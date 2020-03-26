【新冠肺炎】無症狀隱形病人幾多？8個輕微病徵眼紅失味覺或中招

新型冠狀病毒疫情不斷擴散至全球，患者不只有流感相似的病徵如發燒、咳嗽或喉嚨痛等，最近更有患者失去味覺及嗅覺，如香港空手道代表曾綺婷於確診初期也有此情況。的確，有些病徵只有少數人出現，或輕微到令人掉以輕心。哪些病徵你可能不知道或忽略了呢？輕症或隱形病人可能隨時在你身邊，又或你自己也有機會是其一？應如何自保及保護其他人呢？

新冠肺炎患者最常見出現的病徵，包括發燒、乾咳、呼吸急促等，大家已提高警覺，但原來有些病徵，只出現在少數病患者身上，大家未必容易察覺，到底有什麼病徵或容易被忽略？（按圖）：

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1）失去味覺及嗅覺

英國耳鼻喉科協會近日警告，失去嗅覺和味覺，或是患上新冠肺炎的病徵。新型冠狀病毒殺死鼻和喉的細胞，或是造成失去嗅覺和味覺的原因。耳鼻喉專家建議，任何人如失去嗅覺和味覺，應馬上自我隔離。

另外，新型冠狀病毒肆虐韓國，據韓聯社報道指一項調查發現，疫情重災區大邱市3191名確診者當中，15.3%（488人）表示失去味覺或嗅覺。

有專家指出，呼吸道病毒可損害人體感知氣味的能力，故感染病毒的人失去嗅覺屬常見。仍要進一步研究才可斷定，失去嗅覺或味覺是否感染新型冠狀病毒的早期病徵。

香港空手道代表曾綺婷早前確認感染，她於社交網絡分享自己的「住院一星期紀錄」，確診之初病徵不嚴重，但她透露早前曾出現嗅覺及味覺失調，之後慢慢回復正常，惟「肌肉痛又返嚟，再肚瀉咗4次……」

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根據日媒報導，日本職棒阪神虎隊投手藤浪晉太郎，出現「嗅覺異常」，不過未有發燒、咳嗽顯疲勞的病徵，疑似感染新冠肺炎，正進行家居檢疫。

2）疲累了？抑或已經是病徵？

有些病徵明顯，但有些病徵未必容易看得出，例如疲勞 。世界衞生組織公布的14大病徵，疲勞排第三，僅次於發燒及咳嗽，但不少人會疑問，究竟是自己最近真的太忙了？體力或精神上透支以致覺得累？還是已經感染了，而出現病徵？

從近日幾位將患病經歷公開的病人，他們現身說法，可知道感染冠病毒後的疲累，原來是怎麼一回事：

湯漢斯（Tom Hanks）夫婦早前被確診，他在社交平台透露兩人感到有些疲勞，身體也痠痛。

We felt a bit tired, like we had colds, and some body aches. Tom Hanks

雖然未正式被列為新冠肺炎患者的症狀之一，不過有些確診患者指出自己感到精神疲勞。《The Daily Mail》就曾經報道其中一名患者的情況，指她在起初感到喉嚨痕癢和頭痛，她還形容感到的疲勞，是令她覺得「深陷入泥潭，只能選擇到床上休息」。她並沒有明顯咳嗽，也沒有發燒，只有覺得肺部深處有一些東西沉積著。

《美國媒體》報道一名確診前護士，她表示，在感染新冠肺炎的第一天，她感到不適並十分疲倦，有種覺得快將感冒的感覺。

少於5 % 患者出現的5個病徵

世界衞生組織（世衞）於二月二十八日發表的報告，在55924宗確診病例中，統合了14大病徵。公眾集中關注最常見的病徵如發燒、咳嗽等，而一些較少見的病徵則容易被忽視（按圖）：

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3）噁心或嘔吐 (5.0%)

4） 鼻塞 (4.8%)

5） 腹瀉(3.7%)

6）咳血(0.9%)

7）結膜充血（眼紅） (conjunctival congestion) (0.8%)

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8）失去胃口

《Mirror》報道指，新冠肺炎患者都有不同程度的食慾不振，有些可能只是不太想進食，有些人則可能出現完全不想進食的情況。知名賽馬部落客Stephen Power被確診新冠肺炎後，就完全失去食慾。他更表示，他出現發燒、頭痛、輕微咳嗽和背痛差不多4天，完全失去活力，不想走動或進食。

我會否是隱形病人？

冠狀病毒肺炎的病徵，在某些人身上較輕微或完全無病徵，但與出現症狀的患者一樣可釋放病毒，這情況現時是最令專家擔心，恐怕會引發新一輪的疫情大爆發。

BBC報道指，引述世界頂尖學術期刊《自然》（Nature) 3月20日發表的文章，指輕症或者無症狀感染者可能佔所有新冠病毒感染者人數的60%。

報道又指，科學家懷疑存在一個未被發現的隱性病例庫，因為愈來愈多的感染者並沒有確診病例密切接觸史，也沒有到過疫情爆發地。他們症狀較輕，還沒有到尋求醫療救助的地步，並且也可能會躲過如體溫檢測之類的篩查，因此這種現象的嚴重程度，以及其在病毒傳播中的作用仍然難以捉摸。

在不能全部人皆接受檢測的情況下，大家都有可機會是隱形病人而不自知，在防疫上就更不可放鬆。

專家呼籲大家盡量留在家中，停止大型聚會，遠離公共場所，這些有力的社會隔離措施，是阻止這些無症狀病例傳播的唯一途徑。不要自覺沒有病徵，就鬆懈下來。

隱形病人難防，你我可能都是，盡量出入人多或人少地方，也應該戴口罩 ，這不只是預防接觸到其他人的病毒飛沫，另一方面，也預防你一旦是隱形病人，減少將病毒傳染別人的機會。保護自己的同時，也保護他人。

即使留在家中，也應該保持加強清潔衛生，做好防疫措施（按圖）：

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大家要共同正確防疫，才能有效阻止疫情進一步蔓延。

（資料來源：英國耳鼻喉科協會、Tom Hanks 社交平台、《The Daily Mail》、《NPR》《Mirror》、BBC、テレビ朝日系（ANN））