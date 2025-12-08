校內強姦！男醫生大學時期3次性侵女同學　女醫生啞忍8年終提告

身為醫科學生，學成後將懸壺濟世，理應更體諒人心，但他卻做出性侵行為！台北1名男醫生捱告，被指約8年前在大學讀書期間和女同學交往，在未得到對方同意下2次對她指侵和強姦，分手後要求復合不果，再直接將她強暴，3次事件皆在校內發生。受害人最近得知前男友即將前往其工作的醫院受訓，擔心噩夢重演，整理完資料作出提告，檢察官以涉嫌「妨害性自主」罪名起訴該名男醫生。



林男多次向受害人施暴，包括箍頸、在其身上捏出瘀青痕跡。（示意圖／gettyimages）

醫科學生男友是恐怖情人

台媒於今年12月報道，涉案林姓男子和原告是大學醫學院同學，身高分別1.85米和1.6米，案發時可以進入校園教室和學系空間，他們於2016年6月開始交往，但林男竟是恐怖情人，曾多次向受害人施暴，包括箍頸、在其身上捏出瘀青痕跡，每位同學都知道其恐怖行徑。

交往期間2次性侵

同年7月至8月暑假期間，2人在校園教室飲酒聊天，林男在明知女友不同意的情況下，無視對方掙扎和拒絕，強行脫去其衣物，最終指侵得逞。翌日上午，受害人穿好衣物準備離開之際，林男再次脫光女友衣物，將她拉到腿上壓制強姦。

受害人表示遭男被告到3次性侵。（示意圖／gettyimages）

分手後性侵得逞

第3次事件發生在2017年2月，當時2人已經分手，林男不甘關係結束，不但跟蹤前女友行蹤，而且相約對方在校園大樓談話。受害人明確拒絕復合，林男突然將她壓制牆上，不但強行拉下褲子，而且撫摸對方私密位置，繼而將她轉向面對牆壁，從後方性侵得逞。受害人事後向友人哭訴，並向醫學院的性別平等委員會反映，但事件不了了之，她亦沒有報案，但事件導致她心理受創需要服藥。

驚悉將再遇上 受害人鼓起勇氣提告

去到2024年7月，受害人得知林男即將前往其所隸屬的醫院受訓，為了避免噩夢再次上演，受害人再向醫學院性平會求助，同時整理完相關資料後報案提告，林男才被調走。性平會2024年12月認定性侵行為屬實，醫學院對已經畢業的林男記了2個大過懲處，將會等待司法結果出爐後，再決定是否追加懲罰。

林男否認硬上，檢察官綜合多項資料互相印證，沒有接納到林男口供，以涉嫌「妨害性自主」罪名作出起訴。（示意圖／gettyimages）

檢察官依法起訴

林男接受調查期間否認硬上，只是承認2人曾有性行為，強調全部都是前女友自願，但檢察官查看相關證據，受害人事後曾向友人哭訴，內容和口供一致，她亦曾在instagram記錄當時心情。校內性平會調查報告顯示，林男承認雙方曾發生關係。士林地檢署綜合多項資料互相印證，沒有接納到林男口供，以涉嫌「妨害性自主」罪名作出起訴。

受害人擔心自己心理狀況

受害人接受台媒訪問時表示，對裁決沒有期待，只是希望林男不再繼續當醫生，而且得到應有的懲罰，同時擔心自己心理狀況能否撐過辯方律師追問。

今次案件尚未超出追訴期

強制性交在台灣屬於嚴重罪行，追訴期最長可以可達30年，換言之，是次案件並未超出追訴期。

（綜合）