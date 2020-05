我是重度濕疹患者嗎？

要治病最重要了解自己的病情,對症下藥。如果你患上了嚴重濕疹,那又有何醫治方法呢 ﹖是次請來皮膚科專科醫生陳湧解構何謂重度濕疹,並與大家分享有關嚴重濕疹的注意事項。

Q: 請問重度濕疹患者有何癥狀?

陳湧醫生:重度濕疹患者中最嚴重的是紅皮症,患者近九成皮膚出現紅斑、腫脹及脫皮。皮膚灼熱、極度痕癢,甚至糜爛[1]。不過,由嚴重濕疹引起的紅皮症個案相對較少,用藥後通常可改善。至於比較常見的嚴重濕疹,患者部分皮膚紅腫,皮膚愈鮮紅,情況愈嚴重,而且十分痕癢,難以入睡。嚴重的急性濕疹,傷口會因細菌感染而膿腫、長水泡、流水、甚至有異味[2]。至於慢性的重度濕疹患者,皮膚長期受損、皮膚增厚、變硬、脫皮,並會感到十分痕癢,同樣令患者極度困擾[2]。

Q: 為甚麼重度濕疹患者的病情經常反覆,難以痊癒?

陳湧醫生:濕疹是身體的免疫系統出現問題,以致皮膚出現炎症[3]。引起濕疹的成因很多,譬如致敏原,由空氣至生活環境皆存在不同的致敏原,要患者與致敏原完全隔絕非常困難,因為天氣轉變、壓力皆會促使濕疹發作。另外,有些病人會因治療進展緩慢或不如理想而中止,甚至尋求其他醫治方法,以致病情有所轉變或惡化。濕疹於多種不同因素影響下反覆出現,猶如惡性循環,故此往往治療一段長時間仍無法徹底痊癒。

Q: 重度患者會因病而感到情緒困擾?

陳湧醫生:不少嚴重濕疹患者在生活和情緒上均有著不同程度的困擾,例如睡眠質素差而影響了專注力及工作表現。而皮膚紅腫、傷口帶異味更可能影響社交,當中有嚴重個案患者更需要每天使用多種藥膏,如類固醇;而每次單搽藥膏便可能已經耗上一小時,對生活帶來諸多不便。

此外,特應性皮炎(濕疹的一種)與遺傳亦有關係,假如父母一方患有濕疹,下一代患上濕疹的機會亦相對增加。如果父母雙方皆有濕疹,子女患上濕疹的機會更高達五成至七成[4]。此外,部分從小開始治療濕疹的患者會因經年累月的皮膚不適和長期治療而氣餒,更有患者因此而考慮不生育,對患者帶來不同方面的困擾。

嚴重濕疹患者同時面對生活和情緒上的困擾。

Q: 有沒有甚麼提醒可以給重度濕疹患者,幫助他們改善病情?

陳湧醫生:重度患者有5大事項要好好注意:

1) 依循醫生指示用藥,不要擅自中止治療,以免影響治療進度和效果。濕疹猶如火災,若輕微控制火勢便停止治療,根本無法撲滅火災。

2) 不必對使用類固醇藥物過分顧忌,若根據專科醫生指示使用,將有助治療。

3) 不宜擅自到藥房購買藥物治療,不少藥物含有高濃度類固醇,錯誤使用類固醇藥物,會令皮膚變得更薄,副作用甚大。

4) 認清自己的致敏原,避免接觸。

5) 保持皮膚柔軟滋潤,使用低敏護膚品,避免刺激皮膚亦可修復皮膚,增強皮膚屏障功能。

Q: 常用於治療濕疹的方法包括外用類固醇藥膏、口服類固醇、免疫抑制劑及光照療法等,當這些治療都未能有效改善病情時,我們還有甚麼藥物可以幫助濕疹患者呢?

陳湧醫生:近年有不少針對濕疹的新藥物通過或快將通過臨床實驗,例如生物製劑及小分子口服標靶藥物,而濕疹生物製劑主要針對中度至嚴重的特應性皮炎,通常病人在使用傳統外用藥物後,效果仍不理想,可考慮使用。

濕疹生物製劑為注射藥物,對改善濕疹痕癢問題效果相對明顯。我的一位嚴重濕疹病人,從小醫治特應性皮炎,可是近年利用傳統藥物的治療效果並不大理想,因而轉用濕疹生物製劑。首次注射後,睡眠質素提升,可以連續睡覺五小時,用藥前每晚睡眠只能維持兩、三小時,而皮膚的紅腫情況亦得到紓緩。生物製劑的副作用較少,反應因人而異,包括結膜炎、注射部位紅腫、上呼吸道感染、頭痛等[5],但要視乎不同生物製劑,因它們的副作用略有不同,患者要自加注意。

以上文章由賽諾菲香港提供

*本文內容僅供參考,並不能取代臨床醫學意見,唯有你的醫生方能為你作出準確診斷,提供合適的治療。

This article is supported by sanofi-aventis Hong Kong Limited

SAHK.DUP.20.03.0130 (05/2020)

References

1. Mistry N, et al. Adv Skin Wound Care. 2015;28: 228-36

2. Berke R, et al. Am Fam Physician. 2012;86:35-42

3. Leung DYM. Curr Opin Pediatr. 2003;15:399-404

4. Lee SC, et al. J Dermatol. 2016;43:376-84

5. Fabbrocini G, et al. Dermatol Ther (Heidelb). 2018;8:527-38