日本風俗娘掀出國賣身熱卻墮詐騙地獄　獲救女：沒被摘器官算幸運

這兩年，日本國內風俗業是真的捲到爆。一個城市裏，夜總會、風俗店、援交App…...堆得跟便利店似的。對一些姑娘來說，在國內幹下去也就那點收入，不如直接飛出國，「出海」賣春，聽起來更輕鬆還來錢快。



但真相呢？最近日媒又敲了警鐘：海外賣春，危險程度遠遠超過你想象。

日本媒體對日本女性海外賣春進行相關採訪及報道（YouTube@mbsnews）

朋友圈式「發財夢」：鈔票+美照

泰國曼谷一名長期幫警方辦案的日本律師A接受採訪時爆料：在當地，真存在不少日本人開的KTV、夜總會，店裏僱了不少日本女孩。表面上說是「陪酒」，實際上幹的活兒一清二楚。

被威脅「敢辭職就弄死你」 強迫吸毒、被客人暴力對待▼▼▼

最常見的招募方式是什麼？社交媒體。比如在X（推特）上，隨便一搜就能刷到這種帖子：

美女們來海外工作吧！一天幾十萬日元！看這些鈔票！

配圖永遠是某個穿着暴露的女孩和一堆現金。你點進去以為自己馬上要過上「包豪車住別墅」的人生，結果呢？大概率是「進坑」。

律師A說，他隔三差五就接到求助：輕則工資被剋扣，重的直接被威脅「敢辭職就弄死你」，甚至還有被強迫吸毒、被客人暴力對待的情況。

其中一名姑娘，本來只想在店裏端端酒杯、賺點快錢。結果老闆直接硬逼她賣春，還不讓她辭職。最後她只能偷偷逃回日本——能逃回去算是命大，更多人甚至被「賣」到別的地方，連自己在哪都搞不清。

高薪誘餌背後：赤腳逃亡的女孩

2023年，泰國警方在邊境發現了一個赤着腳的日本女孩。調查之後才知道：她是跨國賣春的受害者。她在日本國內時被「中介」忽悠，說去泰國工作一天能賺40萬日元（約2萬港元）。這不比打工、陪酒快得多？她心動了。

到機場後，姑娘把護照和行李都交給迎接的中介，和其他女孩一起坐上了車。結果根本不是去夜總會，而是直接被送到邊境，用小船偷渡到第三國。接下來，暴力、下藥、強迫接客，噩夢一個接一個。

她命大，好不容易跑出來，在邊境被泰國警方救下。但和她一起的其他女孩？生死未卜。

很多人可能以為，這是最近才興起的事。其實早在十多年前，日本一些成人女星就去過東南亞。名義上是「粉絲見面會」，背地裏卻是針對富豪的「天價賣春」。

當時的行情簡直離譜：頂流女星一晚600萬日元（約30萬港元）。別說普通人了，就算豪門大佬，預約也得排隊。而如今，參與的早已不限於女星，普通女孩也能輕鬆找到出海渠道。在社交媒體上，隨手刷到「時薪1400元人民幣起」的招聘，點進去就是露骨的交易暗示。

電視台採訪過一些「海外風俗娘」，她們描述的經歷讓人不寒而慄：

有人被客人暴力勒脖子；

有人被關在房間裏像奴隸一樣；

有人逃回來時感慨：「沒被摘器官，身體還完整，算幸運。」



但問題是，總有人抱着「別人成功了，我也能」的心態，繼續往外跑。比如在歌舞伎町工作的24歲女孩Mayumi就坦白，她去過杜拜幹過海外風俗。她說：

在日本，這行已經過了誰都能賺錢的時代。不捲到死就得另找路子。

可惜現實狠狠打臉。她在杜拜被迫嗑藥，留下了心理陰影。她自己都勸別人：別輕易去海外。

為什麼會有那麼多人心動？一部分原因是國內市場的崩壞

這些年，「爸爸活」（找乾爹吃飯陪伴）的風氣流行，灰色性交易太多，導致正規風俗業者的價格一路下滑。客人又挑剔，競爭又激烈。

而在海外，日本女性反而有「高人氣標籤」。於是很多人覺得：

既然國內捲到沒錢賺，不如去國外撈快錢。

不過這種趨勢多了，連普通遊客都受牽連。2023年，一位日本網紅去夏威夷旅遊，結果在入境時被盤問，最後直接遣返。海關官員認定她可能是「出海賣春」的性工作者。流程很冷酷：採集唾液、指紋、拍照，全套走完，人就被送上返程飛機。

當時日本網友看完新聞都炸了：

「太可怕了吧，我以後不敢隨便出國了。」

「萬一被誤判，機票酒店錢全打水漂，還要留下污點記錄。」



可以說，部分人的選擇，正在給整個群體帶來負面影響。

在日本論壇上，這話題已經討論到燙手：

「卷死在國內和冒死出國，都是地獄難度，普通女生真慘。」

「說實話，如果你真有點資本，國內還能混混。沒本事的出去就是送人頭。」

「錢不是那麼好賺的，尤其是輕鬆的錢。看到那些廣告帖就笑了，真以為是投資理財廣告？醒醒吧，那是騙命的。」



甚至還有網友調侃：

現在海外詐騙集團都盯上日本人了，日本姑娘還主動往坑裏跳，真是互相成全。

說到底，「海外風俗」這事，永遠是誘惑和風險並存。廣告裏承諾的暴富，現實中可能就是暴力、藥物、軟禁，甚至命都沒了。

日本警方也放狠話說要打擊，但從結果來看，要麼不夠力，要麼壓根管不了。網絡上依舊充斥着「海外高薪」的招聘訊息，哪怕全世界都知道是坑，總有人想去試試。

所以，看到那些寫滿「年入千萬」的帖子時，不妨先想想：這錢是賺來的，還是用命換的？

【本文獲「日本這些事兒」授權轉載，微信公眾號：riben66666666】