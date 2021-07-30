Chemfun（用藥性愛）年輕化　不安全性行為增感染愛滋病病毒風險

近年Chemfun（用藥性愛）有上升的趨勢，特別在年輕一代開始流行。用藥性愛追求刺激感，但換來的卻是不安全性行為，既增加感染愛滋病病毒（HIV）的風險，更可能帶來種種影響生理及心理健康的後遺症。到底Chemfun有多危險，為何會愈來愈多人嘗試？如誤受誘惑，參與了Chemfun活動，又應如何保障自己？由臨床心理學家譚嘉恒博士（Dr. Barry TAM）逐一解答。



臨床心理學家譚嘉恒博士（Dr. Barry TAM）指，Chemfun容易導致不安全性行為，令感染愛滋病病毒的風險增加。

用藥性愛釀不安全性行為 副作用多增感染愛滋病風險

近年年輕人流行用網上交友程式結識朋友，而此類應用程式亦成為舉辦Chemfun派對的溝通媒介，漸漸形成一個Chemfun圈子，養成用藥性愛的習慣。Dr. TAM指近期到診所求醫的病人當中，有3至4成均表示有Chemfun經驗，可見Chemfun愈來愈普遍。

Chemfun會用到的藥物有多種，最常見的為冰毒（甲基安非他命）、大麻、G Water（伽馬丁醯內酯）和Popper（烷基亞硝酸鹽）。Dr. TAM提醒，用藥性愛會增加進行不安全性行為的風險，「服食藥物或會使人神志不清、影響決策能力，導致安全意識變低。如在發生性行為時沒有使用安全套，只集中於享受過程，忘記了要保障個人安全，這也是感染愛滋病的高風險因素之一。」更須留意的是，持續發生用藥性愛，除了會影響人的精神及身體健康及出現種種後遺症外，更有機會墮入法網。「管有、吸食，甚至販運非法藥物，有機會觸犯香港法例，參與Chemfun的人或需要負上法律責任。」Dr. TAM說。

濫藥為逃避抑鬱情緒 應堅拒Chemfun保障健康

縱使Chemfun為生理及心理所帶來的影響眾多，但仍然有愈來愈多人嘗試，Dr. TAM留意到情緒問題或是一大因素，讓進行用藥性愛的人難以戒掉，「我們發覺用藥性愛的人，往往背後都有些情緒問題。如心情持續緊張、抑鬱或焦慮，濫藥後可讓他們暫時逃離不舒適的情緒狀態，久而久之就會變成用藥逃避，藉此忘卻正在面對的困難。濫藥性行為成為他們安全感的來源，可滿足其心理需要。」Dr. TAM又指，大眾應先正視和辨清自己的身心需要，不應錯誤地以Chemfun的形式去解決情緒問題。

面對種種因Chemfun而帶來的風險因素和嚴重後果，Dr. TAM再次提醒大眾應堅持拒玩、拒絕參與任何形式的Chemfun活動，同時須在發生性行為時保持安全意識，用安全套保障自己。Dr. TAM補充：「現時外國也有些方法，如讓沒有感染愛滋病，但有高風險性行為的有需要人士，可服用PrEP（暴露前預防性投藥）預防感染愛滋病，惟香港仍未引入，若政府能協助推廣PrEP，我相信可以大大提高市民健康的保障。」

新感染者應盡早求醫 服藥控制病情及早達致U=U

若為愛滋病的新感染者，曾經或仍然有進行Chemfun習慣的話，Dr. TAM提醒病人應與醫生坦白交待，盡早接受治療，使用藥物控制病情，避免傳染他人。「有些病人或認為感染愛滋病後，治療方案或藥物種類相當繁複，但其實現代醫療簡化了HIV病情的管理，及早治療更可盡快達至U=U（Undetectable = Untransmittable，測不到病毒=​不具傳染力）的狀態。」做到穩定控制病情，達至不具傳染性的階段，病人可如常生活、發生性行為。

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有疑問請向醫生查詢。