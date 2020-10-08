【羅漢果水】防便秘三高5大功效有類人不宜　5食療配陳皮有咩好？

羅漢果，味甘性涼，是對付喉嚨痛、聲沙及咳嗽的良藥。而秋天易氣管敏感，易引發咳嗽，飲羅漢果水可有助紓緩咳嗽，滋潤喉嚨。另外，也可有助清熱潤肺、化痰止咳，十分適合熱氣聲沙的人飲用。飲用羅漢果水有什麼需要注意呢？又有哪些人不適合飲用呢？

羅漢果除了潤喉止咳外，其實還有助你減肥、通便。那麼除了羅漢果水，羅漢果還可以配搭什麼食材，發揮不同功效呢？以下就由註冊中醫師鄧蕙盈為大家講解。

▼ 羅漢果有咩功效？（按圖 👇👇👇）

+ 6 + 6 + 6

寒底要少飲

羅漢果性質偏涼，對於熱咳、燥咳、喉嚨痛的人來說，可有助紓緩引起的不適。

▼ 同場加映：中醫將咳分做幾多種？（按圖 👇👇👇）

寒底或寒咳人士要注意，應避免經常飲用，或飲用過多羅漢果水。這些人士如經常飲用性質偏涼的羅漢果水，會影響脾胃，或會出現肚瀉、手腳冰涼、肢體困倦、精神不振、易感冒、耳鳴、失眠等問題。

▼ 點揀羅漢果？（按圖 👇👇👇）

羅漢果vs金羅漢果

羅漢果和金羅漢果有什麼分別呢？鄧醫師指，金羅漢果和傳統羅漢果功效，其實基本上相同，兩者都可以紓緩喉嚨痛、聲沙及止咳化痰等。不過，金羅漢果和傳統羅漢果的味道和營養仍有些微分別：

金羅漢果：較香，也較清甜。而營養方面，由於金羅漢果使用低溫真空脫水，令其相比傳統羅漢果，更能鎖住天然營養和維他命。

傳統羅漢果：甜味濃度較金羅漢果高，味道甘甜，但帶有一種焦苦味。不過，傳統羅漢果的營養成份較金羅漢果低，維他命素亦比較少。

5款羅漢果食療

羅漢果搭配不同食材，可發揮不同功效。鄧醫師就為大家推介了以下5款羅漢果食療：

▼ 熱氣啱飲：羅漢果夏枯草茶（按圖 👇👇👇）

▼ 熱咳啱飲：羅漢果陳皮茶（按圖 👇👇👇）

▼ 成日口乾就要飲：羅漢果龍脷葉茶（按圖 👇👇👇）

▼ 便秘飲呢款：羅漢果無花果茶（按圖 👇👇👇）

▼ 咳唔停可以飲碗湯幫下手：西洋菜羅漢果陳腎湯（按圖 👇👇👇）

以上食療僅供參考，飲用前最好先諮詢中醫師意見，尤其是孕婦需慎服。

註冊中醫師鄧蕙盈（由受訪者提供）