【脂肪好處】脂肪6大功效助減肥防中風　但有1類脂肪食物避之則吉

減肥瘦身是女人的終身事業，許多人一聽到脂肪兩字便怕會變肥。但原來脂肪對人體可帶來好處。脂肪，不一定會令你變肥，有時反而可以幫你減肥！脂肪有什麼作用？又有什麼脂肪食物吃也無妨？
脂肪，被不少人認為是導致肥胖的元兇、引致心臟病等慢性疾病的罪魁禍首，但其實不是全部脂肪都對人體有害，《Metabolism》中一項研究發現，不飽和脂肪更可以減低心臟病風險。而三種不同類型脂肪也各有功用。
脂肪6大功效：
根據《The New Times》的報導，脂肪為身體提供最大的能量，可以帶來以下幾項功能。
1. 提供能量，維持身體日常運作，令身體強壯。
2. 轉化為熱量，為身體提供熱能並調節體溫。
3. 保護內臟器官，提供緩衝，免受外部壓力或衝撞所傷。
4. 可以通過結合蛋白質來運輸及儲存一些人體必需的營養素，包括脂溶性維他命A、D、E和K。
5. 腸臟需要脂肪才能從飲食中進行消化及吸收營養。
6. 有助各種代謝反應，可以調節體內葡萄糖，提高免疫力和促進生長。
脂肪負責維持體內運作，不一定會致肥。（Unsplash@i yunmai）
不同脂肪各有好處，高脂食物也對身體有益？（按圖）
飽和脂肪
宜吃：椰汁、椰子油、乳酪、芝士、朱古力
一向被認為不健康的食物原來對減肥、減少患病都有幫助。《Adv Nutr》的研究發現，富含飽和脂肪的食物如全脂奶製品，可減輕患上心臟病風險，而椰汁或椰子油也可增加好膽固醇、減壞膽固醇，有助血糖平衡、血液循環等，對減肥有幫助 。但是，食用富含飽和脂肪的加工食品，卻會增加肥胖、心臟病等疾病的風險。
芝士富含飽和脂肪卻有助改善心臟疾病。（Unsplash/Alice Donovan Rouse）
單元不飽和脂肪
宜吃：果仁、核桃、橄欖油和花生油
根據營養網站《Live Strong》的報道，植物油的益處最為明顯，可穩定心跳並減低患心臟病的風險。另外，一項《Mul Nutr Food Res》的研究發現，高單元不飽和脂肪飲食可以減少代謝綜合症患者的炎症，血液中會引致發炎的化學物質含量和脂肪組織中炎症基因都降低，預防患上慢性疾病的風險。
多元不飽和脂肪
宜吃：海鮮、牛油果、花生
在一項《PLoS Med》的研究中，多元不飽和脂肪的食物可使心臟病風險降低19％。同時，《JAMA Intern Med》針對45萬名成年人進行了一項研究，發現攝入高含量的Omega-3脂肪酸可使患心臟病的風險降低10％。另外，Omega-3脂肪酸也有助降低體內三酸甘油酯和壞膽固醇。腦部、眼睛、神經系統等多項器官的細胞都需要它來維持運作。衛生署更指出它更可以減少身體的發炎反應，也能減少中風、心血管梗塞等現代人常見病症，對於預防癌症起了很大作用。
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脂肪含量並不重要？
食用含高脂肪的食物時，應該留意食物的整體營養如維他命，而非執著於脂肪酸上，擔心會因此而變肥或患上慢性疾病。根據《Br J Nutr》和《J Clinic Lipidol》的研究，1個牛油果和3片煙肉的飽和脂肪含量雖然一樣，但煙肉作為加工食品，會提高壞膽固醇的水平，但牛油果卻可以降低壞膽固醇。牛油果中飽和脂肪的種類及結構方式不同，而且還含有其他植物化合物，對人體帶來其他好處。所以，在食用脂肪時，選擇健康的原型食品比著重於個別成分更為重要。
1個牛油果和3片煙肉的飽和脂肪含量一樣，卻不會對身體帶來負面影響。(VCG)
資料參考：healthline，The New Times