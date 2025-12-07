日本女性出國賣身成風　2個月可賺近百萬港元　只為牛郎進貢？

據朝日新聞出版的周刊《AERA》11月25日報道，目前出國賣淫的年輕日本女性數量正在不斷增加，而這些案例又往往與所謂的「男公關」（也有翻譯為「牛郎」，即在娛樂場所提供高額有償陪伴的男性）有關。據報道，許多俱樂部甚至系統地將「想要供養自己專屬男公關」的女性送往海外的「打工地點」，而一些社會團體則警告稱這與人口販賣已經沒有本質區別。



報道採訪了在東京著名娛樂區歌舞伎町展開活動的公益團體「日本救援寺」的代表清水葵。她表示：「以賣淫為目的出國的年輕日本女性正在增加。目的地則以澳大利亞居多。過去她們的主要目的地是夏威夷和美國本土，但隨着美國海關的限制變嚴，以美國為目的地的情況就減少了。」

2016年12月5日，日本東京，圖為歌舞伎町的明亮霓虹燈招牌。（Getty）

據清水葵提供的信息，這些前往日本海外賣淫的女性集中在20歲出頭，並且基本都是通過專門介紹賣淫的組織前往國外。到達海外後，她們會在當地的某些專門的賣淫場所中「工作」，並時刻受到監管。這些女性除了睡覺的時間之外，基本都得不停地「接客」。因此雖然這些女性是「自願」出國，但一旦到了地方，她們馬上就會被限制人身自由。

至於報酬方面，清水葵表示，這些女性在大約兩個月的停留期間內能賺到1000萬到2000萬日圓（約49.8萬至99.6萬港元）。然而，這筆巨款並不能在她們手中留存太久。

清水葵介紹稱，這些出國賣淫的女性基本都是日本男公關俱樂部的常客，而男公關們會通過各種方式唆使她們進行巨額消費。而一旦在精神上對男公關產生依賴的女性顧客表示「想要再努努力」、「想要為了你開一座香檳塔」，男公關們就會介紹皮條客給這些女性。

多家日媒在報道中表示，在賺到巨款回國後，這些女性大都很快會把錢全部消費到男公關俱樂部裏，並很可能再次開啟下一個出境賣淫、賺取金錢、「再進貢」給男公關的循環。

因此，男公關、扯皮條、海外的「打工地點」成了一整套「流水線」，甚至有的公關俱樂部還有專屬的皮條客。此外，日本警視廳也表示日本國內存在專門讓女性出國賣淫的犯罪集團。

另外，儘管2個月就能賺取上千萬日圓聽上去非常美好，但顯然走上這條路不是沒有代價的。除了法律方面的問題外，前往海外賣淫的日本女性時常會遇到在外國藥物成癮、人身安全受到威脅、無法及時獲得幫助等問題。也因為安全得不到保障，常有女性在接客時被強行侵犯。報道稱，有女性最終「滿身淤青地回到國內」的案例。

日本政府並非沒有注意到這個問題。2025年6月，日本修訂後的《風俗營業法》就加強了對男公關俱樂部、夜總會等場所服務的管制，並明令禁止相關場所向男公關或皮條客提供「介紹費回扣」。然而可以想像的是，相關規定在具體執行中效果並不明顯。日本首相高市早苗則只是表示將研究加強對嫖客的處罰。

對此，清水葵等人開始尋求外國使館及海關工作人員的幫助。10月下旬，他們與加拿大、澳大利亞、美國等國大使館中負責海關事務的工作人員舉行會議，並說明了這一問題的具體情況。清水葵表示：「為了防止出現海外賣淫的受害者，讓海外了解這一問題的現狀，讓邊境口岸直接阻止這些女性入境國外是最有效的方法。」

2021年5月7日，日本東京，戴着口罩的民眾走過歌舞伎町一番街。（Getty）

她還呼籲：「打擊嫖客和關心受害者兩方面都是不可或缺的。因為有需求，女性才會即使冒着風險也要出賣身體。對購買方的取締很重要。同時，關懷那些因賣淫而在精神和肉體上飽受摧殘的女性也很重要。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

