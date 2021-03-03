早餐禁忌｜飲咖啡果汁原來係錯？血糖升傷心臟5禁忌1塊煙肉都唔得

撰文： 關頴琪 最後更新日期： 2021-03-03 08:00

早餐是一日的開始，但並非所食物都適宜作早餐，平常覺得有益健康的食物，分分鐘為身體帶來傷害。早餐不能不吃，看看以下的早餐宜忌，有什麼食物宜作早點，為我們帶來能量，有什麼需要注意？

▼一些常以為健康的食物如果汁、咖啡等，原來會對心臟造成傷害。據美國健康飲食網站Eat This, Not That的報道，綜合了以下5項早餐大忌，你又有沒有犯過？（按圖了解👇👇👇）

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1. 飲咖啡

去年10月，英國巴斯大學就有研究指出，起床後馬上喝咖啡，會引致血糖上升，因為咖啡因可能阻礙胰島素分泌，繼而增加患糖尿病和心臟病的風險。此外，亦有研究指咖啡因會增加整個消化道的收縮頻率，當中的咖啡酸更會增加胃酸，令胃部不適。

除了飲黑咖啡以外，有人或會添加牛奶、奶油、糖等，但這對乳糖不耐症患者來說，或會造成腹脹、胃抽筋和腹瀉等症狀的元兇。

▼同場加映：早餐空腹喝咖啡對健康會有什麼影響？（按圖了解👇👇👇）

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2. 食煙肉腸仔

煙肉配蛋可謂是早餐桌上的經典組合，然而去年在《國際流行病學傳染病學雜誌》發表的研究，邀請了接近50萬名40-69歲的美國人，追蹤了他們5年。發現每天就算只食一塊煙肉（約25克），也會增加患大腸癌的風險20%。因為醃製肉類時所使用的硝酸鹽和亞硝酸鹽在人類的消化腸道內可被細菌轉化成致癌的物質。

▼同場加映：除了煙肉腸仔，還有什麼食物不宜在早餐時進食？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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▼同場加映：還有哪些危險因素容易誘發大腸癌？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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3. 飲果汁

早前在健康雜誌《Diabetes Care》就發表了一項研究，發現持續攝取果汁的人，患上糖尿病的風險會提高16%。原因是果汁去除了大量的纖維，果糖能夠快速被吸收，導致血糖及胰島素水平急升。與其飲果汁，進食一個完整的生果以攝取更多的纖維，對身體更好。

因為西柚汁有可能和你正在服用的藥物，產生相互作用，帶來副作用。（視覺中國圖片）

4. 服藥期間食果汁

若你正在服藥，又有飲用果汁的習慣就更加要留意了。因為西柚汁有可能和你正在服用的藥物，產生相互作用，帶來副作用。衛生署藥物辦公室提及，西柚汁會抑制腸道中一種酶的效果，減低藥物的代謝，嚴重或會有生命危險。除此之外，蘋果汁和橙汁則會與藥物互相爭競被吸收，導致藥物被吸收的水平下降。

▼同場加映：早餐知識小測試，早餐最好應在幾點前吃？和午餐時間也有關係？食錯時間可能會導致血糖值飆升？（按圖了解）

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5. 不吃早餐

根據一個在《臨床內分泌和代謝雜誌》發表的研究顯示，早餐較豐盛的人，身體用於消化、吸收及代謝食物所消耗的熱量（DIT）比食豐富晚餐的人，高出2.5倍，而胰島素和血糖水平也比較低。對比起進食低卡早餐的人，他們的飢餓感和對甜食的慾望也比較低，變相減少了吃零食，長遠而言，更不容易致胖。

▼同場加映：不吃早餐還有什麼壞處，會對身體有什麼影響？如果有吃早餐，又什麼好處？（按圖了解👇👇👇）

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此外，《美國心臟病學會雜誌》曾發表一項研究，指出不吃早餐的人患上心血管疾病而致死的風險較有吃早餐的人，高出87%。因為不吃早餐會令膽固醇和血壓上升，日本健康節目《主治医が見つかる診療所》請來的專家就講到，有人會因為沒有好好食早餐，而在午餐的時候一下子吃很多來補充，但這樣其實是會令血糖急速上升，危害心血管健康。

在午餐的時候一下子吃很多來補充，會令血糖急速上升，危害心血管健康。（節目《主治医が見つかる診療所》截圖）

因此，最好的食法是早餐先吃一點，然後再酌量進食午餐，避免血糖值有太大的變動，就能夠預防各種疾病。那到底一個營養充足的早餐，應提供碳水化合物、纖維和蛋白質，含豐富蛋白質的雞肉通粉，富含纖維的全麥包和牛奶燕麥也是早餐的好選擇（按圖看更多早餐推介 👇👇👇）：

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▼早餐怎樣食蛋可以吸取到最多蛋白質？（按圖）：

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（參考資料：Eat This, Not That、《國際流行病學傳染病學雜誌》、《Diabetes Care》、《臨床內分泌和代謝雜誌》、《美國心臟病學會雜誌》、《主治医が見つかる診療所》）