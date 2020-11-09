乳房修補最新技術損害性低、助女性重獲自信

一連五篇乳癌專題，剖析乳癌最新檢測和乳癌最新治療技術後，大家都可能會思考患上乳癌，治療時需要進行手術切除乳房，後續該如何處理。即使只是部分的缺損，對於女性而言，也是個重大的打擊。雖然保住性命，但失去乳房的精神創傷仍須修補。幸好現時有乳房重塑的技術，幫助恢復外觀，讓這些病人也可以活出自信，提升生活素質。

病人對生活質素越見重視 醫生盡量保留完整乳房

香港註冊整形外科專科醫生陳汝威醫生指出，乳癌修補過去不是太普遍，以往的概念主要是把腫瘤切除，至於將來的生活質素方面則不是太重視。病人亦可能因為尷尬，而沒有向醫生提及修補方面的可能性。隨着時間及進步，醫生及病人對手術後的要求, 以至對將來的生活質素都比以往重視，所以現今乳房重建的需求是越來越高的。

而乳癌切除手術方面，現今在合適的病人身上，可以盡量保留乳房部位的皮膚，甚至可以保留乳頭。這些對於乳房修補的效果都會有很大的幫助。整形外科醫生會通過選擇合適病人的方案來達致最佳的重建效果，這些方面比起過去都有很大的分別。

（圖片：iStock）

乳癌修補技術方面最新發展

陳醫生表示，傳統乳房重建分為兩大類。

第一類在香港主流使用病人自體脂肪皮瓣修補，例如：腹直肌肌皮瓣或背闊肌肌皮瓣。好處是術像真度、柔軟度高，外型方面亦可塑造不同的形狀。但最大的缺點就是皮瓣供區會有一個傷口及疤痕。

自體脂肪皮瓣修補（圖片：mediglobus）

第二種乳房重建的方法是通過植入假體作外型重建。好處是簡單，以及沒有上述提及過的供區傷口及疤痕。缺點就是，雖然假體有各種不同的類型及大小，但始終都只是局限於圓形或淚滴型，所以並不能塑造100%相同的外型。此外，不管是鹽水還是矽膠假體，都不及本身脂肪柔軟。另外一個最大的缺點就是假體有機會隨着時間硬化或破裂，從而需要再做手術。

假體（圖片：Wikicommons）

近年來，在合適的病人身上，可以通過抽脂技術，把自體的脂肪重腹部或大腿移植到胸部用作乳房重建。這樣做最大的好處是大大減少供區的創傷及疤痕，但同時亦可以達致比較自然的重建效果。

乳房修補副作用 視乎重建方法

陳汝威醫生表示，乳房重建後，如果用自體皮瓣的話，副作用主要是皮瓣供區，例如下腹或背部會留下疤痕。另外，如果病人術後需要作電療的話，胸部皮膚會變得深色及堅硬，對於整形後的效果亦有負面的影響。

假如採用假體方法作重建的話，外型則很難達致100%平衡，而導致外型、大小，以及高低上的不平衡。之前亦提及過，假體有機會硬化及破裂。如有發生的話，就要通過手術來更換一個新的假體。很多年前，有醫生及病人擔心植入假體後會增加乳癌復發的機會。但經過多年國際上的研究，結論是沒有證據顯示癌症復發的機會因應重建的方法而有所改變。

乳房修補手術後不會影響身體 較少出現副作用

乳房重建後，對其他身體部位一般沒有什麼影響。主要是供區的疤痕形成，會對外觀及柔軟度有所影響。一般背部的疤痕影響比較小，下腹的疤痕有時會導致腹部有收緊的感覺。如果身型比較瘦削的病人，手術後早期行動時，腹部會有過緊的感覺。有時亦會影響病人進食，導致很快就會有飽腹的感覺，而需要少食多餐。不過，大部份病人都沒有這些副作用。

自體脂肪重塑乳房 質感與原本相似

陳醫生表示，用自體的脂肪重塑乳房的話，質感上跟本身乳房是很相似的，基本上沒有太大分別。當然，如果病人需要電療的話，質感上會有輕微變硬的感覺。這個亦是沒有方法避免的。如果用假體的話，質感上會不及用脂肪自然及柔軟。

重塑乳房的迷思：只可觀看和觸摸，不可按壓？

如果用自體的脂肪來重建的話，當傷口完全癒合後，基本上是無須擔心按壓帶來的不良後果。但若然是用假體的話，就可能要小心一點。因太大力的按壓有機會導致假體破裂。特別是當意外撞擊或從高處墮下，如果受力位正正落於胸前的話，假體是有機會破裂的。

（圖片：sohu）

海外返港、要求重塑乳房的案例分享

陳汝威醫生分享，曾接收過一些海外返港、要求重塑乳房的案例。因有些病人在乳癌病發時切除腫瘤但沒有即時重建。若干年後回港，因為沒有進行重塑，帶來了後遺症和不方便，會要求醫生希望重新做乳房重建手術。二期重建的效果沒有同期手術自然，病人亦需要再次麻醉及住院。所以以現今的角度來看，如果病人考慮清楚的話，選擇切除腫瘤和即時重建可以節省再次入院及麻醉的需要。最大的好處是不用承受切割手術後帶來的後遺症。

另外，在海外做重建，有機會採用了一些不合規格的假體。如果出現問題有機會增加感染風險甚至影響傷口旁邊的組織。以前亦試過需要做急症手術把旁邊壞死的組織大範圍切除，病人除了有機會有性命危險外，將來的生活質素亦大大受到影響。

陳汝威醫生，香港註冊整形外科專科醫生。(照片由醫生授權刊登)