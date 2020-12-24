【新冠肺炎】英變種病毒傳播率增7成　變完又變4大可怕兒童易中招

新冠肺炎疫情持續，英國出現變種新冠病毒，傳染力更強，日前有由英返港人士當中亦有確診變種病毒，令人擔心新冠肺炎病毒會否越變越越難對付。變種病毒究竟有幾可怕？

新冠肺炎在英國發現的變種，引起國際關注，兩名由英國返港的確診學生，經檢測化驗病毒後，發現病毒基因排序與英國變種病毒脗合。

英國病毒出現，多個地方嚴陣以待，或甚至停止航班往來英國，究竟今次的新冠病毒有幾可怕？

▼ 變種的新冠病毒有什麼又會否令社區出現更多隱形患者？感染的族群又會否有所改變？下面就為大家歸納出4大重點 （按圖 👇👇👇）：

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1. 傳播率更高

引起全球恐慌的英國新冠病毒變種，學名 B.1.1.7。英國研究發現B.1.1.7該變種比之前的變種傳播率高出50％至70％。

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《路透社》指，新變種新冠病毒，在英國南部迅速成為患者感染的主要病毒，同時增加了入院率，12月9日在倫敦發現新的變種病毒，當地有62%的新冠肺炎確診個案，是由新的變種病毒所造成，但三星期前，變種病毒就只佔確診病例的28%，可見其傳播率在短短幾星期內，急速飆升超過兩倍。

《BBC》指，未有證據顯示變種病毒的致死率增加。但病毒變化難測，難以預料。

▼ 同場加映：除了發燒咳嗽，你還記得新冠肺炎有什麼病徵容易被忽略？（按圖 👇👇👇）

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2. 或更多兒童有機會染上

新冠肺炎患者及死亡，長者及長期病患者最高危，幼童患者比例上較少，但變種病毒可能令情況有變。

《獨立報》報道引述，呼吸道病毒威脅諮詢小組（NERVTAG）成員，兼倫敦帝國學院流行病學教授Neil Ferguson指出，可從數據中看到，變種病毒感染兒童的傾向更高。

從最近5、6星期的數據來看，15歲以下兒童感染變種病毒的比例，比非變種病毒明顯地較高。

另一位NERVTAG成員Wendy Barclay補充，該發現不是指變種病毒只針對兒童，而是病毒出現變化後，可能令兒童和成人一樣容易受感染，並預計會陸續出現更多兒童受感染的個案。

通常兒童比成人感染或傳播新冠病毒的可能性要小，是因爲兒童呼吸道上皮細胞的受體、以及血管緊張素轉換酶2（ACES）的受體量較成人少，但面對英國新的變種病毒（B.1.1.7）多頭刺突的攻擊，兒童的免疫防線也失守。

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事實上，本港最年輕感染新冠肺炎離世的男患者（編號6272），只有38歲，在面對變種病毒出現，情況會否有所不同呢？

▼ 本港新冠肺炎年輕死者情況（按圖 👇👇👇）：

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3. 變種潛力更大

除了在英國出現變種病毒外，其實，另一譜系的新冠病毒變種正在南非沿海迅速傳播，並開始蔓延全球，亦已登陸英國。

《每日郵報》報道指，南非新的變種病毒，名為501.V2，12月18日在開普敦（Cape Town）公布，相信比英國的變種病毒更強。南非的新冠肺炎確診個案，每日超過9500宗，高達90%由變種病毒所感染；相比十二月初，每日只有少於3000宗確診個案，可見變種病毒的威力變得十分強大。

英國發現兩宗新的更具傳染力新型冠狀病毒變種個案。衛生大臣夏國賢說，兩宗個案患者都與南非有關。

初步研究發現南非病毒變種在感染者呼吸道中濃度更高，在許多病毒性疾病中，這意味著更會有嚴重的症狀，以及更強的傳染力。專家們警告它比英國的B.1.1.7傳播力更強。

變種病毒每次變種潛力就增強，會不會變得更狡猾，更難以檢測？會不會造成更多「假陰性」的檢測結果，令社區增加傳染風險？

4. 影響檢測結果準確性？

▼ 自費檢測： 社區檢測中心的檢測結果，亦可用作申請健康碼（ 中心地址按下圖 👇👇👇）：

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相關文章：新冠肺炎｜5步採唾液樣本 增至20個地鐵站取樣本包_地點持續更新《路透社》指，變種病毒會影響檢測結果準確性。新變種病毒，其中一個突變，會影響某些病毒檢測的三個基因組目標（genomic targets）；換句話說，那些病毒檢測中的目標範圍，或「渠道」，會令檢測結果有機會變成「陰性」。微生物學專家Robert Shorten指，這會影響某些病毒檢測的準確性。

新冠病毒其中一個令人擔心的情況，除了身邊可能隨時有隱形患者外，還可能出現檢測「假陰性」或「假陽性」的結果。變種病毒若進一步令檢測變得困難，影響檢測結果準確性，則更加難以防範

不論新冠病毒有否出現變種，最安全的做法，仍是戴口罩、勤洗手和保持社交距離。出現病徵，應馬上求醫及接受檢測，共同抗疫，切斷社區傳播鏈，設法阻止病毒蔓延。

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