，說來簡單，卻是學生面對未來挑戰最重要的「心法」。我們相信，當一個學生擁有了「HEART」，學術上的進步只是水到渠成的結果。

以舞台代替操練：讓體育精神回饋學習

那麼，學校如何教授「HEART」？答案是：不能單靠課堂。我們必須提供大量多元化的「舞台」，讓學生在實踐中磨練。

例如在「Health（身心健康）」方面，我們堅持安排太極操訓練，由中一至中六分階段教授不同拳法，讓學生養成終身運動的習慣。同時，圓玄三中在體育、藝術和STEAM領域投放大量資源，目的正是於此。

例如在長跑隊，我們有幸邀得「長跑傳奇」陳家豪教練親自指導。學生在刻苦訓練中學到的，絕非單純的跑步技巧，更是「堅毅」的真諦。當他們在比賽中突破個人最佳成績，那份成功感會轉化為強大的自信，並將這種「永不放棄」的體育精神，回饋到他們的學習態度上。

同樣地，我們的舞蹈隊近年屢創佳績，跳出香港，遠赴捷克和西班牙參與國際賽事。在舞台耀眼的射燈下，學生學會了「承擔」，因為每個人的表現都關乎團隊榮譽；他們也學會了「尊重」，欣賞來自世界各地的文化。

以科技拓闊眼界：為未來裝備

我們也積極引入最前沿的教育資源，為學生的夢想搭建專業階梯。學校近年與香港理工大學及香港青年航空學會合作，引入了全港第一部「香港製造」、由理大研發的「全動態飛行模擬器」。

我們更以此為核心，打造「圓夢、飛悅課程」：初中階段，我們邀得國泰機師親自教授體驗課程；高中階段，則銜接香港大學專業進修學院(HKU SPACE)的航空學（高中應用學習）證書課程，讓有志投身航空業的學生及早獲得專業認證。

這些STEAM教育的重點，並非單純引入先進設備，而是提供一套由業界專家設計的完整學習階梯。同時，我們亦與騰訊合作，引入 AI 課程，讓學生掌握最新的編程技術。這一切都在於培養學生的「抗逆力」——在面對複雜難題時，能積極尋求解決方案。

同時，我們深信「讀萬卷書，不如行萬里路」。單是去年，我們就舉辦了超過三十個境外考察團，足跡遍及新加坡、南韓、英國、澳洲，亦深入祖國的山東、四川、重慶等地。這些經歷大大地開闊了學生的眼界，讓他們真正與世界接軌。

從關愛出發：以卓越教學成就每一位學生

推動這一切的基石，是「關愛」；而實踐這份關愛的，是我們專業、卓越的教學團隊。

我們深信「關愛」與「卓越」並行不悖。就在2024-2025年度，本校教師團隊榮獲了學界最高殊榮——行政長官卓越教學獎（中國語文教育學習領域），全港僅有兩所學校獲此榮譽。

評審團隊高度肯定的，正正是我們在支援非華語學生學習中文的前瞻性課程。在團隊悉心培育下，我們的非華語學生成果斐然，不僅在朗誦、辯論賽屢獲殊榮，更有學生獲選為西貢區「傑出學生」。過去三年，已有兩位非華語學生透過「學校推薦直接錄取計劃」，獲香港大學及理工大學取錄。

然而，談及最令人驕傲的成果，獎項之外，另有其事。最令我們感動的，是至今已有四位非華語畢業生，在大學畢業後，選擇回到母校圓玄三中成為我們的同事。

例如畢業生Alina，她正是在本校的培育下克服了中文的障礙，成功考入城市大學翻譯系。現在，她懷著感恩之心重返母校，擔任中國語文科教師，用她的經歷去教導和啟發學弟學妹。

這份傳承，證明圓玄三中建立的不只是一個課程，而是一個充滿歸屬感的「家」。看到昔日的學生回來與我們並肩作戰，這份回饋，比任何獎項都來得珍貴，也為我們的教育使命添上了最溫暖的註腳。

這種「不放棄任何一人」的承諾，亦體現於本校連續16年榮獲「關愛校園」獎項，更是全港榮獲「卓越關愛校園」主題大獎最多的中學，並同時榮獲「品德教學獎」及「樂繫校園」等嘉許。

我們的畢業生，無論背景，均能朝不同方向展現才華。本地學生如「小巨人」曾冠皓，身兼香港賽艇隊代表，仍奮力取得理工大學土地測量學系「一級榮譽」；非華語學生如Rohail，亦取得香港大學英文系「一級榮譽」。連同科技大學航空航天工程學系的蔡子極同學，他們均是本校「HEART」教育的豐碩成果。這證明了，當學校用心發掘學生被埋沒的天賦，給予他們信心和機會，學生的成長可以是翻天覆地的。

教育的價值，在於「育人」。我期望為學生提供充滿愛與機會的環境，用「HEART」的養分，持續地灌溉他們成長，讓他們都能成為堅毅、自信、具責任感的未來棟樑。

香港道教聯合會圓玄學院第三中學賴俊榮校長（作者提供）

