腸躁症｜高纖維食物愈吃脹氣愈嚴重？醫生一文揭開腸躁症7大秘密

腸胃疾病是現代人跑不掉的大問題，精緻的飲食習慣加上高壓力的生活步調，讓許多民眾罹患上「腸躁症（大腸激躁症）」。腸胃科醫師說明，腸躁症的治療單靠吃藥未必有效，還必須從飲食習慣上去改變才行。



什麼是腸躁症？

台灣台安醫院大腸直腸科醫師黃郁純表示，腸躁症屬於「功能性腸胃疾病」，代表是腸道功能發生異常，而腸道本身卻看不出破損。主要症狀有腹脹、腹悶痛、脹氣，有些患者還會不斷變更排便模式，例如：一下便秘一下又腹瀉等，若是反覆發生且很嚴重，記得洽詢專業醫師尋求治療。

「腸躁症」7大秘密（按圖👇👇👇）

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醫揭「腸躁症」7大祕密

黃郁純整理出7種關於腸躁症的相關特徵供民眾參考：

1. 腸躁症罹患機率高

精緻飲食習慣與高生活壓力讓腸躁症患者不斷攀升。據統計，台灣有22%的人疑似患有腸躁症，更有不少隱性患者是難以被發覺，加上腸躁症有分嚴重的高低程度，有些患者甚至在年輕時，就罹患輕度腸躁症而不自知。

2. 50歲之前易發作

腸躁症會依據嚴重程度不同而被發現，有些人終其一生也沒發覺，有些患者可能30歲初就有嚴重症狀，主要是因腸躁症與生活作息與精神壓力這2個層面息息相關，一旦某一方出現失衡，就有可能從腸道中展現出來。

3. 壓力讓腸道環境改變

腸道的敏感程度超乎想像，腸道中的腦腸軸是大腦和腸消化道的溝通橋樑，腸道裡的腸道菌叢更是對其影響巨大，當大腦感到壓力時，自然就有可能影響腸道環境，進而展現出腸躁症，也跟有些人出去旅遊在外住宿會認馬桶，反而完全沒有便意，是類似的道理。

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4. 吃藥治療未必有效

腸躁症患者其實吃藥的幫助都只是暫時緩解，因為腸躁症是一種長期性、不規律性的腸道疾病，愛吃過敏性食物的話狀況還會更嚴重，如酒精、炸雞、麩質食物、辛辣食物、易脹氣食物還有難消化碳水化合物等都算。

5. 腹悶脹氣是常態

腸躁症主要的病徵就是脹氣，嚴重時甚至會腹脹如懷胎一樣，脹得讓人難以忍受，解決方法則是減少脹氣食物的攝取，包括豆類、椰菜花、燕麥產品等，顛覆想像，1次攝取大量高纖維的食物反而是助長的幫兇。

6. 隱藏大魔王「腸漏症」

腸躁症最害怕的是併發「腸漏症」，因其病徵幾乎跟腸躁症重疊，所以很難察覺，但許多腸躁症患者都會合併罹患腸漏症，不僅會造成全身慢性發炎，許多難以察覺的疾病也都是拜它所賜。

正確補充益生菌的方式（按圖了解👇👇👇）

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7. 吃錯益生菌

近年來民眾開始注重保養，不少業者也有提供多樣化的益生菌產品，包含保健品、乳酸菌、乳酪等，但不少患者在吃了許多益生菌後，卻依然沒有改善腸躁症，可能是因補充到不符合身體症狀的益生菌，自然也形同無效。

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