腦退化｜常迷路突然邋遢腦退化症6特徵　冇藥醫2種生活習慣最重要

撰文： 照護線上 最後更新日期： 2021-02-16 12:09

老人家容易忘東忘西，但健忘就是罹患腦退化症（又稱阿茲海默症）嗎？那可不一定。腦退化症是種退化性的腦部病變疾病，我們來看看究竟這個病有哪些特色！

▼早期腦退化症的特色（按圖了解👇👇👇）

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腦退化症會影響患者的記憶、語言、行為、人格、和身體機能。在語言及記憶方面，最常顯現出以下特色：

- 容易忘記剛說完的話，但是卻記得很久以前的事情 - 想要講一句話時，卻沒辦法尋得最適切的字句來說 - 容易反覆詢問同一件事情，忘記他人剛剛的回答

腦退化症患者在行為改變方面則有以下特色：

- 在很熟悉的地方迷路，就像是已經在同一個地方住了三十年，卻開始找不到回家的路 - 情緒變換快速，翻臉如翻書，剛剛還好好的，突然無緣無由變得很氣憤 - 不再注重衛生，原本穿著得當的人變得很邋遢，或把廁所搞得亂七八糟

診斷腦退化症不是件容易的事情，醫師要從患者病史推測，並幫患者抽血及做影像檢查，排除其他失智的原因，並讓患者進行認知測試及行為評估，有時需要花上一年才能確定診斷。

腦退化症的腦部變化（照護線上授權使用）

腦退化症是種不可逆的神經退化疾病，患者腦部裡面健康的神經元會變少，神經元彼此間的鍵結也會變少，患者因此喪失心智功能。等神經元愈來愈少，患者的腦部會萎縮。

因此，若家人或自己得了腦退化症，我們該怎麼面對呢？

目前沒有特效藥能治癒腦退化症，但有些藥物能減緩退化過程；另外，維持做園藝、散步、摺衣服斗簡單習慣活動會對患者有一定的幫助。患者最好也要在疾病早期做好財務及未來規劃。

隨著疾病惡化，照護者的角色會愈來愈重要。照護者也要記得照顧自己，若常常感到疲憊、頭痛、無法入睡、暴躁易怒、對患者心懷怨恨，都要記得尋求幫助。

雖然目前沒有實驗證實哪種方式或藥物能預防或避免腦退化症產生，但醫學界普遍認為，健康飲食和適當運動是最重要的！記得從年輕就要養成規則運動，定時定量均衡飲食，避免大吃大喝等生活好習慣喔！

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【本文獲「照護線上」授權轉載，原文 ：阿茲海默症（懶人包）】