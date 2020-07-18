【舌頭看健康】舌黃濕熱2種脷胎宜少飲咖啡？中醫師推介茶飲提神

42歲的李小姐有每天喝2至3杯咖啡的習慣，近年來，卻開始反覆出現腹部不適、一躺平就胃脹痛、甚至是打嗝打不停的情況，雖接受過中醫及西醫的治療，但效果不佳。日前至醫院就診，台灣台北慈濟醫院中醫部內科主任醫師戴有志發現李小姐舌裂情況嚴重，脾胃陰傷，勸其戒除咖啡並輔以藥物調理，2個月後，李小姐胃部不適及舌裂紋路已大幅改善。

在忙碌的現代社會裡，「咖啡」已經成為許多人不可或缺的生活必需品。相關研究也指出咖啡除提神作用外，尚有利尿、收斂心氣、減輕心血管負擔的功用；但就中醫的角度而言，可不是每個人都適合大量喝咖啡。戴有志指出，咖啡雖非致病因子，但屬性濕熱，經過烘焙的咖啡豆在中醫來說更是加重其化熱傷陰、助火上逆的表現，成為疾病的加重因子。若陰虛體質者長時間飲用大量咖啡，將會加遽身體原有的不適狀況。

戴有志說明，以腸胃道問題為例，飲食不正常與生活壓力造成約8成的人一生中有過胃酸倒流（胃食道逆流）的經驗。中醫認為正常情況下，肝的疏泄功能可以促進脾胃運行，脾胃的功能也助於肝的疏泄，兩者相輔相成；但當「壓力」造成肝氣橫逆犯胃，胃火上逆，就會出現胃部脹痛、嘔吐、打嗝，使胃酸逆流加劇。此時若飲用屬性濕熱的咖啡，將加乘病患不適感，必須透過能降胃火的黃蓮與制酸的烏貝散治標，輔以固本的健脾養胃中藥來治療。

舌頭的樣態如何反映身體狀況？按圖了解▼▼▼

+ 2

中醫師除了透過望聞問切了解病人體質外，也會觀察舌頭的樣態評估身體狀況。戴有志說明，舌頭可以反映身體狀況，正常舌頭應為淡紅色，舌苔薄白、無裂痕，但腸胃狀況不佳的病患易出現舌頭裂紋，而濕熱體質病患則會出現黃色、油亮的舌苔。民眾可自行觀察，若舌頭出現這兩種情形，應減少咖啡攝取量。此外，戴有志也指出，處於更年期的女性及易心悸或失眠的民眾，同樣因陰虛燥熱的問題而不建議飲用咖啡。

咖啡對許多民眾而言是繁忙生活的精神調劑，有些人一天不喝咖啡就整天精神倦怠，戴有志說明，此種情況可改服用黨蔘泡製的茶飲，其補氣顧脾胃的特性同樣能有提振精神之效。戴有志也提醒民眾，就中醫觀念而言，白天屬陽，夜晚屬陰，因此下午3點後不適合再飲用咖啡，以免陰陽失調影響健康。

相關文章：【養生】易流汗宜飲豆漿、睡覺流汗多吃蓮子？22種食材助滋陰補氣

+ 20 + 19 + 18

延伸閱讀：

不遵從醫囑又怪治不好 醫師眼中的NG病人你中了嗎？

把握孩子轉骨黃金期 中醫調理體質幫助身高逆轉勝

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】