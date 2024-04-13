手術、住院明碼實價有預算！中大醫院「定價收費」安心包

不幸患病要做手術，病人及家屬除了要擔心本身病情之外，最怕的莫過於出院時的帳單！的確過往不少人在私家醫院做手術，手術費用可能本身標明10萬元，然而加上住院期間各種額外的費用，最終埋單費用可能遠遠超出原來的預算，有時候甚至是本來預算的倍數，在報銷保險費用後，仍不足以全額賠款。有見及此，政府近年鼓勵私家醫院推行定價收費，其中於2021年啟用的香港中文大學醫院（中大醫院）對此措施最為積極，截至今年3月8日，中大醫院的定價收費項目已增至涵蓋763項日間或住院手術程序。中大醫院行政總裁馮康醫生表示，中大醫院的初心是希望為香港帶來新的醫療發展，為港人帶來高透明度的服務，令病人的治療開支有預算，進一步解決香港「私院看病貴、公院看病難」的問題。相信大家對「定價收費」依然有好多疑問，記得看到最後有常見問題解答及「個案例子」，令你對定價收費一目了然！



定價收費增加病人入私院信心 紓緩公營醫院醫療壓力

中大醫院行政總裁馮康醫生指，中大醫院的定價收費措施除了可保障病人，亦可為其他醫院提供參考標準，院方並與保險業加強合作，加強保險產品給客人的保障。

醫院的定價收費，坊間俗稱「套餐價」，一個價格就包括醫生收費及醫院收費，當中醫院收費已包括住院、手術程序、術後護理、及由主診醫生處方的藥物及醫療消耗品等價錢。中大醫院的定價收費分三個病情級別，按照病人因為其他共病或併發症而可導致的手術風險來釐定，讓不同病情的病人參考。

馮康醫生指，在設計「定價收費」時曾做過調查，發現過去不少中產人士雖然有購買個人醫療保險，理論上有能力負擔私營醫療的服務，但私院不確定的收費令他們擔心醫療成本高出預期，寧願等候及使用公院的服務。這除了為公院服務帶來壓力，亦令病人需要輪候更長時間，「以我所知，不少已購買保險的人士，由於私家醫院收費不確定，令他們繼續選用公營服務。根據政府公佈的醫療衞生總開支帳目，從私家醫院出院的病人，即使已購買保險，仍然有大約4成費用需要自掏腰包，可見保險覆蓋面的確不夠。推行定價收費，除了令病人更有預算，對保險公司來說，透明及可預測的價格，可以減少保障的不足，產品的設計亦可根據定價收費設定，給予客人更好的覆蓋，條款亦更清晰，讓大眾能了解自己受到多少保障。」

中大醫院推行的定價收費，到目前為止，大多數由醫院自聘的醫生承擔，不少醫生都曾擔心自己處理手術的決定會令醫院蝕錢。馮康醫生笑説，「開始的頭兩年的確很困難，每位病人的醫療需要都不相同，醫生及醫院都很難為每一位病人準確預測其醫療開支！兩年下來，醫院的電子化病歷紀錄及信息系統讓我們掌握更多數據，例如手術的時間長度、病人住院日數、使用的藥物及醫療消耗品數量、手術併發症發生率等，令我們可以為不同病症及手術設定一個合理的定價收費。」每項手術的定價，都是醫院與負責不同病種的專科醫生、教授、護士及相關同事深入討論而制定。馮康醫生補充指出，中大醫院實行定價收費的模式成功，希望可以令其他私家醫院明白定價收費不是「洪水猛獸」，推行此措施不會令醫院蝕錢，反而可能令病人更安心，而選用這種收費服務。「定價收費至今推行3年，由開始時很多病人半信半疑，至他們收到帳單後，發現（定價收費）原來是真的，他們都表示好開心。」

定價收費常見問題知多啲！

中大醫院目前推出多少項定價收費項目？涵蓋甚麼手術？ 今年3月8日，中大醫院公佈的定價收費手術及治療程序項目，增加至 763 項，包括 442 項日間及 321 項住院程序。涵蓋的專科包括普通外科、泌尿外科、心胸肺外科、神經外科、骨科、婦科、眼科、耳鼻喉科、小兒外科，還有心臟科、放射介入、痛症的介入性醫療程序，與及癌症治療常用的化療和放射治療程序， 覆蓋相對全面。其中常見的手術如眼科白內障和玻璃體切除手術、婦科子宮肌瘤切除手術及甲狀腺切除術等都有清楚列明3個級別的收費。 「中大醫院定價收費」和「醫生綜合定價收費」有何分別？ 中大醫院的定價收費涵蓋相關手術或醫療程序的基本項目收費，並設有兩種模式 – 「中大醫院定價收費」（CMP）及「醫生綜合定價收費」（IMP）。「中大醫院定價收費」當中包括所有醫院收費及所有醫生費用；而「醫生綜合定價收費」則包括所有醫院收費及個別醫生（如客席醫生）報價之醫生費用。兩者收費皆會清楚列明，讓病人安心。收費種類可參考網頁。

為何定價收費要分三個級別？ 因為每個人的病情都有機會不同，不同病情級別的醫療成本，如：手術成本、住院日數、醫生費、醫院費亦有所不同。有些「共病」，像控制不好的糖尿病、心臟衰竭、睡眠窒息、肝硬化等，都需要額外的醫療護理照顧，及增加手術的風險。以病情級別作為定價收費準則，除了在收費上有更客觀的標準，醫院為病人進行手術前，更準確地分析病人的病情級別，除了確保病人清楚了解自己手術前後的臨床風險及費用負擔，更重要的是在手術前為病人改善身體狀況，把手術的風險減到最少。

以下3個不同背景的個案，相信會令大家更清楚了解中大醫院定價收費的實際情況！

個案一：病人接受手術後情況不穩定，醫生建議要延長留院觀察的日子，出院費用維持不變 一名60多歲前列腺癌病人，入院進行「機械臂輔助腹腔鏡根治性前列腺切除術」，使用中大醫院定價收費（CMP）項目「機械臂輔助腹腔鏡根治性前列腺切除術+/-雙側淋巴結切除」。原本預計留院7天，後來病人需要更長時間才能夠拔除導尿管然後出院。病人住多了3天醫院，醫院及醫生按定價收費，病人毋須額外支付多出的住院日數的費用。 個案二：病人本身的身體狀況欠佳，原本需要使用級別2的定價收費，經術前評估及治理後，身體狀況改善，降低手術風險 一名55歲女士因足踝關節嚴重退化磨損，需要接受關節融合手術。但她有腎臟問題及糖尿病，控制不如理想，身體狀況欠佳，手術後出現併發症的機會很高，原本需要用按病情級別較高的級別2定價收費。為降低她的手術風險，主診的骨科醫生聯同內科醫生額外於術前為她作適當治理，改善其健康狀況才進行手術，最終病人可以以級別1的定價收費進行手術。手術順利完成，沒有出現併發症。 個案三：病人於手術期間出現併發症，需要提升至級别2 一名60歲女士因盆腔出現腫瘤而要進行手術，術前評估可能要切除部分腸臟。主治醫生在手術前和病人簽同意書時，詳細解釋手術可能出現的變數，與及對病情級別和財務預算的影響。手術期間，由於發現血管瘤體積龐大及嚴重黏連直腸及其他盆腔組織，手術複雜度大幅提升，病人術中血流失量較大，需要多次輸血，病人術後需留院7天。鑑於手術複雜度高及術中需多次輸血，最後須將手術的定價收費級別提升至預算中的病情級别2水平。病人滿意地順利出院。

（資料及相片由客戶提供）