乳癌中期治療新方向，手術結合放射治療，提高成效減低復發

上篇乳癌專題中，外科專科醫生張淑儀剖析手術切除是治療乳癌的最基本方法。而今篇會開始探討手術和放射治療的角色和價值。

乳癌切除，還有可能復發？

張淑儀醫生表示，若病人在零期發現，擴散機率則接近零。零期也稱原位癌， 是最早期乳癌，癌細胞仍在乳腺管基底層內。

但如果病人在能摸到腫瘤時才做手術，表示腫瘤起碼是第二期，尺寸已達數厘米，細胞可能已走出乳房範圍，擴散至淋巴腺或血液循環，而導致將來復發。復發不一定是局部，也有機會是遠端復發，癌細胞會通過血液去到其他內臟器官，所以病人需用綜合治療，包括手術，放射治療及藥物治療。

零期原位癌發現的病人可以只靠手術而不需使用其他治療，因為其癌細胞走散至其他器官的機會接近零。零期原位癌可做全乳房切除手術，但對女士的影響較大。因此零期原位癌病人也可以接受局部乳房切除手術。

而局部乳房切除手術需配合放射治療（俗稱電療），常用於乳癌外科手術後，以清除術後可能殘餘的癌細胞及有停止細胞繁殖的功能。即使病人選擇切除全乳，醫生如擔心胸壁有殘餘的癌細胞，也會用放射治療來降低復發的風險。

張天怡醫生剖析體外放射治療的作用和價值

臨床腫瘤科專科醫生張天怡表示，體外放射治療是指透過大型儀器來發出輻射射線，讓其穿越身體表面到達體內的腫瘤。接受照射就像拍攝 X 光過程，只需靜臥，無痛及毋須住院。照射時，患者須獨自留在放射室，由放射治療師在鄰房透過屏幕監測。

螺旋放射治療系統。（圖片由張天怡醫生提供。）

由於乳癌年輕化的關係，乳房的完整性對年輕女士都有一定的需求，因此愈來愈多外科手術採取局部切除的方式，但這必須配合全乳放射治療，以提升局部控制。而研究顯示，只做局部切除手術而不做放射治療的話，比較有做放射治療下，會有多達三倍的局部復發機會。而接受放射治療的話，更能減低 10 年復發機會達 5 - 10%，低接近三倍。

放射治療的判斷因素

張天怡醫生表示，比較後期的腫瘤，例如出現淋巴轉移的病人，需視乎 TNM 系統、腫瘤的大小和侵蝕的範圍 (T)、淋巴結受影響的幅度 (N)、是否有轉移至其他器官 (M) 等考慮情況，決定是否做術後的放射治療，從而減低局部復發的機會，提升存活率。

一般而言，醫生會向病人解說需要做放射治療的原因，並使用直線加速器做放射治療（即一些高度數的 X 光線），醫生會因應癌細胞擴散的情況而決定放射治療的範圍。若果癌細胞已影響淋巴的情況或有高危因素，除了要針對乳房位置及術後位置作出放射治療外，也需要針對淋巴位作出放射治療，例如包括鎖骨上淋巴（supraclavicular lymph node）、內乳淋巴（internal mammary chain lymph node）或腋下淋巴（axillary lymph node）位置。因此不同放射治療的範圍會用不同的技術。

近距離放射治療新方向，更精準徹底殺滅癌細胞

近數年，針對癌症治療的近距離放射治療（也稱體內放射治療）成為新選擇和趨勢。近距離放射治療是一種內電，用密封式的放射源放在腫瘤內或腫瘤附近的位置。

近距離放射治療的原理是把一個帶放射性的金屬植入線（即導管）放進體內有腫瘤的地方，近距離照射周邊殘餘的癌細胞。而局部和集中的治療往往能降低復發風險。

近距離放射治療用於乳癌方面，其中一個用法是在局部切除乳房腫瘤後，在手術位置以額外放射治療的方法徹底清除癌細胞。

有不同種類的乳房近距離放射治療

不同種類的乳房近距離治療。（圖片由張天怡醫生提供。）

1. 間質性乳房近距離放射治療 （Interstitial brachytherapy）：

涉及在乳房組織中放置幾個導管，通過這些管道放置放射源。

2. 腔性乳房近距離放射治療（Intracavitary）：

也稱為氣球近距離治療 (balloon brachytherapy)，用於在腫塊切除術後，通過充氣氣球向乳腺腔提供輻射。

3. 術中放射治療 （Intraoperative radiotherapy）：

通過放射發射器在腫塊切除術期間 提供局部輻射。

4. 非侵入性乳房近距離放射治療 (NIBB)：

是一種較新的程式，不需要導管或植入，而是在乳房Ｘ光檢查期間對乳房進行壓縮時提供集中的輻射束。

治療步驟

近距離放射治療需要一個治療小組,其中包括腫瘤科醫生、外科醫生、醫學物理學家、 放射治療師。除了NIBB，乳房近距離治療將涉及某種侵入性程序，乳房手術期間 植入一個或多個臨時導管，在醫院手術室全身麻醉進行。通過間質（Interstitial）近距離放射治療放置了幾個導管，通常是在手術後一到兩周完成高劑量近距離治療，每次治療時間10至20分鐘。

提供局部放射治療新選擇，避免全乳放射治療

張醫生表示，在乳腺的放射治療方面，國際性研究 (GEC ESTRO)檢討一些早期乳癌的病人、風險較低相對年紀較大的病人進行局部的乳房放射治療。與全乳房放射治療相比，乳腺近距離放射治療的主要優點之一是可以精確提高輻射劑量，同時對乳房、肋骨和肺部周圍的組織造成較小的傷害。研究證明局部復發無差異；局部乳房照射的病人，長期嚴重皮膚影響3.2%，比較全乳房放射治療5.7%；放射治療的短期徵狀評分在局部的乳房電療也非常滿意。

多導管乳房近距離治療加速部分乳房照射 (Interstitial multi-catheter breast brachytherapy as Accelerated Partial Breast Irradiation)—GEC ESTRO 研究。（圖片由張天怡醫生提供。）

乳癌中期治療（下集）會開始探討更多乳癌治療新技術的注意事項及成功關鍵，並附有個案分析，記得密切留意！

張淑儀醫生，註冊外科專科醫生。(照片由醫生授權刊登)

張天怡醫生，臨床腫瘤科專科醫生。(照片由醫生授權刊登)