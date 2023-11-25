心房顫動｜氣溫驟降讓心跳過快？10重點面對心房顫動避免心臟衰竭

一進入冬天，溫度驟降，民眾務必留意自己的心血管健康，尤其在此時若有心跳加速、心悸等情形，就要小心。醫師提醒，若確診為心房顫動也不用慌張，掌握10方法即可面對疾病。



最近開始慢慢進入冬天，民眾除了注意保暖外，也應觀察自己心血管的狀況。台灣國泰綜合醫院心血管中心心臟內科主治醫師郭志東強調，尤其有高血壓、有心臟病或心臟病發作史、糖尿病、睡眠窒息症、心臟手術史、過度飲酒、抽煙等族群，更應在天氣變化之際小心「心房顫動」的問題。

如何面對心房顫動？（按圖查看👇👇👇）

+ 14

多數病人的心房顫動「無症狀」

郭志東說明，當病人患有心房顫動時，有部分會感到心臟不規則跳動，且為經常性的快速跳動，此為典型心律不整，代表心臟的心房與心室跳動不同步。而另一部分病人會表達發作時出現突發性快速、劇烈的心跳，同時合併呼吸急促、全身虛弱等症狀。

然而，更多病人卻是感覺不到任何症狀，臨床上是中風後發現心房顫動的比例也不少見。郭志東強調，心房顫動會增加血栓生成的風險，進而引起中風，以及可能導致心臟衰竭和其他相關併發症，是一個絕對需要醫療介入的疾病。如果心臟有心悸、小鹿亂跳、暈眩、胸痛等症狀，應儘速就醫釐清症狀。

相關文章：心房顫動｜胸悶呼吸難6大症狀易中風 高血壓非主因最大關鍵是...👇👇👇

+ 2

如何面對心房顫動？醫提醒10重點

郭志東提及，如果被心臟科醫師告知確診心房顫動民眾，請千萬不要掉以輕心，不過也不需過度恐慌，反而不僅過猶不及，也對病情也無補於事。究竟該如何面對心房顫動？他也提醒民眾了解以下10重點好好面對疾病。

1. 儘可能多了解自身的診斷︰

了解可能導致心房顫動的原因，將可幫助控制病情。因此諮詢醫生時，可以請教對方導致心房顫動的病因、現階段最好的治療方法，及需要改變哪些飲食或生活習慣來控制病情，或出現哪些症狀可能暗示病情加重等問題。

2. 明瞭自身的中風風險︰

尤其增加心房顫動誘發的中風危險因子，包括年齡超過65歲、心臟衰竭、高血壓、糖尿病、中風史及血管疾病史。

3. 了解中風警訊：

如果出現臉歪嘴斜、手腳偏癱、講話困難、應該立即到急救求助。其他症狀包括面部或四肢突然麻痺、突然變得混亂、行走困難或劇烈頭痛，上述症狀皆不可輕忽。

4. 告知家人病情︰

心房顫動通常沒有症狀，家人不一定能理解病情。若提前告知，有任何狀況發生時，才能夠隨時做好準備因應。

相關文章：【心臟病】心跳無故快感胸頸跳動？心律不整常見胸痛氣喘或致猝死👇👇👇

+ 5

5. 適量且規律運動︰

病人多擔心運動會使心房顫動惡化，但事實上規律運動對心健康十分重要，可以幫助減少心房顫動症狀、降低休息時的心率、減少中風的風險、控制體重及減少患其他疾病的風險。

6. 接受心臟復健︰

如果心衰竭病患或心肌梗塞病患合併心房顫動，出院後可以考慮心臟復健療程，有助於心臟功能恢復，同時減少日後出現問題的風險，提高生活品質。

7. 適當休息，避免過勞︰

疲勞是心房顫動最常見的症狀之一，可以是心房顫動本身或其治療藥物引起的。因此充足睡眠、有規律運動和健康飲食有助於緩解疲勞。如果認為與藥物相關，請諮詢醫生，勿自行停藥。

8. 避免誘發因子︰

使心房顫動發作的觸發因子因人而異，過勞、酒精、壓力、咖啡因、焦慮、抽煙、疾病或藥物都可能使疾病發作，應儘量避免這些誘因。

9. 測量脈搏：

病人須學會測量自身脈搏，方便知道當下是否過快或不規則。

10. 健康飲食︰

對心臟有益的飲食包括少吃加工食品，食用大量蔬菜、適量水果、少吃紅肉、煎炸食物、含糖飲料等。

相關文章：中風｜多數患者曾出現小中風徵兆！專家教5招預防腦中風要日常做👇👇👇

+ 10

由於絕大多數的心房顫動病人感覺不到任何症狀，因此也提醒民眾，應隨時注意是否有心律不整或心臟問題。尤其最近進入冬天，長輩或慢性病患的心血管健康容易有毛病，除了平時健康生活以預防外，若已經罹患疾病，務必更謹慎地照顧身體，避免中風或更危險的狀況發生。

延伸閲讀：

入秋最強東北季風報到！長輩怕冷不出門，醫提 4 方法避免靜脈栓塞

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」