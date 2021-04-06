水腫穴位｜久坐唔運動血氣差腳水腫？速瘦小腿4穴位治腰痛關節炎

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-04-06 12:02

人在久坐不運動的時候，氣血循環不暢，經絡不通，就會造成下肢水腫。中醫師指出，刮痧、穴位按摩有助改善血液循環和水腫，以下有4個可幫助腿部「排水」之穴位，每天花個幾分鐘按摩或拿刮痧板刮一刮，就可以告別粗壯的蘿蔔腿！

▼神奇排水4穴位（點擊下圖看清👇👇👇）

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1.三陰交穴：小腿內側，腳踝骨最高點往上3寸處（自己的手橫著放，約4根手指橫著的寬度）。

2. 血海穴：大腿內側，從膝蓋骨內側的上角，上面約三指寬筋肉的溝，一按就痛的地方，即血海穴（坐椅子上，將腿繃直，在膝蓋內側會有一個凹陷的地方，凹陷上方隆起的肌肉頂端）

3. 陽陵泉穴：位於膝蓋外側摸到脛骨與腓骨凸起，兩骨中間往下移動的凹陷處。

4. 伏兔穴：位於膝蓋正上方約8指橫寬處（6吋）。

因此要按摩管理氣血的脾經。其中，主要按摩「血海穴」和「三陰交穴」。

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人體有兩條經絡跟血密切相關：肝經藏血，脾經統血。所以脾經上有一個穴位叫血海穴——如同氣血歸集之海。血海穴可以活血化瘀，補血養血，還有瘦腿之功效。

另一個穴位三陰交，是肝經、脾經、腎經三條「陰經」的交匯處。因此三陰交穴有一大特點，就是能夠治療婦科方面的問題。女性的水腫、內分泌失調之類的病症，都可以按摩三陰交或血海穴。

陽陵泉穴屬足少陽膽經，為該經脈氣所入，歸合於臟腑的合穴，五行屬土。有舒經活絡、去熱除濕作用。

而伏兔穴主治腰痛、膝冷、下肢神經痛、膝關節炎、腳氣。可以有散寒化濕、疏通經絡、緩痙止痛之功效，所以經常拍打伏兔穴可以改善腿部疼痛、避免痙攣，修飾大腿線條。

根據傳統中醫經絡陰陽原理，三陰交穴、血海穴屬於陰的經絡、偏身體內側穴，按摩方向建議往下；而陽陵泉、伏兔穴屬陽經絡，偏外側穴，按摩方向可往上，較能增強效果。

建議：可針對穴位按壓到有痠脹感，再配合刮痧按摩，每個穴位按摩5分鐘，1天2次，有助腿部消水腫。

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