【催淚煙懶人包】催淚煙殘留家居影響健康 11個貼士清理殘留物

逃犯條例修定引發連串衝突,警方使用催淚彈成常態,留在家中也有機會遭到催淚煙來襲。食衛局對於催淚煙成份也說「資料有限」,但表示研究指催淚煙可對生理和心理健康有持續影響,而且催淚煙入屋後,味道散了,不等如沒有物質殘留。為健康著想,如何清理才較好?

多名中文大學及海外公共衞生及化學系研究員聯同民間組織「公共衞生研究社」,就減少暴露於催淚氣體及清除催淚氣體殘餘物搜集了不同的文獻,整合提供方法予市民參考使用!

撰文:一群中文大學及海外公共衞生及化學系研究員及公共衞生研究社

警方多次使用催淚彈驅散人群,不少途經附近的市民都受影響,除了當下不適,事後的處理都很重要。(資料圖片/鄭子峰攝)

施放催淚氣體後,空氣中的煙霧微粒和催淚物質有機會擴散至附近住宅、商戶及其他室內空間。催淚氣體有可能會沿著地面,聚集至通氣不良、低窪或狹窄的地區,如室內空間受污染,市民應在居住或逗留前進行徹底的清潔。

警方早前在荃灣區的示威現場驅散期間,把一枚催淚彈飛入一間小學的操場,催淚煙籠罩小學。(資料圖片/廖俊升攝)

目前,學術界對如何處理室內催類氣體污染未有明確指引,本文嘗試根據數份外國清理商的指引,整理出以下有關減少暴露於催淚氣體及除催淚氣體殘留物的建議供大眾參考。

減少暴露於催淚氣體的即時方法(按圖了解):

+ 3 + 2

如身處環境附近出現催淚氣體,大家應先關閉空調(或冷暖空調)、窗戶及其他通風/抽氣來源,並謹記必勿打開冰箱,以減低食物接觸催淚氣體的風險。另外,大家應盡快更換曾接觸催淚氣體的衣物,並在有需要時使用生理鹽水清洗眼睛;如感到不適,應立即帶同所有人(包括動物)離開受污染處,並到安全地方暫避。

善後方法

至於清除催淚氣體殘留物,主要原則是防止催淚物質再次進一步擴散於空氣之中。

清除催淚氣體殘留物的善後方法(按圖了解):

+ 8 + 7 + 6

在威脅遠離後,大家可跟從以下11點清除催淚氣體殘留物:

1. 由上而下並有系統性地清潔,以免清潔過的地方再次受污染;注意天花、內牆和角落亦可能受到污染

2. 用空氣過濾性口罩、一次性乳膠/橡膠手套、防護眼鏡、保護性外衣等,遮蓋眼睛和皮膚;接觸催淚物質後,請用番梘和清水徹底清潔皮膚

3. 使用混合鹼性水溶液(以 1:100 的比例用水稀釋小蘇打粉;如5克或1茶匙小蘇打粉:500 毫升水)噴濕所有曾暴露在催淚氣體的物品上 ,先用濕抹布或拖把擦拭,再用清潔剷或番梘水擦拭,但不要使用酸性清潔劑

4. 在整個清潔過程中,請打開門、窗和風扇,盡量製造單向式的空氣流動

5. 不要使用普通吸塵機、掃把或刷子打掃,以免重新揚起大量催類氣體的微粒;最好使用高效空氣過濾(HEPA)或超低穿透空氣過濾(ULPA)吸塵機去除殘餘催淚物質,但若沒有此設備可跳過此步

6. 盡可能丟棄曾暴露於催淚氣體的食物(包括包裝食物)及個人衛生品(如牙刷,番梘,衛生紙等),尤其是供兒童,長者或長期病患者所用的

7. 輕微受污染的衣物可自行雙重清洗,但需要和沒受污染的衣服分開清洗;如請他人代為清洗,應請通知對方衣服受污染

8. 受嚴重污染物品須放入雙重垃圾袋中,再把垃圾袋綁好後棄置

9. 應更換空調的隔塵網以免再次污染,尤其是曾在施放催淚煙時運作的空調。(通風測試方法:如在空調開啟後 15至20分鐘都後,都沒感覺到催淚氣體殘餘的影響,通風系統應該已清潔乾淨)

10. 清潔完成後,應把曾使用過的清潔物品放到混合鹼性水溶液中進行清潔,並分開存放,留待將來需清除催淚氣體殘留物時使用

11. 使用過的一次性清潔物品(如手套和抹布),應妥善包妥後才棄置

清理時注意事項

在清理催淚氣體殘餘物時,為了保障自身的安全和利益,還有以下事項需要注意。

清理方法外的注意事項(按圖):

在清潔家居時,要留意多孔材料(如布料、紙張和木製家俱)較易吸收催淚氣體的殘留物質,可能無法完全清除。另外,不要使用空氣清新劑、香水或除臭噴霧,以免這些產品遮蓋了催淚氣體的氣味。

如若感到不適,請立即停止處理,並向醫護人員求助;如果發生火災,請使用乾化學品、二氧化碳或灑水,並立即致電消防部門緊急熱線(2723-2233);如未能自行清理污染,請向香港消防處及環境保護署求助。

順道一提,如是閣下的店舖受到污染,大家應記錄受污染的證據,並將所有棄置的貨物留作將來庫存記錄;如有需要,請與保險公司、食物及衞生局、食物安全中心和其他利益攸關方聯絡。鄭

連月來,警方多次在街頭施放催淚彈驅散示威者,不少店舖未能及時關門而中「彈」。(資料圖片/鄭子峰攝)

免責聲明:本文及其包含的所有資料(以下簡稱「資料」)僅供參考。作者搜集不同的文獻,嘗試整理清除催類氣體殘留物的指引,但並不保證這些資料全面或準確,亦不能保證此指引已覆蓋所有現存的文獻。作者並未對這些資料做出任何明示或默示的保證或陳述,而每位作者就此明確聲明他們沒有及不會就有關任何信息作出任何隱含保證(包括但不限於對原創性、準確性、及時性、非侵權性、完整性和適用性的任何隱含保證)。

在法律許可的最大範圍內,作者不會對因任何原因引起的任何直接、間接、相應引致的和/或任何其他損害,損失和/或損傷負責。作爲信息的用戶,您必需自行承擔使用信息或允許對信息進行任何使用的全部風險。如您有任何疑慮如您未能自行清理污染,請向香港消防處及環境保護署尋求協助。

