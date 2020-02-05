【武漢肺炎】沒有口罩的日子好慌張？　積極防守仲有呢三招

口罩缺貨令市民大受困擾，走在街上，見到有人沒戴口罩，是不想載？抑或只是迫於無奈，已沒口罩了？ 疫情來勢洶洶，口罩難求，感到心慌是人之常情。原來中大醫學院院長也有沒口罩的時候，他又是如何自保呢？ 面對逆境，香港人總有辦法找出路，在有限條件下盡力做，保護自己和身邊的人，共同抗疫。

連日來不少市民四出撲口罩，深宵出動排隊，日日上網找存貨，有人成功，有人落空。面對口罩用盡了，可以怎辦？ 中大醫學院院長原來也曾沒有口罩，他的做法值得大家參考 。

連日都有市民搶購口罩，假如無口罩，應如何自保？（梁鵬威攝）

中大醫學院院長陳家亮在其fb 發佈的「院長醫生週記」 ，當中提到自己發現家中原來已沒有口罩存貨，即使公立醫院有物資可以取用，但總不能把防護公物帶回家私用。

不過，他說，「在醫院也沒有接觸傳染病人」、「過去兩星期亦沒有往返大陸」，於是就在不戴口罩、沒有任何症狀的情況下，他仍然出外去超市補充日用品。

他說，在前往超市的路途上，不斷提醒自己，雙手要盡量避免觸摸公共設施，例如不要觸摸扶手電梯等。回到家的第一時間，即以皂液洗手。

他補充，口罩並不是不重要，「能夠有充足的保護裝備固然最理想，只是現實情況往往未能盡如人意，我們就在有限的條件下盡力做好，保護自己和身邊的人」。

兒童免疫及傳染病專科醫生何學工亦指，希望市民「不要恐慌，不要因為無口罩而產生太多焦慮」，大家應保持正面態度，共同抗疫。

參考陳教授的經驗，以及綜合多位專家的建議，大家若然已用完口罩，緊記以下3招（按圖）：

+ 4 + 3 + 2

1 ）減少在公共場合有接觸

陳教授在到超市的路途上，不斷提醒自己，雙手要盡量避免觸摸公共設施，例如不要觸摸扶手電梯。

無論有沒有口罩，外出時都應避免接觸共用物，首當其衝便是「升降機按鈕」。

上海市健康促進中心主任吳立明曾接受內媒訪問時表示，升降機作為公共空間，按鈕的接觸人群多，可能存在病毒接觸傳播的風險。

事實上，病毒不一定隔飛沫，更可能附在其他物件上。廣州市疾控中心於本月2日首次在患者鐵門把手上發現病毒，並提醒武漢肺炎的傳播方式可能更為多元，

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緊記： 沒有口罩情況下，公眾場合盡量減少前往及逗留，若

2）減少接觸人群，盡量和他人保持至少一米的距離

無口罩的情況下，減少接觸人群，可減少免受感染，也是自保方法。港大微生物學系講座教授袁國勇指，飛沫指唾液、鼻液和痰，一般可以噴出1至3米，並直接落在噴出的地方。若你的身體粘附了飛沫，再接觸臉、眼和鼻，已有被感染機會。和他人保持「六個階磚位」的距離，通常飛沫不會超過六個階磚位，就會掉到地上。

世衛（WHO）駐華代表處建議，尤其在外出時，盡量和他人保持至少一米的距離。

緊記 ： 要和他人保持社交距離，盡可能不要和他人握手，或接觸對方。如無可避免，或不小心接觸到對方，就要使用酒精搓手液搓手。

抗疫齊做5件事（按圖）：

+ 18 + 17 + 16

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如何正確洗手（按圖）：

+ 4 + 3 + 2

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3）以其他替代品代替口罩？

沒有口罩，有取代品嗎？網上有人提出替代口罩的方法。中文大學化學系前講師K Kwong 表示，在毫無選擇的情況下，「能夠遮臉的太陽帽」也可作自保方法之一，因為能夠遮臉的太陽帽可發揮阻擋飛沫的作用。另外，在無計可施的情況下，也可選擇高領，或完全包裹自己的方法，來稍稍阻擋飛沫。

至於有人自製布口罩，對此，兒童免疫及傳染病專科醫生何學工指，以前外科手術面罩為厚全棉密織布，不否定自製衞生口罩。

前議員余若薇公開自製綿布口罩，曾惹起不少人質疑其功能，但之後有人提出，有外國研究可供參考其效用。

英國公共衛生署（Public Health England）研究人員，在劍橋大學《災害醫學與公共衛生準備》（Disaster Medicine and Public Health Preparedness）發表的研究，其中結論指，外科口罩 （surgical mask）功效，比自製布口罩高3倍，但自製口罩和外科口罩，都有明顯減少研究參加者噴出的微生物數量。大家不妨參考。

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緊記： 減少傳染，外出時載口罩是重要的，但在無計可施，沒有口罩的情況下，或許也要考慮其他代替品，但由於效果始終不及口罩，故此，即使當作最後一著，亦應先盡量減少外出及接觸人群，以及勤加洗手。

口罩缺市下，不少人受困擾，有人網上購買口罩被騙後，申訴沒回罩以致失眠，亦有市民在門市撲空，向店員哀求。面對疫情來勢洶洶，大家自不免擔心慌張，在無計可施，條件有限情況下，唯有盡力做好防護； 無論如何，有沒有口罩，大家一定要勤洗手，並且要洗得正確！

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（資料來源：《明報》院長醫生週記、陳家亮Facebook 專頁、《新型冠狀病毒感染肺炎防護讀本》、K Kwong Facebook 專頁、Testing the Efficacy of Homemade Masks: Would They Protect in an Influenza Pandemic?）