肌肉不足易冒感糖尿6大問題　唔運動2周肌肉老化40年？2招速改善

肌肉訓練不但能塑造出好看的線條，更有助預防多種疾病。開電視外購節目《健康原因知多D》其中一集指出，肌肉不足有可能增加腦中風、心肌梗塞、糖尿病，甚至認知障礙症的風險。如果想鍛鍊肌肉，不妨參考以下兩個簡單動作。

根據哥本哈根大學的研究，如果兩星期沒有運動，年輕人的肌肉量下降高達28%。（影片截圖）

運動對身體健康帶來很多好處，其中一個益處是有助強健骨骼、肌肉和關節。肌肉在人體扮演着相當重要的角色，不論是走路時支撐身體重量、維持姿勢、吃飯、拿東西等，都需要肌肉配合運作。

很多人都知道，每星期應最少3天做運動，不過，都市人生活忙碌，下班時已筋疲力盡，無暇亦無意再消耗體力，寧可躺在沙發上吃零食、打機、追劇等放鬆身心。

肌肉不足的人很多時都會出現不良的坐姿和站姿，如駝背、彎腰、常靠在椅背、伏在桌上等。（影片截圖）

不運動2星期肌肉老化...

根據哥本哈根大學的研究，如果兩星期沒有運動，年輕人的肌肉量下降高達28%。這項實驗找來17名平均年齡為23歲的年輕人和15名平均年齡為68歲的老年人參加，研究小組將受試者的其中一隻腳固定並限制活動2星期，然後檢查肌肉力量和肌肉數量減了多少。

在短短的兩周中，年輕人的肌肉下降了28％，相當於老化了40或50年，而老年人的肌肉力量下降了23％。肌肉愈強，影響愈大。骨科醫生中村格子在節目中指，要恢復肌肉，需要休息時間約三倍，休息二星期需要六星期回復。

心臟內科醫生池谷敏郎指，肌肉不足和很多疾病有關。

▼肌肉不足會帶來什麼問題？（按圖了解）

+ 5 + 5 + 5

1.感冒

患上感冒不適時，幫助擊退細菌和病毒的是肌肉中的胺基酸，如果肌肉量少，胺基酸也少，會令感冒較難痊癒，甚至惡化成肺炎。

2.腦中風及心肌梗塞

身體大約9成的糖分都是供肌肉使用，如肌肉量減少，糖分的消耗量也降低，因而致肥，甚至增加腦中風及心肌梗塞的風險。

當肌肉不足，糖分的消耗量會減少，是致肥的原因之一，也可能增加腦中風及心肌梗塞的風險。（Unsplash/canweallgo）

3.二型糖尿病

肌肉沒有用到的糖分留在血液中，提高患二型糖尿病的風險。

4.認知障礙症

如果肌肉減少，變得容易疲累，食慾可能降低，活動範圍收窄，外出次數減少，形成惡性循環。日本有調查指出，每日外出一次的人，與一星期外出一次的人相比，後者患認知障礙症的風險比前者高3.49倍。

5.怕冷

肌肉製造人體85%的熱量。美國國家癌症研究所研究發現，當肌肉收縮的時候，就會釋放熱量，以保持正常體溫。

自我檢測肌肉是否不足

肌肉不足的人很多時都會出現不良的坐姿和站姿，如駝背、彎腰、常靠在椅背、伏在桌上等。

▼肌肉不足自我測試（按圖了解）

方法：腳跟、腰、背、頭靠在牆上，頭部保持不動，抬起一隻腳。

結果：如果不能抬起一隻腳即可能是肌肉不足，因為肌肉不足的人很多時平衡力也會較差。

改善肌肉不足運動

如果不想肌肉過易退化，便要多做運動，亦可以參考以下兩個簡單動作，鍛鍊身體。

▼靠牆運動：幫助糾正身體歪斜部分及改善姿勢（按圖了解）

▼椅子訓練：訓練腹肌及背肌（按圖了解）

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