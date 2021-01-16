牛奶檢測｜21款低脂脫脂奶維記糖分最高　1盒3粒糖增心血管病風險

牛奶營養豐富，補充鈣質、蛋白質、礦物質、預防骨質疏鬆和有助牙齒健康生長等好處，是不少人每天早餐的必備飲品。不過，別以為低脂或脫脂奶一定較全脂奶健康，除了脂肪稍低之外，還須留意當中的糖分含量，以免攝取過多糖分和熱量，誘發糖尿病和心血管疾病。我們從坊間選了

牛奶確實含有脂肪，攝取過量脂肪會引致肥胖，因此，部分想減肥或三高人士都傾向飲低脂或脫脂奶。

根據食物環境衛生署食物安全中心出版的資料，低脂食品是指每100克固體食物含不超過3克脂肪；每100毫升液體食物含不超過1.5克脂肪，而脫脂食品為每100克或毫升食物含不超過0.5克脂肪。

低脂或脫脂產品感覺上似乎較健康，但可能暗藏高糖陷阱。（Unsplash/engin akyurt）

低脂等於健康？

低脂或脫脂產品感覺上似乎較健康，但可能暗藏高糖陷阱。我們在市面超級市場包括AEON、百佳和惠康隨機挑選了21款常見的低脂和脫脂牛奶，檢測當中的糖分，發現一盒可含高達相等於3.35粒方糖的糖分。

世界衞生組織（WHO）建議，每人每日糖分攝取量不應超過總熱量的5%，最多亦不應超過總熱量的10%。以成人每日攝取2,000千卡熱量計算，每日來自糖分的熱量應少於100至200卡路里。1克糖含4卡路里，即每日糖分攝取量應少於25至50克（即約5至10粒方糖）。

▼市面上的低脂牛奶糖分排名：（按圖了解👇👇👇）

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▼市面上的脫脂牛奶糖分排名：（按圖了解👇👇👇）

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根據健康新聞網站《Nature World News》的報道，美國喬治亞大學（ University of Georgia）研究指出，大多數標示低脂或脫脂的「減肥」產品，普遍地被添加額外糖，食用低脂或零脂但含糖量高的飲品及食品，對減肥或瘦身並無幫助。而且與均衡飲食相比，反而會更易增加體內脂肪量。另外，更有機會損害肝臟，並更易致肥。

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糖分高飲料損害健康

攝取太多糖分，除了會使體重上升，更會令皮膚變差，例如經常出現暗瘡、女性經期荷爾蒙失調，甚至提早出現皺紋及老化。除此之外，更有可能導致肥胖、高血壓、糖尿病等疾病。一旦患上糖尿病，更會增加患腦血管病、心臟病、足部壞疽、視網膜病、腎病及神經系統疾病的機會。因此，即使選購低脂或脫脂奶時，謹記仔細閱讀營養標籤，注意含糖量！

市面有各式各樣的低脂奶，選購時要注意營養標籤。（資料圖片）

牛奶護骨、維持免疫力

適當飲牛奶的確對身體有益，市面上牛奶飲品大多會額外添加不同營養素及維他命，為身體帶來更多益處。

▼牛奶飲品中的營養和益處：（按圖了解👇👇👇）

你應選擇脫脂奶、低脂奶或全脂奶？

不過，攝取任何食物都應適可而止，不建議每日飲用過量，宜每日1杯（約240毫升）至2杯低脂、脫脂奶。至於如何選擇牛奶，應飲脫脂奶、低脂奶或全脂奶？可參考以下建議，按個人需要選擇牛奶產品。

▼如何選擇牛奶？（按圖了解👇👇👇）

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人人都適合飲牛奶 ?

▼牛奶營養價值高，但有哪些人需避免飲牛奶？（按圖了解👇👇👇）

哈佛2019年的研究發現，每日飲用1.5至2杯牛奶（360毫升至480毫升）的研究參如者，比起不太飲牛奶的人，整體較健康，患心血管疾病的風險最低。而每日飲用2.8杯牛奶（672毫升）和4.2杯（1008毫升）的人，死亡風險分別增加2%及7%。如何飲用牛奶才安心又放心？

▼飲牛奶貼士：（按圖了解👇👇👇）

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