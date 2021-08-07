運動按摩｜針對4大位置　隨身指壓推拿器　紓緩肌肉疲勞超簡易

隨著東奧的進行，不少項目的獎牌陸續出爐。要站在頒獎台，運動員背後的努力固然重要，但亦有賴一眾團隊的合作，其中物理治療師更是功不可沒。經過連日的比賽，運動員身體累積不少疲勞，令反應下滑。為了令運動員的身體保持巔峰的狀態，物理治療師會針對性按壓幾個地方，紓緩運動員的不適。



參加東奧的運動員經過多日的比賽，肌肉已累積不少疲勞，或會感到不適。（Getty Images）

按壓部位1：肌肉「痛點」



肌肉是人體的動力來源，但長時間的收縮或維持特定的姿勢會令肌肉逐漸失去彈性。另外，肌肉在收縮的過程中會分泌出大量鈣離子，令肌肉收縮程度會增加，提升更多動力，但累積過量會形成「痛點」，因此需要透過按摩，打散「痛點」。

運動後，肌肉累積不少疲勞，需要透過按摩把「痛點」推散。（資料圖片）

按壓部位2：筋膜



筋膜是把肌肉包裹起來的白色纖維，研究發展筋膜上有很多動作、位置、壓力、張力、疼痛的感覺受器，向大腦提供感覺資訊。然而，運動過後，筋膜會變得繃緊，令肌肉難以行動自如，而適度的按摩能夠讓筋膜得到放鬆，讓筋膜回復彈性。

按壓部位3：淋巴



運動前，組織液或淋巴液會累積在肌肉中，用手按理時有腫脹感覺。就算是都市人，長時間面對電腦，加上姿勢不良也會令組織液或淋巴液逐漸積聚。按摩有效把肌肉中血液回流至血管，消除腫脹。

運動前，組織液或淋巴液有機會於肌肉中累積，按摩可消除腫脹。（資料圖片）

按壓部位4：神經感受器



肌肉要產生收縮和拉長的動作主要靠神經感受器，但若然感受器「失常」，就會導致肌肉繃緊。而按摩能夠放鬆感受器，從而放鬆肌肉。

按摩可使感受器得到放鬆，從而使肌肉亦感到舒適。（資料圖片）

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