用藥控制愛滋病達致U=U　感染者因3大誤解阻礙治療

隨醫學進步，現時已有藥物可以有效控制愛滋病病情，助感染者回復正常生活。醫學界近年推廣的U=U（Undetectable = Untransmittable）概念：即感染者能以藥物控制體內病毒量，並經定期檢測，發現體內檢測不到病毒的話，就代表不具傳染力。惟不少感染者對用藥存有誤解，包括以為無病徵就無須急於治療，藥物副作用大、會影響生活等等，因而對治療卻步。這次由香港愛滋病醫學會會長李文寶醫生逐一釐清這些坊間謬誤，並解釋藥物如何有效控制病情，達致U=U。



香港愛滋病醫學會會長李文寶醫生期望透過推廣U=U，消除普羅大眾對感染者的歧視。

體內檢測不到病毒=不具傳染性 感染者應盡早治療達致U=U

聯合國愛滋病規劃署（UNAIDS）於2018年發表一份公開文件，當中公開提到對U=U的支持，李醫生解釋：「U=U代表當愛滋病病毒感染者開始服用抗病毒的藥物後，若驗血時能持續檢測不到體內的病毒，感染者就不會傳染給他/她的性伴侶，這是愛滋病醫學歷史中一個重要里程碑。」李醫生續指，推廣U=U之所以關鍵，乃因為期望這指標能減低高危族群對愛滋病抗體測試的恐懼，並向他們傳達「及早治療效果更好」的訊息，持續做測試能預防傳播愛滋病病毒的訊息，藉此增加感染者的信心，鼓勵他們持續服藥。

感染者誤以為副作用大不敢用藥 醫生：輕微藥物反應屬正常 不影響生活

坊間有許多感染者對治療方法和藥物存疑，當中部分謬誤包括︰如有些人認為即使早期診斷出受感染，也無需即時開展治療方案，甚至認為不用定期到診所做檢測。李醫生強調感染者愈早接受治療，定期服用抗愛滋病病毒藥物的話，就能盡快達致U=U。「及早治療對他們的身體帶來多項好處，不單能防止傳染給伴侶，更能生育出健康的小孩子。感染者可回復健康，平均壽命甚至有望與一般人無異。」

除此之外，部分人誤以為藥物會帶來好多副作用，更有感染者不按照醫生指示、不定時服藥，這些都會影響療效，增加健康風險。李醫生澄清：「部分感染者對藥物有恐懼，但其實新一代抗愛滋病病毒藥物不論短期或長期的副作用都大大減少。一般會出現輕微的藥物反應如頭痛、作嘔作悶、食慾不振、過敏等等，但服藥數天至一星期後就會適應，隨之減少。」他又指，抗病毒藥物種類多，若病人服藥後出現副作用，應即時與醫護人員溝通，醫生可為病人換藥，無需太擔心。

三合一抗病毒藥丸一天服一次 病人應定時服藥抑制體內病毒量

早期藥物的服用次數、數量比較多，這亦是感染者對治療卻步的主要因素之一。李醫生表示，現時有三合一的抗愛滋病病毒藥丸，體積小且容易吞服，感染者只需每日服用一粒藥，就能有效抑制體內病毒量，從而控制病情。「即使需上班上學，每天吃一粒藥丸也對日常生活影響不大。」大部分病人都能服用三合一抗病毒藥丸，但李醫生亦提醒治療方案會因應個人身體情況而有所調整，建議病人先與醫生溝通，讓專業人士為自己分析是否能服用此類藥物。

李醫生指新的治療方案能為感染者帶來更佳的生活質素，但療效與病人的藥物依從性大有關係。「間中忘記服藥一次，理應影響不大。但如病人一直以來的服藥依從性差，如連續兩至三日沒服藥，的確會影響體內的病毒量。如屬此情況，我們建議病人先回診所做檢測，了解體內的病毒量是否仍維持於檢測不到的水平。於這段時間更需做足安全措施，如發生性行為時使用安全套，防止將病毒傳給伴侶。」

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有疑問請向醫生查詢。