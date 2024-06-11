港男壓力山大易忽略健康　睇香港醫學會影片自我評估前列腺健康

傳統社會對男性抱有強者的期望，普遍男士要兼顧家庭責任又要面對工作壓力，容易忽略自身的感受和需要，即使身體出現健康警號也未必會立即尋求治療。前列腺癌是本港男性第三大常見癌症，僅次於肺癌與大腸癌，發病年齡多為50歲以上，更可能存在多年而不被察覺。過去十年，全港癌症新症宗數增幅最大的是前列腺癌，竟增加了近 85%！其發病率增速是所有癌症之中最快的。今次香港醫學會副會長及泌尿外科專科楊協和醫生﹑泌尿外科專科林耀宗醫生及普通科張國威醫生，以醫學會健康情報科身份，為大家調查一些男士常見的潛在健康問題，教大家及早發現，防患於未然！



前列腺癌徵狀與前列腺增生相似 夜尿多風險高

前列腺增生是一種隨年齡而逐漸老化的疾病。統計數據顯示，超過一半的60歲男性會患上前列腺增生，而80歲以上的老年男性患病率更高達九成。部分患者的前列腺體積可能由一開始的合桃大小，逐漸擴大至網球大小，令排尿出現困難與痛楚。前列腺增生可謂年長男性的難言之隱，有見及此，香港醫學會於YouTube頻道上載了一條探討前列腺問題的公眾健康教育影片，呼籲男士們意識及早診斷與治療的重要性。

影片以輕鬆有趣方式探討常見又常被忽視的男士健康議題，如前列腺增生及前列腺癌、中央肥胖和失眠，馬上了解劇情！

經常尿急、頻尿、夜尿、尿流中斷與盆骨位置疼痛等，這些都是前列腺增生與前列腺癌的徵狀，但兩者一般並無關連，患上前列腺增生的患者不會增加患前列腺癌的機會。不過，肥胖、吸煙、高脂飲食、有前列腺癌家族史人士則具較高的潛在發病風險。楊醫生指，一般檢查會透過肛門指診、超聲波與尿液測試，了解患者的前列腺狀況。其後安排抽血，進行前列腺特定抗原（PSA檢測），以作進一步檢查。想了解如何紓緩前列腺增生不適徵狀，立即觀看香港醫學會針對男士健康製作的公眾健康教育影片。

想了解自己前列腺問題嚴重性的男士，不妨根據國際前列腺徵狀評分（IPSS）作自我評估。

如受前列腺問題困擾，可以試做國際前列腺徵狀評分IPSS，自我評估一下。

影片中，醫生和大家分享如何識別前列腺癌的徵狀和高危因素。

世衞列肥胖為「疾病」 誘發慢性疾病增死亡風險

你知道肥胖對男性健康有多危險嗎？研究顯示，肥胖男性有很高的風險罹患前列腺增生，更會增加患上侵襲性及毒性高前列腺癌的機會，同時增加前列腺癌的死亡率。普遍港人缺乏運動習慣，超過一半成年人未達世界衞生組織（世衞）要求每星期累積至少150分鐘中等或以上強度之體能活動的指標。超過六成香港男性過重或肥胖，逾四分之一男性屬於中央肥胖。肥胖不只影響外型，更是一個定時炸彈，誘發多種慢性疾病，包括心血管疾病、糖尿病、中風及癌症，故世衞已將肥胖列為「疾病」。

要減輕過重帶來的健康危機，減肥是其中一個直接有效的方法。調整飲食和增加運動都有助減肥，如減少攝取高熱量食物如高脂肪肉類及甜品等，改為進食更多瓜菜和適量水果。張醫生溫馨提示大家要減少吸收精製澱粉及糖份，包括粥粉麵飯和麵包等的碳水化合物主食，亦提醒大家要多留意其他陷阱包括經常飲含糖份的飲品﹑吃過量水果，以致吸收太多果糖，以及為減壓而進食過量甜品零食。至於運動方面，不妨多走路、以行樓梯代替搭電梯建立運動習慣，再循序漸進增加運動量。楊醫生指，每減重10公斤，血壓可以下降10至20mmHg，壞膽固醇亦顯著減少15%，同時更有效控制血糖指數。

長期受壓易失眠 或致情緒病

男性長期承受各種壓力而導致身心俱疲，影響日常生活。本港約有三成市民出現失眠問題，而睡眠質素又與精神健康息息相關。有失眠問題的人士，患抑鬱症和焦慮症的風險較一般人分別高近10倍及17倍；情緒及精神受損亦會令睡眠質素更差，形成惡性循環。要改善失眠，先要減少吸收咖啡因與酒精、維持每天適量運動量，睡前要儘量放鬆心情，避免使用手機和電子產品。

香港醫學會積極推行各項健康教育工作

隨著香港人口老化，慢性疾病的發病率不斷上升，香港醫學會多年來積極推行各項健康教育工作，實踐「維護民康」的宗旨。香港醫學會將今年6月定為「男士健康月」，以「男士健康你有Say!」為口號，繼續透過不同平台提高公眾對男性健康的認知，呼籲男士們重視和掌管自己的健康。除了製作教育影片上載至YouTube頻道及Instagram，醫學會亦製作了以男性健康為主題的專題網頁。而「成人免疫種接計劃」及「精神健康月」將緊接其後，為廣大市民提供多元化的健康資訊。

香港醫學會今年將六月定為「男士健康月」，以「男士健康你有Say！」為口號，呼籲男士積極掌管自己的健康狀況。