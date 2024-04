經常應酬到底該怎樣護肝？教你挑選護肝產品4大要點

人類飲酒文化已經歷史悠久,特別是需要經常應酬的人,少不免要靠著「摸杯底」來打開心扇。可是,對健康而言這是只有弊沒有利的行為,首當其衝被影響的更加是肝臟¹,酒精飲料更被國際癌症研究機構(International Agency for Research on Cancer, IARC)歸類為第一類致癌物質²,可見其害處。除了喝酒外,食無定時³、不健康飲食⁴或是休息不足⁵也是傷肝行為!



要保護肝臟,就要從日常開始

保護肝臟,不能「臨急抱佛腳」,出事再補救。更不能只是紓解表面症狀,忽略日常肝臟健康。而除了改善日常作息及飲食習慣,不少人會從護肝產品著手。市面上的護肝產品種類繁多,想選擇適合的護肝產品,又不知有何要注意?就要睇睇以下的小貼士。

護肝產品4大注意事項:功能、成分、品質標準、自身身體狀況

即使想入手護肝產品,但市面上款式眾多,每款的功效、成分又各有不同,究竟應該如何選擇?其實選擇護肝產品時,應留意以下4大重點,以挑選合適自己既有安全性,效能又高的產品。

重點1:了解產品的功能

市面的護肝產品眾多,款款功能都各有不同。若希望全方位護肝⁶,由德國製造⁷、已上市超過50年⁸的 Legalon®利肝素®就會是一個不錯的選擇。Legalon®利肝素®擁有針對肝臟而設的高吸收配方⁹'¹⁰*,提供幫助保護⁶、修護¹¹及再生肝細胞⁹的三效合一功能,可以促進肝臟解毒¹²,更有醫學證實使用8週可降低肝酵素,逆轉肝損¹³#,超過 75% 使用者得到症狀明顯改善,包括抗疲勞、減少腹部不適^、改善食慾不振等¹³。

重點2:認清產品成分

除了功能,挑選護肝產品前,大家更要注意其成分是否天然可靠。坊間的護肝產品分為幾種成分¹⁴,而奶薊草就是其中一種,以它來作肝臟產品已有超過二千年歷史¹²。Legalon®利肝素®是以奶薊草萃取的水飛薊素為配方⁷,成份天然⁶。具消炎、抗纖維化、抗氧化⁶和幫助肝臟細胞再生的功能⁹。

重點3:安全、品質和療效標準

選擇護肝產品其中一樣要注意的就是其品質的標準,挑選於衛生署註冊的產品,製造商必需提交能證實其產品安全程度、功效及素質的文件,而當中更包括藥物的製造及品質管制程序的資料、臨床研究報告及有關產品在國外售後科學研究報告,從而保障市民的健康¹⁵。Legalon®利肝素®是香港衛生署註冊護肝產品¹⁶,符合衛生署的安全、品質和療效標準,具有科學證據證明符合要求¹⁵。

重點4:因應自身情況挑選

如肝臟因受損而出現不同症狀,用家應先了解自身狀況,亦可參考醫護人員的意見,以挑選合適自己的肝臟產品。以上種種貼士均為參考,服用任何肝臟產品時,應配合均衡飲食及適量運動⁹,也可選擇醫院及專科醫生也選用的產品,如Legalon®利肝素®⁸。

對Legalon®利肝素®有興趣的讀者可以到HKTVmall Viatris暉致官方旗艦店、屈臣氏、屈臣氏網店、莎莎及華潤堂入手!

*根據一項動物研究報告

#根據一項涉及2,637名肝臟問題患者的臨床報告,當完成一個為期8週的水飛薊素療程後,一半肝臟問題患者的肝酵素指數 (ALT及 AST) 回復正常。

^上腹壓力

產品成效和副作用因人而異,使用前請參閱產品包裝說明。

PM-LEG-24-022806 Mar 2024