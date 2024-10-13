卵巢早衰4大改善方法　穿著習慣竟有影響　多食1類食物能延緩衰老

卵巢早衰吃什麼？卵巢早衰怎麼辦？



過了一年，隨著年齡的增長，是否也感覺到身體出現一些警訊，甚至健檢後發現，原來自己卵巢的老化速度比想像中還要快很多。

以下就整理了4招改善卵巢早衰方法，教大家如何從生活習慣、飲食做好卵巢早衰的保養工作。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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卵巢早衰改善方法

1. 避開危險的環境因子

卵巢早衰除了與遺傳有關之外，隨著現代社會發展，如果女生長期暴露在危險的環境因子之下，像是農藥、塑化劑，甚至放射下的侵襲，都很有可能加劇卵巢退化，因此建議在生活起居方面，盡可能避開這些東西。

2. 養成良好睡眠習慣

雖說是老生常談了，但養成良好的睡眠習慣真的很重要，研究指出人每天應該至少睡7~8個小時。，尤其是晚上11點到~清晨3點這段時間更是身體自我修護的黃金期，如果女性長期熬夜，睡眠不足，身體機能自然就會變差，卵巢也會不健康。

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3. 下半身盡量穿寬鬆衣物

這點真的是完全沒想到！原來穿太緊的褲子會讓骨盆腔血液循環不好，進而提高卵巢早衰的發生率，因此許多專家也建議不要長期穿緊身衣物，偶爾還是讓身體、血液暢通一下，會比較舒適，同時對女孩的卵巢子宮也比較友善唷~

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4. 多攝取大豆類食物

豆製品富含大豆異黃酮，是抗氧化、消除自由基，對延緩老化的秘密武器，日常我們可以透過喝豆漿、吃毛豆、豆腐等大豆類食材來攝取，就能預防卵巢早衰發生的機率。

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