日女為供養牛郎海外賣春　最愛台灣頂尖土豪：3個月可賺4億日圓

近期日本賣淫女性跨國接客現象引發國際社會高度關注，一名日籍賣淫女子受訪坦言，許多女子為了供養日本牛郎，不惜遠赴海外拼命工作。



她揭露，日本女性普遍存在自我認同感不高的心理問題，導致對牛郎展現的「善解人意」產生極強依賴，為了兌現單月消費1,500萬日圓（約74萬港元）的承諾，這群女性淪為賺錢工具，這種渴望被認同的執念已在日本社會演變成一種瘋狂氛圍。

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該名女子指出，日本客人的財力與質素遠不及海外，尤其是遇到台灣的「頂尖土豪級客人」，收入表現更為驚人。她感嘆日本國內奇葩顧客與控制慾強的客人過多，財力完全無法與海外有錢人相比：

若在日本工作，月收僅能達到數千萬日圓，但轉往台灣發展，三個月賺進4億日圓（約1960萬港元）已非傳聞。



這種極大的利潤價差，促使許多日本女孩選擇透過牛郎物色或風俗業者介紹，跨海到台灣接客。

內地網紅專訪日本賣淫女子（點圖放大）：

她分享自身經驗表示，曾為了支付與牛郎約定的一晚高額消費，每天瘋狂接客，甚至錢才賺到一半就先預付給對方，只為了維持這份靠金錢支撐的關係。

然而，這種缺乏經紀公司保護的海外接客模式，往往潛藏極大的風險，臉蛋與外觀幾乎決定了海外身價。這場由「認同感」驅動的跨國賣春潮，也揭開了日本精緻社會下的病態心理。

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