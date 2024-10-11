牛皮癬｜秋冬乾癬易復發？ 中醫教飲食原則應避開海鮮、牛羊肉

撰文：NOW健康
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時序入秋，早晚溫差變大，氣候也變得較為乾燥，免疫力相對容易下降，「秋燥」易傷肺，皮膚也容易發癢，或乾癬（又稱銀屑病，俗稱牛皮癬）復發，尤其有乾癬病史者，夏天往往改善很多，若未持續治療，一到秋冬因為飲食不節制、作息不正常，皮膚病灶很可能又復發。

乾癢和乾癬分不清？ 中醫揭乾癬誘發因子與復發原因

台灣聖元中醫院長鄭愛蓮醫師表示，皮膚乾癢和乾癬本質上不同，雖然都會產生皮屑，乾癬病灶為明顯塊狀，有錢幣型、水滴型等，嚴重時會發出一大片；而皮膚乾癢則未必會出現紅疹，嚴重時會抓出輕微小血點。此外，乾癬患者通常有病史，1年4季症狀都存在，且乾癬表面可能會產生厚痂，皮膚快速增生，皮屑很多，常見發在頭部、髮際線，以及四肢全身都看得到。

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台灣鄭愛蓮醫師解釋，乾癬誘發因子又可分外因性和內因性，外因性像是接觸過特別的物質、飲食；內因性則涵蓋體質、飲食習慣、精神壓力、睡眠不足和季節變換等因素。通常夏天炎熱，毛細孔張開、容易出汗，乾癬症狀比較緩和，秋燥引起門診中乾癬患者逐漸增加，因此中醫所稱「冬病夏治」就是預防的觀念。

台灣鄭愛蓮醫師說明，乾癬治療期以「年」為單位，可能2、3年才會好，有些乾癬患者以為春夏病灶輕微，沒有皮屑紅腫，代表痊癒，但若飲食不節制、睡眠不規律，秋冬恐會加倍奉還。

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秋冬乾癬復發，表示五臟六腑並未恢復，也就是一般說的免疫力不足，中醫認為與腎氣、肺氣不足，脾胃運轉不暢有關，鄭愛蓮醫師強調，按照醫囑配合治療，乾癬可以獲得良好改善，也許冬天會再發作，也僅是輕微症狀，臨床上遇過多年乾癬病史患者經過完整治療後，追蹤6、7年幾乎未再發作過，保持飲食正常、晚上12點必須入睡，以維持皮膚平衡穩定狀態。

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值夜班也會影響乾癬？ 「這時間」入睡有利肝膽排毒

曾有值夜班的患者問：「醫師，我有睡滿7、8小時，為什麼還是乾癬發作？」台灣鄭愛蓮醫師指出，「早睡早起」不僅是口號，中醫理論認為人體臟腑經絡在夜晚11點到3點走到肝膽經，此時必須進入熟睡才能進行排毒，讓肝膽功能正常運作，否則長久會導致身體失衡，衍生疾病。

台灣鄭愛蓮醫師分享，曾治療1名年約40歲男性，有10多年乾癬病史，過去西醫治療仍反覆發作，今年3月經朋友介紹尋求中醫治療，來看診時手腳、小腿、腹部和後背，甚至頭皮，都看得到一塊塊乾癬，皮屑如雪花片片，治療2個月，乾癬病灶出現排毒高峰期，小塊病灶融合成大塊紅癬，經耐心持續服藥、擦藥，紅色癬塊逐漸從中心變白並向外變淡，殘留咖啡色；治療6個月後，全身乾癬明顯改善。

該名患者近日因工作壓力髮際線又冒出皮屑，因此特別叮囑他必須飲食節制，僅吃豬雞肉，同時不能停藥，也必須禁酒，更不能熬夜，這樣才能有效控制住病情不再惡化。

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皮癢、皮屑是乾癬復發警訊！ 中醫內服外用雙管齊下

中醫治療乾癬內外兼治，除了內服中藥，也會建議使用中藥專用肥皂清洗，使皮膚不緊繃乾澀，洗乾淨後擦上中藥，1天3至4次，上藥後半小時若覺乾燥，可補擦微油性乳液、凡士林或綿羊霜，保濕皮膚。

台灣鄭愛蓮醫師提醒，入秋季節，如果乾癬正在發作，飲食上應避免海鮮、牛羊肉，盡量吃豬雞肉、青菜就好，不碰辣椒；水果如柚子、西瓜性涼應少食，蘋果、葡萄、車厘子可適量食用；飲料以1天1杯為限，最好是飲用白開水。此外，精力湯的蔬菜應煮熟，水果建議午餐後食用，早上應吃溫熱食物，以免不利於晨起陽氣、腎氣的運作。若發現皮膚變癢、一塊塊皮屑，乾癬有復發跡象，應盡快回診治療。

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