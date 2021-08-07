清熱瘦身茶｜消暑減肥5茶療荷葉山楂番石榴　抗三高治口臭點揀？

消暑不一定要喝凍飲，未能解暑還傷脾胃。其實不少養生茶也可解渴清熱，部分更有助燒脂，最適合正在減肥人士，以下介紹5款茶療，止喝生津各具不同功用！



消暑茶，功效以清熱解毒為主，例如菊花茶、荷葉茶、烏梅茶等，適合不同體質人士飲用，而材料在市面上亦容易找到，自己沖泡也不困難。

消暑茶功效以清熱解毒為主。（iStock）

1. 番石榴烏龍茶

功效：燒脂解膩、軟化血管、降膽固醇



番石榴具生津止渴、健脾消積、消炎止咳等功效，且有助減肥抗三高，對糖尿病人士更是有益。烏龍茶中含有大量的茶多酚，促進脂肪燃燒，有降低血壓、抗氧化、防衰老和防癌等作用。

▼番石榴鳥龍茶療（按圖👇👇👇）

不宜飲用人士：番石榴同時含有鞣質，若有便秘困擾、體質容易燥熱的人不宜過量飲用，否則情況加劇。

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2. 白茅根茶

功效：清熱利尿、涼血止血抗士亦可多多飲用。



▼白茅根茶療（按圖👇👇👇）

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不宜飲用人士：白茅根屬性寒涼，平素怕風怕冷、受涼後容易頭暈頭痛、胃口不佳、容易腹痛腹瀉、大便不成形、四肢不暖等症狀皆不適合。

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3. 薄荷菊花茶

功效：疏散風熱、解肝鬱



薄荷藥性辛涼，入肺及肝經，具疏散風熱、清利頭目等功效，可紓緩風熱初起的感冒症狀，及改善喉痛、生暗瘡、口氣大的情況。菊花清肝明目，能疏肝解鬱，紓緩壓力。

▼薄荷菊花茶療（按圖👇👇👇）

不宜飲用人士：薄荷屬涼性，體質虛弱、寒虛、孕婦、蠶豆症、嬰幼兒皆不適合。

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4. 普洱茯苓茶．作用：利水化痰、去脂減肥



茯苓被譽為「四時神藥」，有利水去濕、健脾安神的功效，可改善精神不佳、腹脹胃口差、進食後腹脹加重、疲倦乏力、肥胖浮腫、心悸、失眠等，配合枸杞、桂圓等材料更有明目補血等功效。配合消脂解膩的普洱有助去水腫，適合減肥人士。

▼普洱茯苓茶療（按圖👇👇👇）

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不宜飲用人士：茯苓利尿，令身體水分減少，容易出現咽喉乾燥、失眠、氣虛、孕婦慎服

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5. 荷葉山楂茶．作用：健脾消食、降脂減肥



荷葉性苦、味平，能排解暑濕，有助消化，對頭痛眩暈、四肢水腫、腹脹腹瀉、痘瘡、白帶過多都有很大的幫助，適合在飯前服用。山楂能增加胃中消化酶的分泌，促進消化，它亦含脂肪酶可促進脂肪分解。

▼荷葉山楂茶療（按圖👇👇👇）

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不宜飲用人士：脾胃虛寒，如大便稀、四肢沉重無力、食欲不振、常手腳冰冷不宜。孕婦、月經中女性亦不宜飲用，以免經痛。

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按壓消暑穴位

不只茶飲，近期天氣較悶熱亦是令心情煩燥的原因，按穴位正可幫助快速消除熱氣，同時預防暑氣引起的血壓高、心臟不適。

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