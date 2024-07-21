糖尿病｜什麼是糖胖症？醫生建議體重減少5至7%減少死亡風險

第二型糖尿病友90％會合併肥胖，這種現象臨床上稱為「糖胖症」，根據外國研究發現，糖尿病結合肥胖，可能會增加7倍的死亡率；因此如何有效控糖又減重，是糖友相當關切的議題。



全球的肥胖人口比例已經達到40%。依據台灣國民健康署2013至2016年「國民營養健康狀況變遷調查」顯示，成人過重及肥胖盛行率達45.4%，其中男性為53.4%，女性為38.3%，台灣人過重及肥胖盛行率相較於過往再度攀上新高。

▼糖尿病早期症狀易忽略（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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6成糖尿病患體重過重

台灣振興醫院新陳代謝科兼營養治療科主任蔡世澤表示，糖尿病的罹患率也與肥胖人口一樣增加，近35年來，全球患有糖尿病的人數成長了將近4倍，其中以第2型糖尿病佔多數。根據台灣健保資料庫統計，從2018年至2022年因糖尿病就醫的人數上升幅度達14%，估計全台有超過250萬名糖尿病患，且發病年齡逐漸下降。

令人憂心的是，全台逾200萬的糖尿病患中，高達9成5以上為第2型糖尿病，且併發腎病變及心衰竭的人數及比率逐年攀升，而心腎衰竭病患中，亦有近半合併有糖尿病。研究發現，糖尿病合併體重過重的病患，日後發生心血管疾病的風險相當高。

什麼是「糖胖症」？

糖胖症是什麼？台灣台大醫院內科部暨新陳代謝科主任王治元說明，糖尿病的英文是Diabetes 而肥胖的英文是Obesity，當兩者結合後就成為Diabesity 也就是「糖胖症」。 簡單來說，糖胖症指的就是身體質量指數(BMI) > 27以上，有肥胖或體重過重狀況的糖尿病患者。

王治元強調，「糖胖症」一詞最早出現於1980年由美國國家衛生研究院提出並刊登於《美國醫學會雜誌》（JAMA），主要是指因肥胖而導致糖尿病的一群人。直到1989年美國學者提出「死亡五重奏」的概念，認為此類患者臨床症狀伴隨著高血壓、高血脂、高血糖、肥胖症及胰島素阻抗，將它稱為「X症候群」，也就是現今大家所熟知的「新陳代謝症候群」。

糖尿病3大飲食禁忌（按圖👇👇👇）

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目前台灣國健署針對代謝症候群判定標準為：

- 腹部肥胖：男性的腰圍≧90cm（35吋）、女性腰圍≧80cm（31吋）

- 血壓偏高:收縮壓≧130mmHg或舒張壓≧85mmHg

- 空腹血糖偏高：空腹血糖值≧100mg/dL

- 空腹三酸甘油酯偏高：≧150mg/dL

- 高密度脂蛋白膽固醇偏低：男性<40mg/dL、女性<50mg/dL。



以上五項組成因子，符合三項(含)以上即可判定為代謝症候群 。

體重過重竟是高血糖的禍首

依此定義，幾乎所有糖胖症患者都有代謝症候群，因此糖胖症患者比一般人更容易罹患心血管疾病及死亡風險。蔡世澤強調，糖胖症真正隱憂在於，共病會比糖尿病患者多，且高血脂跟肥胖通常一定綁在一起，外加體重過重也容易造成「退化性關節炎」。而當所有不利因子綁在一起的時候，就會讓患者的健康陷入危機。

對於糖胖症患者控制血糖、體重都一樣重要，但偏偏控制體重對患者來說，極具挑戰而且常常失敗。王治元說，體重過重是造成糖胖症病患高血糖的主要原因，因此積極控制體重要相當重要。過去外國研究顯示，體重控制可以讓患者生化指數回到正常數值。

儘管如此仍無法改變日後罹患心血管疾病的風險及死亡率，王治元分析指出，對於過度肥胖的糖胖症患者，單靠運動飲食無法改變心血管疾病的風險，必須藥物介入才有可能減少死亡的機率。

吃太多糖容易造成11種健康危機（點擊下圖看清！👇👇👇）

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體重減少5~7%減少死亡風險

台灣國家衛生研究院副院長許惠恒也持同樣的看法。他說，糖尿病與肥胖症就像難兄難弟，經常同時出現，強調「控糖」之外，還要減重。外國研究顯示，若能將體重減少5～7%，不但可減少胰島素阻抗，增加血糖穩定性，甚至可以減少血糖用藥，減少死亡率和相關併發症的發生。

許惠恒認為，糖胖症病患要遠離併發症、降低疾病帶來的衝擊，務必找回健康生活、定期追蹤，適時接受藥物治療，才能為自己的健康把關。過去台灣內對於糖尿病的藥物治療考量，以「控糖」為主，而隨著具有「保護器官」藥物上市後，已朝向「共病共管」的治療方式，依據病人的狀況，選擇最能解決病人問題的藥物。

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新一代藥物不僅控糖也保護「器官」

過去降血糖藥物考量點主要著重於：降血糖的能力、是否會造成低血糖以及是否會讓體重增加。如今隨著藥物選擇越來越多元。考量降血糖的能力外，還要考慮體重管理的能力，因此「減重」成為糖胖症治療的很重要目標之一。

如果透過藥物無法達到減重的過度肥胖的糖胖症患者，也可以藉由減重手術可以大幅減輕體，讓患者血糖趨近於正常，最重要的是可以降低日後罹患心血管疾病的機率，研究發現，接受減重手術的患者死亡率可降至1%。

根據台灣中華民國糖尿病學會的建議，對於亞洲族群第二型糖尿病患者合併重度肥胖者（BMI＞37.5），可接受代謝性減重手術治療。若合併中度肥胖（BMI 32.5～37.4）且已有良好的生活型態及藥物治療後血糖仍然無法改善者，建議也可以接受手術來改善健康。

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