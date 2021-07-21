番石榴茶｜消脂抗三高降血糖最強！4茶療加陳皮健脾化濕2類人不宜

番石榴吃得多，用作茶飲同樣益處多多，番石榴茶具生津止渴、健脾消積、消炎止咳的作用，甚至可治療慢性腹瀉、控制三高，尤其適用於糖尿病人士。番石榴茶還可配搭其他材料，功效更廣，但是否人人適合？



番石榴功效

番石榴味甘澀，性平，清涼甘甜，註冊中醫師鄧蕙盈指，番石榴具生津止渴、健脾消積、消炎止咳等功效，且有助減肥抗三高，對糖尿病人士更是有益。此外，番石榴富含膳食纖維、維他命C，有助改善腸臟健康及增強免疫力、同時又具有護心作用，有研究顯示番石榴葉有助抗癌。

適合及忌用人士

番石榴茶有控制三高，即降血糖、血脂和血壓的功效，不但對糖尿病人士適合，食積消化不良、慢性腹瀉等人亦適宜飲用。但番石榴同時含有鞣質，若有便秘困擾、體質容易燥熱的人不宜過量飲用，否則情況加劇。

▼番石榴原來都有好多益處！（按圖👇👇👇）

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番石榴茶有咩功效？

番石榴茶有助調節血糖、紓緩腸胃不適，做法可先利用預先已曬乾的番石榴，再加熱水沖泡，即可飲用。番石榴乾亦可配合以下幾種食材泡成茶飲，各款亦具不同效用。

▼番石榴茶療（按圖👇👇👇）

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1. 番石榴茶：調節血糖、紓緩腸胃不適



2. 番石榴鳥龍茶：消脂解膩、軟化血管、降膽固醇



3. 陳皮番石榴茶：和中理氣、健脾化濕



4. 番石榴決明子茶：潤腸通便、降膽固醇



註冊中醫師鄧蕙盈指，番石榴具生津止渴、健脾消積、消炎止咳等功效，且有助減肥、控制三高，對糖尿病人士更是有益。（受訪者提供圖片）

番石榴茶飲用須知

1. 一星期飲用２至３次：不能每天服用，番石榴富含脂質及蛋白質，飲用過量容易燥熱及便秘。

2. 宜用番石榴乾：易於保存及口感較佳

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