濕疹｜小朋友坐唔定以為係ADHD？診斷後發現係股溝濕疹作怪

天氣和濕度的變化，加上環境污染和塵蟎，都是誘發濕疹的成因。在香港，高達3成的兒童曾出現濕疹，影響患者的外觀之外，濕疹原來跟情緒病息息相關！有精神科專科醫生表示，由於濕疹帶來的痕癢對患者造成極大困擾，甚至影響睡眠，長遠可影響兒童的自理、認知能力，加劇情緒和行為問題。另外，有痕癢症狀的成人濕疹患者，有自殺念頭的機會亦較沒有痕癢的患者高，情況令人擔憂。



濕疹首要影響外表，精神科專科傅子健醫生引述研究指出，成人濕疹患者出現抑鬱的風險，較一般人高10至26%，出現焦慮的風險高14至21%。另有研究顯示，現時有濕疹的患者較從未有濕疹的人，出現以下問題的比率較高：自殺念頭（15.5% VS 9.1%）、精神健康問題（16% VS 10.1%）、精神困擾（34.5% VS 22.1%）。

（左起）精神科專科傅子健醫生、濕疹患者Issac、皮膚科專科陳厚毅醫生

濕疹引起煩躁和行為問題與ADHD症狀相似

痕癢是困擾濕疹患者的主要症狀，兒童患者若因痕癢而出現睡眠不足，有機會影響成長發展。傅醫生說：「濕疹的不適和缺乏睡眠，可導致孩童容易感到煩躁、出現行為問題，如容易與他人起衝突等，這些都是典型的ADHD症狀，容易令人忽略濕疹才是主因。若這些患者獲直接處方ADHD藥物，或出現失眠、緊張等副作用，最終只會適得其反。」

皮膚科專科醫生陳厚毅就表示，曾有小朋友上課經常坐不定，被老師懷疑患上「專注力失調及過度活躍症」（ADHD）並建議家長求診。後來，經醫生詳細診斷後，發現小朋友並沒有患上ADHD，反而是股溝有濕疹問題，令他不願坐下來。經轉介皮膚科專科醫生跟進並治療濕疹後，孩子的症狀已全部減退。

孩子濕疹 照顧者情緒亦不容忽視

今年11歲的Issac表現精靈可愛，但原來0至1歲時，其濕疹病情特別嚴重，臉上、腿部、手部都有大範圍的濕疹。媽媽何太表示，「BB睡覺時又痕，抓又痛，又喊，每晚為了照顧他，基本上睡眠嚴重不足。」長大後復發了一次，痕癢更令Issac未能睡覺，煩躁得用拳頭打牆，令何太十分擔憂。她更自言，有一段日子，自己的精神特別緊繃，加上睡眠不足，情緒特別煩躁。

Issac長大後仍偶有濕疹發作。

Issac小時候有嚴重濕疹。

「類固醇恐懼症」減依從性 仍有其他治療方法

外用皮質類固醇是治療濕疹的有效藥物之一。然而，全球有不少患者和家長都有「類固醇恐懼症」，擔心皮膚因類固醇藥物而變厚甚至萎縮等，因而經常不跟從醫生指示，難以擺脫濕疹症狀。陳厚毅醫生表示，間歇使用外用類固醇達20星期仍屬於安全。

他續指，若患者仍有憂慮，其實根據治療指引，中等程度的濕疹患者除了可用類固醇作維持治療外，亦可選擇外用鈣調神經磷酸酶抑制劑或外用PDE4抑制劑，來控制病情。當中，外用PDE4抑制劑主要針對PDE4，「若能抑制PDE4，便可減少炎性細胞因子的釋放。」研究顯示患者在用藥4日後，便可舒緩痕癢。

他提醒，濕疹有多種不同治療方法，各有不同成效及副作用，例如外用PDE4抑制劑，研究指有4.4%患者的塗抹部位會出現皮膚灼痛或刺痛的感覺，患者應與醫生商討，按個人情況、年齡、身體狀況及承擔能力等，選擇最合適的治療方案。