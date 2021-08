濕疹｜小朋友坐唔定以為係ADHD？診斷後發現係股溝濕疹作怪

天氣和濕度的變化,加上環境污染和塵蟎,都是誘發濕疹的成因。在香港,高達3成的兒童曾出現濕疹,影響患者的外觀之外,濕疹原來跟情緒病息息相關!有精神科專科醫生表示,由於濕疹帶來的痕癢對患者造成極大困擾,甚至影響睡眠,長遠可影響兒童的自理、認知能力,加劇情緒和行為問題。另外,有痕癢症狀的成人濕疹患者,有自殺念頭的機會亦較沒有痕癢的患者高,情況令人擔憂。



濕疹首要影響外表,精神科專科傅子健醫生引述研究指出,成人濕疹患者出現抑鬱的風險,較一般人高10至26%,出現焦慮的風險高14至21%。另有研究顯示,現時有濕疹的患者較從未有濕疹的人,出現以下問題的比率較高:自殺念頭(15.5% VS 9.1%)、精神健康問題(16% VS 10.1%)、精神困擾(34.5% VS 22.1%)。

(左起)精神科專科傅子健醫生、濕疹患者Issac、皮膚科專科陳厚毅醫生

濕疹引起煩躁和行為問題與ADHD症狀相似

痕癢是困擾濕疹患者的主要症狀,兒童患者若因痕癢而出現睡眠不足,有機會影響成長發展。傅醫生說:「濕疹的不適和缺乏睡眠,可導致孩童容易感到煩躁、出現行為問題,如容易與他人起衝突等,這些都是典型的ADHD症狀,容易令人忽略濕疹才是主因。若這些患者獲直接處方ADHD藥物,或出現失眠、緊張等副作用,最終只會適得其反。」

皮膚科專科醫生陳厚毅就表示,曾有小朋友上課經常坐不定,被老師懷疑患上「專注力失調及過度活躍症」(ADHD)並建議家長求診。後來,經醫生詳細診斷後,發現小朋友並沒有患上ADHD,反而是股溝有濕疹問題,令他不願坐下來。經轉介皮膚科專科醫生跟進並治療濕疹後,孩子的症狀已全部減退。

孩子濕疹 照顧者情緒亦不容忽視

今年11歲的Issac表現精靈可愛,但原來0至1歲時,其濕疹病情特別嚴重,臉上、腿部、手部都有大範圍的濕疹。媽媽何太表示,「BB睡覺時又痕,抓又痛,又喊,每晚為了照顧他,基本上睡眠嚴重不足。」長大後復發了一次,痕癢更令Issac未能睡覺,煩躁得用拳頭打牆,令何太十分擔憂。她更自言,有一段日子,自己的精神特別緊繃,加上睡眠不足,情緒特別煩躁。

Issac長大後仍偶有濕疹發作。

Issac小時候有嚴重濕疹。

「類固醇恐懼症」減依從性 仍有其他治療方法

外用皮質類固醇是治療濕疹的有效藥物之一。然而,全球有不少患者和家長都有「類固醇恐懼症」,擔心皮膚因類固醇藥物而變厚甚至萎縮等,因而經常不跟從醫生指示,難以擺脫濕疹症狀。陳厚毅醫生表示,間歇使用外用類固醇達20星期仍屬於安全。

他續指,若患者仍有憂慮,其實根據治療指引,中等程度的濕疹患者除了可用類固醇作維持治療外,亦可選擇外用鈣調神經磷酸酶抑制劑或外用PDE4抑制劑,來控制病情。當中,外用PDE4抑制劑主要針對PDE4,「若能抑制PDE4,便可減少炎性細胞因子的釋放。」研究顯示患者在用藥4日後,便可舒緩痕癢。

他提醒,濕疹有多種不同治療方法,各有不同成效及副作用,例如外用PDE4抑制劑,研究指有4.4%患者的塗抹部位會出現皮膚灼痛或刺痛的感覺,患者應與醫生商討,按個人情況、年齡、身體狀況及承擔能力等,選擇最合適的治療方案。