AI x STEAM+01｜港大同學會書院重慶火鍋遊戲奪Re:learn賽道冠軍

《香港01》主辦「智慧未來．共創香港」—「AI x STEAM+01 」教育盛會頒獎典禮暨教育高峰論壇於1月24日（六）於香港城市大學校園圓滿舉行，同日舉辦「智慧未來．共創香港— AI x STEAM+01 挑戰賽」，接受全港中小學參與，鼓勵學生運用科技解決問題。挑戰賽設有「促進身心健康」、「社區關懷」及「實務研究」（譚仔國際及科技公司 Re:learn提供案例）三大賽道，並邀得教育局副局長施俊輝博士擔任頒獎及嘉許典禮主禮嘉賓。



Re:learn賽道冠軍由港大同學會書院，憑遊戲程式《Appventures in China》奪得，四名中五學生李柏希、劉澤安、李譯靈及郭心榆，開發出結合重慶文化的電子遊戲，讓玩家在指尖上體驗當地的火鍋與瓷器文化。遊戲設計的靈感是源於學校曾舉辦四川遊學團，當時部份同學未能親身參與，於是想到利用科技，讓他們足不出戶也能感受各地風土人情。



港大同學會書院用 AI 結合火鍋與瓷器文化

「AI x STEAM+01 」Re:learn實務研究賽道著重技術可行性與AI素養，即使利用AI 生成資訊亦須經人工核實，學生亦需到圖書館翻查典籍，確保文化內容精確無誤。《Appventures in China》由兩個遊戲模組組成，其中一個是以「重慶火鍋」為主題的烹飪遊戲，玩家需選擇正確的食材與配搭才能得分。

「AI x STEAM+01 」Re:learn實務研究賽道強調技術可行性與數據素養，Re:learn創辦人蘇建峯恭喜各得獎學校，並讚賞學生的專案很具創意。（梁鵬威攝）

決賽當日，郭心榆與劉澤安分別因生病及考試而要缺席，李柏希和李譯靈連夜重整講稿，最終順利完成向評委演示，並且成功奪冠。團隊表示︰「在製作程式的過程中，我們才發現重慶火鍋對食材的選擇和先後次序是非常講究」，期望玩家可透過遊戲了解正宗的重慶食材，將飲食文化轉化為具象化的體驗。

另一個模組則是「磁器口古鎮」尋寶遊戲，玩家要在虛擬古鎮場景中穿梭，尋找隱藏的獨特瓷器。團隊希望讓玩家認識到重慶瓷器的特徵及其製作工藝，為增加吸引力，團隊更設計了NPC（非玩家角色）與玩家進行劇情互動。

港大同學會書院憑遊重慶遊戲奪Re:learn賽道冠軍，（左至右）指導老師翟韋忠、學生李柏希（中五）、學生李譯靈（中五）、校長陳馨、學生郭心榆（中五）、學生劉澤安（中五）及指導老師余嘉寶。（港大同學會書院提供）

四人透露，起初低估了開發遊戲的複雜性，加上想法太多，導致技術上和時間上不可行，即使可借助AI工具開發遊戲，但當時因未能掌握 Prompt（提示詞）的運用，結果錯漏百出。他們又分享了一樁趣事，早前學校舉行開放日，團隊趁機對外展示遊戲，期間卻被一位小五學生發現地圖程式中的「穿崩位」，玩家可穿牆爬出場景，後來已作修正，而此事亦令他們明白創作是要不斷完善。

指導教師從旁引導 盼學生實戰中學習

指導老師余嘉寶及翟韋忠指出，開發程式旨在讓學生運用科技推廣中華文化，同時達至「Branding China」的效果，得獎與否從來不是他們的目標。他們表示，團隊最初想將11層高的重慶洪崖洞，以 3D 形式呈現於遊戲，所以要引導學生將遊戲內容收窄，同時提供可落地執行的指導，包括遊戲機制設計、計分方式等細節，又輔助學生學習運用Unity、Leonardo、Suno、ChatGPT及Poe等工具與軟體，逐步將設計實體化。

其中一個模組是以「重慶火鍋」為主題的烹飪遊戲，玩家需選擇正確的食材與配搭才能得分。（港大同學會書院提供）

此外，亦期望學生在應用AI時，明白篩選的重要性，意識到AI並非萬能，重點是如何讓玩家在遊戲中真正體驗中國文化，而非只是提供資訊。他們俱認為參加比賽可鼓勵學生大膽嘗試，並在規劃、試錯和修正問題中進步，以及學習團隊合作中聆聽和有效溝通的重要性。現時四人已轉化為導師，帶領學弟妹將計畫擴展，於現有程式持續增加中國不同地方的特式遊戲。

港大同學會書院校長陳馨：透過參賽聚焦培養學生內在價值

校長陳馨指出，培養學生不應只著眼於AI的操作技巧，應聚焦於 AI無法取代的內在價值，包括以同理心解決能力，例如學生今次開發的遊戲程式，就是因為體察到別人無法前往交流團的遺憾。其次是慎思明辨思維與數據素養，學生須學會質疑與反覆驗證。

陳校長十分欣賞學生在開發過程中，既利用到AI效率，又保持對資訊準確性的警覺，這亦是未來數位公民的必修課。她又強調，科技的最終目的是為了提升生活品質與人文關懷，所以經常叫學生即使學業多忙，也要聽聽音樂、多接觸藝術。

同時學校為了鼓勵學生創新，已透過「優化課程」騰出專項時段，讓中四至中六學生選修如「Branding China」等跨學科企劃，又會與大學網路對接，建立「AI Power」學習平台，校方亦鼓勵各科老師先試先行，將AI應用於備課及作業批改，提高教學效能。

Re:learn創辦人蘇建峯（左一）讚賞港大同學會書院將校內交流團的所見所聞，轉化為一款充滿巧思的手機遊戲。（梁鵬威攝）

Re:learn創辦人蘇建峯：樂見參賽隊伍融合科技和文化推廣

Re:learn創辦人蘇建峯表示，很榮幸能在此次比賽中見證各校代表隊如何將嶄新的科技融入文化推廣之中，展現出令人驚豔的創意應用場景。他指出入圍的參賽隊伍的作品各具巧思：香港管理專業協會羅桂祥中學活用了最新的MR技術，為校內國民教育中心打造了虛實交錯的沉浸式體驗；東華三院陳兆民中學透過創作穿越時空的劇本，巧妙設計出引人入勝的中華文化遊戲。

此外，路德會協同中學將公社科與社區考察結合，帶領學生深入深水埗進行街訪，並製作了完整的360度導賞團及3D虛擬遊戲；香港中文大學校友會聯會陳震夏中學則跨平台結合 Lego、Minecraft和Unity，構建出虛實並存的創意校園；而港大同學會書院更是將校內交流團的所見所聞，轉化為一款充滿巧思的手機遊戲。

蘇對每一隊同學在創意發揮上的突破，以及背後所投入的龐大心力，致以最深切的欣賞與肯定。