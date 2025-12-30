保良局蕭漢森小學推中華文化教育廿載　「百家姓」創作破世界紀錄

中華文化教育著重透過多元活動和課程，在互動中培養學生興趣、價值觀及歸屬感。創校45年的保良局蕭漢森小學（下稱蕭小），由早年教師「自發」、到後來發展成「系統化」編撰校本課程，不但豐富了中文科的學習歷程，更將文化元素與語文學習融合，讓學生在識字與閱讀的過程中，吸收傳統智慧。



近年，學校增添更多元化的跨學科教學，打破文化界限。隨著去年告別火柴盒學校遷入新校舍，日前舉辦了「百家姓」馬賽克集體創作活動，並成功打破世界紀錄，傳承中華文化的同時亦帶領學生與世界接軌。



完成了的「百家姓」馬賽克，之後會鑲到牆上拼出英文校名縮寫「PLKSHS」，成為永久裝飾。（夏家朗攝）

世界紀錄協會確認蕭小挑戰「世界上最多人集體創作馬賽克畫」成功，頒發證書予校長李志成（右二），並合照留念。（夏家朗攝）

深耕與銜接二十載 獲教育局邀請成示範小學

蕭小的文化課程始於二十年前，起初由幾位中文教師的熱忱驅動，嘗試在高年級的中文課加入詩詞分享，其後見反應正面，再逐步擴展至低年級。中文科科主任周慧嫻指出，學校約於2006年正式確立課程藍圖，前任校長張炳堅是推手之一，內容涵蓋詩、詞、古文、典籍、傳統節日與文化藝術，各年級配備獨特的教材「文化冊」，確保學習內容循序漸進及與中文科相互銜接。

課程設計特別著重學生未來的升中需要，期望他們從小已熟悉文言詞彙與行文風格，升中時即使面對大量古文課程，亦已有一定基礎，不只是為了應付將來的公開考試，並能讓他們不再產生恐懼及抗拒感。2022年，教育局更到蕭小拍攝有關推動文學文化介紹的短片，當時全港只得一間中學及一間小學獲邀。

「文化冊」的內容涵蓋詩、詞、古文、典籍、傳統節日與文化藝術，起初只是由幾位中文教師自發編撰，其後逐步發展成系統化教本。（夏家朗攝）

跨學科整合寓教於樂 文化與科技並重

此外，學校的教學內容會滲透趣味元素，強調與生活連結，鼓勵學生思考古代觀念在現代的適用性，更與視藝科及音樂科跨學科整合，例如音樂科會教導與詩詞相關樂曲，視藝科則融入文化元素創作，不是死記硬背，而是透過潛移默化令學生掌握概念。

周主任認為這種方法最能令學生「入腦」，亦容易產生文化自豪感。近年，文化課更運用AR（擴增實境）遊戲，將詩詞內容卡通化，提升學生學習興趣，甚至回家後亦會與父母一同遊玩，增加親子互動。她感激校長的大力支持，亦感恩一班有相同理念的教師，合力將文學、文化從「陌生枯燥」轉化成學生「真心喜愛」。

多人創作「百家姓」馬賽克 同心協力破世界紀錄

蕭小本年初由穗禾苑遷入鄰近火炭站的坳背灣街新校舍，最大特色是「無牆教室」，各級班房以玻璃閘門間隔，有需要時可以打開互通作跨班教學，設計更取得建築署周年大獎的優異獎，過去曾進行不少跨學科跨班教學，包括模擬火山爆發實驗，以及再造紙工作坊等。副校長邵玉葵指出，跨班教學能靈活調配學生，讓學生有機會與不同班級的同學組合，增進彼此認識，其次是開展活動時有足夠空間，激發同學的投入度及參與度。

視藝科科主任顏子欣表示，今年8月開始籌備「百家姓」馬賽克共創活動，學校希望以中華文化為核心，以筆劃組成不同姓氏，讓學生在創作中認識古代文字的結構、歷史與來源，將個人與文化連結融入集體創作，體現凝聚力，其中高年級學生更製作了百家姓掛飾。

活動最後由1,084人創作了760幅馬賽克，世界紀錄協會確認挑戰「世界上最多人集體創作馬賽克畫」成功。參加者涵蓋了蕭小一至六年級的學生、還有教師、校監、歷任校長、畢業生，以至區內兩所友校幼稚園的師生和家長都有參與。學校之後會將馬賽克製成品鑲到牆上，拼出英文校名縮寫「PLKSHS」，成為永久裝飾。

蕭小的同學完成「百家姓」馬賽克後準備拿到禮當點算總數，各人對於能打破世界紀錄均表現興奮。（夏家朗攝）

顏主任補充，學校向來重視中華文化，故不少視藝科主題均涵蓋校本課程或滲入文化元素，如以詩作《詠鵝》導入創作自畫像、用黏土製作傳統點心、繪畫荷花、水墨畫、設計少數民族銀器，以及賞析《清明上河圖》。根據過往的跨科協作經驗，發現學生透過不同範疇學習同一主題，不但能加深印象，亦可將所學知識轉化成個人作品，學習效能大幅提升。

文化種子植根學生 內化激發主動學習

蕭小多年來積極推動中華文化，近年雖加入科技元素，但從未偏離人文主軸。六年級學生劉耀銘表示，「百家姓」馬賽克活動令他主動了解自己姓氏的歷史，原來歷來共有66位皇帝姓劉，劉亦是中國第四大姓氏。他認為透過活動學習更能引起興趣，如早前隨家人到蒙古旅遊，他途經沙漠與草原便自然聯想起 「風吹草低見牛羊」及「黃沙百戰穿金甲，不破樓蘭終不還」等詩句。

五年級學生黃子滔則稱，以前不太喜歡中文科，覺得太過艱深，但老師會透過有趣方式增加互動，如曾以戲劇表演教導成語，令他逐漸克服恐懼，遇到不明白會主動提問或借閱參考書，現在更會嘗試模仿古人風格創作詩詞。